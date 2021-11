Meunier bekommt großes Lob, Aogo kritisiert die BVB-Kaderplanung und die Borussia muss im Pokal ans Millerntor. Alle News zum BVB heute.

Borussia Dortmund heute am Montag . Alle neuen Entwicklungen rund um den BVB gibt es hier in diesem Artikel - ebenso wie einen Rückblick auf die vergangene Woche.

BVB (Borussia Dortmund), News: Aogo kritisiert Kaderplanung und fehlenden Haaland-Backup

Ex-Nationalspieler Dennis Aogo hat die Kaderplanung der Dortmunder Verantwortlichen kritisiert. Bei Sky sprach er vor allem über einen fehlenden Ersatz für Superstar Erling Haaland.

"Ein Erling Haaland kann nicht jedes Spiel auf höchstem Level spielen. Man muss qualitativ eine Alternative haben, der die Zeit überbrücken kann. Aber die sehe ich nicht im Kader", sagte Aogo und unterstrich hierbei, dass Optionen wie Steffen Tigges trotz dessen erstem Bundesliga-Tor am Samstag keinen adäquaten Backup darstellten.

Der 34-Jährige wandte sich mit seiner Kritik direkt an die BVB-Bosse: "Man muss schon mal die Frage an die Führungsetage stellen, wie die Kaderplanung ausgesehen hat. Die Option A ist Erling Haaland - aber was ist dahinter?"

Zudem zog Aogo den Vergleich zum Tabellenführer FC Bayern: "Die Bayern haben mit Choupo-Moting und Thomas Müller Alternativen, um zu rotieren - das sehe ich beim BVB nicht."

Haaland ragt auch in dieser Saison wieder aus der Dortmunder Mannschaft heraus. In zehn Pflichtspielen gelangen dem 21-Jährigen ganze 13 Tore und vier Assists. Aktuell fällt der Norweger allerdings verletzt aus und kann frühestens im Dezember wieder für die Schwarzgelben auflaufen.

BVB (Borussia Dortmund), News: Dortmund trifft im DFB-Pokal auf St.Pauli

Im Achtelfinale des DFB-Pokals bekommt es der Titelverteidiger Borussia Dortmund mit dem Zweitligisten FC St.Pauli zu tun. Am Sonntagabend fand die Auslosung statt, die zugleich auch den Spielort festlegte: Der BVB muss ans Hamburger Millerntor.

Ein großes Highlight dürfte zudem das Berliner Derby werden: Die Hertha trifft im Olympiastadion auf Union. 1860 München muss als letzter verbliebener Drittligist gegen Karlsruhe ran, während Bayern-Bezwinger Mönchengladbach nach Hannover reisen wird.

BVB (Borussia Dortmund), News: Großes Lob für Thomas Meunier

Nach einer enttäuschenden letzten Saison ist Thomas Meunier offenbar beim BVB angekommen . Der Rechtsverteidiger zeigt sich stark verbessert, was ihm nun auch Lob von Seiten der BVB-Bosse einbrachte.

"Thomas zeigt in diesem Jahr ein anderes Gesicht. Er hat sich für die Saison auch persönlich viel vorgenommen und hatte in den bisherigen Spielen schon einen deutlich größeren Einfluss auf unser Spiel als vergangene Spielzeit. Das ist alleine an den Scorerpunkten schon messbar", führte beispielweise Lizenzspielleiter Sebastian Kehl im Kicker aus.

Die Steigerung sei auch mit der professionellen Einstellung Meuniers zu erklären, so der designierte Sportdirektor: "Von seiner Grundveranlagung ist er jemand, der den Motor hat, um eine hohe Intensität zu gehen und viel zu laufen; einer, der körperlich eine Präsenz hat. Er arbeitet hart daran, sich zu verbessern, und lebt sehr professionell."

Auch BVB-Trainer Marco Rose lobte den Belgier nach dem Spiel gegen Köln: "Thomas ist für uns im Moment ein wichtiger Faktor. Er entwickelt sich richtig gut. Er bringt uns Wucht, er bringt uns Power, er hat Tempo, er verteidigt gut und schlägt gute Flanken."

Noch-Sportdirektor Michael Zorc hatte sogar einen Rat für Meunier parat: "Thomas ist sehr selbstkritisch, manchmal sogar etwas zu sehr. Ihm würde ein Schuss Lockerheit guttun."

In der laufenden Saison stand der 30-Jährige elfmal in der Startelf und bereitete drei Tore vor, obwohl er durch kleinere Verletzungen und von einer Corona-Erkrankung immer wieder zurückgeworfen wurde.

BVB (Borussia Dortmund), News: Ajax' Haller will BVB in der Champions League erneut ärgern

Stürmer Sebastien Haller von Ajax Amsterdam will Borussia Dortmund auch im Rückspiel der Champions-League-Gruppenphase ärgern. "Durch die Unterstützung ihrer Fans, aber auch weil sich der BVB sicherlich revanchieren will, wird es für uns deutlich schwerer", warnte der 27-Jährige in einem Kicker-Interview vor dem Match am Mittwoch (21 Uhr/DAZN): "Wichtig wird sein, taktisch den Dortmundern Paroli zu bieten und ihnen mit Kontern wehzutun."

Im Hinspiel hatte Ajax den BVB vor zwei Wochen überrollt und verdient mit 4:0 geschlagen, auch der Ex-Frankfurter Haller traf. Mit sechs Toren führt er aktuell die Torjägerliste der Königsklasse in dieser Saison an.

