BVB, News und Gerüchte: Peter Bosz wird neuer Trainer in Lyon, Watzke über Tuchels CL-Sieg - Borussia Dortmund heute

Peter Bosz findet nach nur zwei Monaten einen neuen Arbeitgeber. Watzke freut sich für Tuchel und Pulisic. Alle News und Gerüchte zum BVB heute.

Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Montag.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, News: Peter Bosz wird neuer Trainer in Lyon

Der im März bei Bayer Leverkusen entlassene Peter Bosz wird neuer Cheftrainer beim Ligue-1-Klub Olympique Lyon. Dies verkündete der Verein am Sonntag auf seiner Webseite. Damit soll der 57-jährige Niederländer den ehemaligen Posten von Rudi Garcia einnehmen, der nach dem Verpassen der Champions League zurückgetreten war.

Für den Übungsleiter ist es die erste Trainerstation in Frankreich. Vorher hatte er zwei Jahre die Werkself geleitet. 2017 hatte der Coach Borussia Dortmund von Thomas Tuchel übenommen. Dort blieb Bosz jedoch nicht lange Cheftrainer, nachdem er auf einen fast perfekten Saisonstart acht sieglose Spiele in Folge folgen ließ.

In seiner aktiven Zeit spielte der ehemalige Mittelfeldspieler in verschiedenen Ländern wie den Niederlanden, Japan und Deutschland. In Frankreich kickte er drei Jahre lang für Sporting Toulon und sicherte mit dem Klub den Klassenerhalt in der Ligue 1.

BVB, News zu Borussia Dortmund - Watzke über Tuchels CL-Sieg: "Absolut verdient"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beglückwünscht Ex-Kollege Thomas Tuchel und Ex-BVB-Spieler Christian Pulisic zum gewonnenen Champions-League-Finale mit dem FC Chelsea. "Das haben sich beide durch ihre Arbeit absolut verdient", sagte er am Sonntag bei Sport1.

"Ich habe mich für ihn und auch für Christian Pulisic sehr gefreut. Es ist etwas Außergewöhnliches, die Champions League zu gewinnen", meinte der 61-Jährige. Bei Tuchels Trennung von Borussia Dortmund soll vor allem ein Krach mit Watzke der Grund gewesen sein. Dennoch gönnt der BVB-Chef ihm den Titel.

Außerdem bemerkte er eine weitere Sache im Interview. "Mit Thomas Tuchel hat zum dritten Mal in Folge ein deutscher Trainer die Königsklasse gewonnen. Zwei dieser Trainer haben im Übrigen ihren ersten Titel mit dem BVB geholt", kommentierte Watzke den Erfolg, nachdem Hansi Flick und Jürgen Klopp den Henkelpott in den beiden Jahre zuvor in den Händen hielten.

In Dortmund war Tuchel von 2015 bis 2017 Cheftrainer. Nach der Saison 2016/2017 verließ der heute 47-Jährige den BVB nach angeblichen Konflikten mit Watzke. Pulisic hatte von 2016 bis 2019 bei den Schwarz-Gelben gekickt und wechselte danach für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea.

BVB, News: Moukoko ist kein Thema für Olympia

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz verzichtet bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio auf BVB-Youngster Youssoufa Moukoko. Der 16-Jährige verpasst wegen einer Bänderverletzung bereits die EM-Finalrunde der U21.

"Es ist die Absprache, dass er unter dem neuen Trainer Marco Rose auf jeden Fall die komplette Vorbereitung mit Dortmund machen soll", kommentierte der 58-Jährige die Entscheidung.

Zu den Olympischen Sommerspielen, die am 21. Juli starten, darf der U21-Nationaltrainer Kuntz einen 18-Mann-Kader mitnehmen. Allerdings dürfen nur drei Spieler vor 1997 geboren sein. Für viele Jungstars wartet daher nach der U21-EM ein zweites Turnier in diesem Sommer.

BVB, Transfers: Die bisherigen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22