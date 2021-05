BVB, News und Gerüchte: Ex-Dortmunder Hakimi vor PSG-Wechsel, Sancho bereits mit Manchester United einig - die Borussia heute am Sonntag

Achraf Hakimi steht wohl vor dem Sprung zu PSG und Jadon Sancho soll sich einem Jahr bereits mit Manchester United einig sein. Alle News zum BVB.

Borussia Dortmund am Sonntag. Alle News und Entwicklungen gibt es hier.

Alles, was es in den vergangenen Tagen so gab rund um den BVB, könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, News: Ex-Dortmunder Achraf Hakimi offenbar vor Wechsel von Inter Mailand zu PSG

Achraf Hakimi steht offenbar kurz vor einem Wechsel vom amtierenden italienischen Meister Inter Mailand zu Paris Saint-Germain. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Dem Bericht zufolge bezahlt PSG rund 60 Millionen Euro für den 22-jährigen Außenbahnspieler, die Corriere dello Sport spricht derweil von einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro.

Hakimi steht bei Inter zwar noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. Doch: Dem Klub wurde von Präsident Steven Zhang vom chinesischen Konzern Suning, dem Mehrheitseigner des Klubs, ein Sparkurs aufgezwungen.

Präsident Zhang verhandelt laut italienischen Medienberichten zudem schon seit Monaten mit Investoren, um Altlasten loszuwerden. Angeblich soll Inter mit über 620 Millionen Euro verschuldet sein - Tendenz steigend! Allein 2020 meldete Inter einen Verlust in Höhe von 62,7 Millionen Euro. Mit einem Verkauf Hakimis soll nun die Bilanz gerettet werden.

Daher lehnte Inter wohl auch ein Tauschangebot der Pariser mit Mittelfeldspieler Leonardo Paredes ab. PSG braucht dringend Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Die bisherige Stammkraft auf dieser Position, Alessandro Florenzi, war nur von der AS Roma ausgeliehen und wird im Sommer in die italienische Hauptstadt zurückkehren.

Hakimi wechselte erst im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro von Real Madrid nach Mailand. In 37 Ligaspielen bereitete er zehn Treffer vor und erzielte sieben Tore.

BVB, News: Jadon Sancho offenbar schon mit Manchester United über Wechsel einig

Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho ist sich offenbar zumindest bezüglich seiner persönlichen Konditionen mit Manchester United über einen Wechsel im Sommer bereits seit dem vergangenen Jahr einig. Das berichtet Sport1 am Samstag.

Demnach liege dem BVB zwar nach wie vor kein offizielles Angebot von den Red Devils für Sancho vonseiten der Red Devils vor, allerdings rechne auch Sanchos Umfeld mittlerweile fest mit einem Abschied des 21-Jährigen nach vier Jahren in Dortmund. Das deckt sich mit Informationen von Goal und SPOX, wonach Sancho im Sommer erneut einen Abschied anpeilt.

Manchester United wollte Sancho bereits im vergangenen Sommer verpflichten, holte sich beim BVB aber einen Korb ab, weil der englische Rekordmeister nicht bereit war, die von den Dortmundern geforderte Ablösesumme in Höhe von angeblich 120 bis 130 Millionen Euro zu bezahlen.

Nach Informationen von Goal und SPOX liegt die aktuelle Forderung der Dortmunder für Sancho, der noch einen Vertrag bis 2023 hat, bei 90 Millionen Euro. Erfüllen die Red Devils diese, wird Sancho vom BVB wohl angesichts des nach wie vor gültigen "Gentlemen's Agreement" die Freigabe erhalten.

BVB, News heute: Borussia Dortmund dank Chelseas Champions-League-Triumph in Lostopf zwei

Bundsligist Borussia Dortmund startet in der kommenden Champions-League-Saison aus Lostopf zwei. Nach dem Finaltriumph des FC Chelsea gegen Manchester Cit (1:0) rücken die Blues zum englischen Meister in Topf eins. Hätte City das Endspiel für sich entschieden, wäre der BVB in den dritten Lostopf gerutscht und somit Gefahr gelaufen, in der Gruppenphase auf Teams wie Real Madrid, den FC Barcelona, PSG oder den FC Liverpool zu treffen.

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Chelsea, Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, FC Bayern München, Inter Mailand, OSC Lille, Sporting Lissabon

Topf 2: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, PSG, Manchester United, Liverpool, FC Sevilla, Borussia Dortmund

Topf 3: Porto, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Zenit St. Petersburg (+ drei noch ausstehende Teams)

Topf 4: AC Milan, VfL Wolfsburg (+ sechs noch ausstehende Teams)

