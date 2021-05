BVB, News und Gerüchte: Erling Haaland will bleiben, Transferpoker um Hoffenheim-Talent Tom Bischof - Borussia Dortmund heute am Samstag

Erling Haaland will bleiben, Roman Bürki zieht es ins Ausland und Tom Bischof könnte kommen. Alles zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund am Samstag nach dem Saisonende in der Bundesliga. Alle News und Entwicklungen gibt es hier.

Alles, was es in den vergangenen Tagen so gab rund um den BVB, könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, Gerüchte: Kobel im Anflug, Bürki will ins Ausland

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Wechsel von Torhüter Gregor Kobel (VfB Stuttgart) zu Borussia Dortmund perfekt. Unter anderem berichtet transfermarkt.de, am Montag solle der Deal offiziell verkündet werden. Dadurch hat der BVB ein Überangebot auf der Torhüterposition und die alte Nummer eins Roman Bürki soll einen Abgang ins Ausland anstreben.

Die Bild berichtet, neben Frankreich seien auch Italien und Spanien als Destinationen für den 30 Jahre alten Schweizer denkbar. Laut France Football und Sport1 ist weiterhin die AS Monaco ein heißer Kandidat auf Bürkis Dienste.

Der BVB sei bereit, den ehemaligen Freiburger für fünf Millionen Euro Ablöse in diesem Sommer ziehen zu lassen. Der Vertrag Bürkis läuft noch bis 2023. 2015 war er für 3,5 Millionen Euro vom SCF zu den Schwarzgelben gewechselt. In der vergangenen Spielzeit verlor er seinen Stammplatz an Vertreter Marwin Hitz.

BVB, Transfers: Erling Haaland strebt keinen Transfer an

Erling Haaland hat einen Abgang bei Borussia Dortmund in diesem Sommer ausgeschlossen . "Ich habe noch einen Vertrag für ein paar Jahre und ich respektiere diesen Vertrag", sagte der BVB-Angreifer im Interview Ex-Profi Jan-Aage Fjörtoft auf der norwegischen Streaming-Plattform Viaplay .

Haaland bekräftigte, dass die geglückte Champions-League-Qualifikation der Schwarz-Gelben dafür gesorgt habe, dass er sich mit keinem anderen Klub beschäftigt. "Ich bin ein großer Fan der Champions League. Es war eine große Erleichterung, dass wir uns den Platz gesichert haben", sagte Haaland und ergänzte: "Das war sehr wichtig."

I et eksklusivt intervju med @JanAageFjortoft snakker @ErlingHaaland om fremtiden. 💪

Im Rückblick auf seine erste komplette Saison in Dortmund freute sich Haaland auch über den Sieg im DFB-Pokal. "Ich habe meinen ersten großen Titel gewonnen, das war ein tolles Gefühl", verdeutlichte er und gab gleichzeitig bekannt: "Ich will jetzt noch mehr Titel holen."

Für den BVB erzielte Haaland wettbewerbsübergreifend 41 Tore in 41 Pflichtspielen. Dazu lieferte er auch noch zwölf Vorlagen. Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2024.

BVB, Gerücht: Auch Borussia Dortmund will Hoffenheim-Talent Tom Bischof

Borussia Dortmund gehört offenbar zu den Klubs, die ein Auge auf Junioren-Nationalspieler Tom Bischof von der TSG Hoffenheim geworfen haben. Sport1 berichtet, das 15 Jahre alte Mittelfeldtalent werde aktuell mehreren namhaften Klubs angeboten. Zu den Vereinen, die daraufhin Interesse bekundet hätten, gehören neben den Bundesligarivale FC Bayern und RB Leipzig sowie Italiens Rekordmeister Juventus Turin auch der BVB.

Bischof, der im zentralen Mittelfeld zuhause ist, erzielte in der U17-Bundesliga drei Tore in fünf Spielen für Hoffenheim. Im vergangenen Jahr lief er zweimal für die U16-Auswahl des DFB auf. 2015 war er von der TSV Amorbach zu 1899 gewechselt.

Beim FC Bayern war Bischof bereits mehrfach im Gespräch. Laut tz habe der Teenager sich in München auch das Trainingsgelände bereits angesehen.

BVB, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22

Zugänge Abgänge Soumaila Coulibaly (PSG, ablösefrei) Lukas Piszczek (Goczalkowice) Sergio Gomez (SD Huesca, Rückkehr nach Leihe) Jeremy Toljan (US Sassuolo, war zuletzt ausgeliehen, 3,5 Millionen Euro) Marius Wolf (1. FC Köln, Rückkehr nach Leihe) Marcel Schmelzer (Ziel unbekannt) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, Rückkehr nach Leihe) Immanuel Pherai (PEC Zwolle, Rückkehr nach Leihe)

BVB, News: Vor Bayern-Transfer - Hoeneß drohte wohl Lewandowski-Beratern

Der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat vor dem Transfer von Torjäger Robert Lewandowski im Sommer 2014 von Borussia Dortmund zum deutschen Rekordmeister offenbar den damaligen Beratern des Polen gedroht. Das beschreibt Bild-Sportchef Christian Falk in seinem Buch Inside FC Bayern.

Hintergrund der Drohungen war ein ein Angebot von Real Madrid im Dezember 2013, welches bei den Agenten des Stürmers einging. Lewandowski soll damals ein unterschriftsreifer Sechsjahresvertrag vorgelegen haben. Bereits ein Jahr zuvor hatten die FCB-Bosse mit Lewandowskis Beratern eine mündliche Einigung über den Transfer des heute 32-Jährigen erzielt.

Durch die Offerte der Königlichen sah Hoeneß den mündlich geschlossenen Deal allerdings in Gefahr - und teilte dies Lewandowskis Agent Maik Barthel ungefiltert mit. "Werter Herr Barthel, sagen sie Ihrem Kollegen Cezary Kucharski und Lewandowski, sollten sie wortbrüchig werden, werden Sie den FC Bayern kennenlernen", wird Hoeneß in Falks Buch zitiert.

Zudem soll der FC Bayern Lewandowski mit seiner Wunschnummer '9' gelockt haben. Diese musste der damalige Angreifer Mario Mandzukic auf Forderung des Klubs bereitstellen.

BVB, News: Watzke will 5000 Pflegekräfte zu Spiel von Borussia Dortmund einladen

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, will bei einer Rückkehr von Zuschauern im heimischen Signal Iduna Park 5000 Pflegekräfte ins Stadion einladen. Dies sagte der BVB-Boss im Interview mit RTL/ntv .

"Wenn man diese Rechte unseren Fans auch wieder einräumt, dann wieder ins Stadion zu gehen, zumindest Geimpfte und Genesene, wenn das dann im großen Rahmen möglich ist, dann werden wir auch mal 5000 Leute einladen, die eben doppelt geimpft sind aus den Pflegeberufen, um auch unsere Dankbarkeit gegenüber diesen Kräften der Gesellschaft Ausdruck zu verleihen", sagte Watzke.

Die Zulassung von Fans für die kommende Bundesliga-Saison (Start 13. August) betrachtet Watzke angesichts einer steigenden Impfquote generell als erwartbar.

Auf die Frage, ob der Pokalsieger ab August wieder mit Fans plane, zeigt sich Watzke zumindest überzeugt: "Ich gehe davon aus und zwar ohne Wenn und Aber."

Bereits das DFB-Pokalfinale am 13. Mai hätte der 61-Jährige gerne genutzt, um den Pflegekräften mit einer Einladung die überfällige Anerkennung für ihren Einsatz während der Pandemie zukommen zu lassen. Corona-Auflagen hatten dies jedoch verhindert.