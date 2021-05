BVB, News und Gerüchte: Kobel-Transfer vor dem Abschluss, Dahoud will offenbar verlängern - Borussia Dortmund heute am Freitag

Alles, was es in den vergangenen Tagen so gab rund um den BVB, könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, Gerücht: Kobel-Transfer wohl kurz vor dem Abschluss

Der Wechsel von Stuttgarts Torhüter Gregor Kobel zum BVB steht wohl kurz vor dem Abschluss. Das berichten Bild und Sport Bild. Der 23 Jahre alte Schweizer soll in Dortmund einen Vertrag bis 2026 erhalten, die Ablösesumme für den noch bis 2024 an den VfB gebundenen Kobel liege bei rund 15 Millionen Euro.

Zwischen den Parteien bestehe dem Bericht zufolge bereits Einigkeit, nur noch Details seien zu verhandeln. Beim BVB wäre Kobel als neue Nummer eins vorgesehen - wie es mit seinen beiden Landsmännern Roman Bürki und Marwin Hitz weitergeht, ist offen. Zumindest einer von beiden dürfte den Klub im Verlaufe des Sommers noch verlassen.

BVB, Gerücht: Dahoud will wohl verlängern

Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud tendiert offenbar zu einer Vertragsverlängerung beim BVB. Wie die Ruhr Nachrichten mit Verweis auf eigene Informationen berichten, sei eine Verlängerung des 2022 auslaufenden Vertrages die präferierte Option des 25-Jährigen.

Mit starken Leistungen in der Rückrunde hatte sich der lange Zeit enttäuschende Spielgestalter wieder in den Vordergrund gespielt. Zuletzt hatte bereits BVB-Sportdirektor Michael Zorc angedeutet, dass auch der Klub gerne mit Dahoud verlängern möchte.

BVB, Transfers: Schmelzer will Karriere fortsetzen

Nach seinem Abschied vom BVB will Marcel Schmelzer seine Karriere fortsetzen. "Plan B ist, da das Feuer in mir noch gewaltig brennt und ich Bock habe, weiter Fußball zu spielen, dass ich das im Ausland mache", sagte Schmelzer in der aktuellen Folge "Das Ende einer Ära" der DAZN-Dokumentation BVB 09 - Stories who we are.

Ginge es nach dem 33-Jährigen selbst, wäre ein Verbleib beim BVB aber die bevorzugte Variante gewesen. "Plan A war natürlich, noch mal ein Jahr bei Borussia Dortmund zu spielen, gerade da mein letztes Jahr mit der Verletzung so blöd gelaufen ist", sagte er. Der Außenverteidiger absolviert derzeit nach einer Knie-OP seine Reha und wird diese auch nach seinem Vertragsende am 30. Juni beim BVB fortsetzen.

Dass seine erfolgreiche Zeit bei den Dortmundern nach 16 Jahren zu Ende geht, ist für Schmelzer nur schwer zu schlucken. "Es fällt mir schwer, daran zu denken, dass es bald wirklich so weit ist – das Ende einer Ära. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich habe viele Freunde gefunden, mit denen ich auch nach der Karriere noch Kontakt haben möchte", sagte er.

BVB, Gerücht: Real Madrid bei Haaland in der Pole-Position

Der spanische Rekordmeister Real Madrid befindet sich im Tauziehen um Dortmunds Wunderstürmer Erling Haaland offenbar im Vorteil. Laut der spanischen Zeitung AS sei das besondere Verhältnis zwischen BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Real-Präsident Florentino Perez ein wichtiger Trumpf für die Königlichen im Kampf um den 20 Jahre alten Norweger.

Zudem berichtet das Blatt, dass Real auch bereit sei, den Wechsel erst im kommenden Jahr einzutüten. Der BVB hatte einen Wechsel Haalands in diesem Sommer kategorisch ausgeschlossen.