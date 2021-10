Borussia Dortmund am heutigen Bundesliga-Samstag: Der BVB muss vorerst auf Emre Can verzichten. Und: Toni Kroos spricht über die Haaland-Gerüchte.

Borussia Dortmund heute am Samstag, an dem auch wieder Bundesliga-Fußball auf dem Programm steht. Alle neuen Entwicklungen rund um den BVB gibt es hier in diesem Artikel - ebenso wie einen Rückblick auf die vergangene Woche.

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Kroos spricht über Haaland-Transfer zu Real Madrid

Nationalspieler Toni Kroos, der seit 2014 beim spanischen Top-Klub Real Madrid unter Vertrag steht, würde sich über ein künftiges Zusammenspiel mit dem aktuellen BVB-Angreifer Erling Haaland durchaus freuen.

In einem auf Twitter kursierenden Videoclip errät der Mittelfeldspieler der Blancos die Namen von Fußballern, die ohne Gesicht dargestellt werden. Als Erling Haaland gezeigt wird, sagt Kroos nur kurz: "Wäre nicht schlimm, mit dem noch mal zusammenzuspielen."

Um den norwegischen Ausnahmespieler ranken sich seit Monaten Gerüchte, ob und wann er denn den BVB verlassen könnte. Sein Vertrag datiert noch bis 2024, allerdings wurden schon einige Klubs als Interessenten genannt - unter anderem Real Madrid.

Bereits im letzten Transferfenster probierte es Real beim 21-Jährigen, der für Dortmund in 69 Spielen satte 70 Treffer markierte.

BVB (Borussia Dortmund), News: Emre Can fällt vorerst aus

Borussia Dortmund und die deutsche Nationalmannschaft müssen vorerst auf Emre Can verzichten. "Er wird mit einer kleinen Muskelverletzung ausfallen, die sich bis nach der Länderspielpause hinziehen wird", sagte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Die Nationalmannschaft spielt in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein (10. November) und in Armenien (14. November). Der BVB erwartet am kommenden Mittwoch Ajax Amsterdam zur Revanche für das 0:4-Debakel in der Champions League und reist in der Liga zu RB Leipzig (6. November). Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud (Innenbanddehnung) wird zumindest gegen Köln noch fehlen.

"Er ist keine Option, das haben wir nicht hinbekommen", berichtete Rose. Zurück kommen dagegen die Stürmer Youssoufa Moukoko und Donyell Malen, "bei dem wir es versuchen werden". Einer von beiden wird wohl versuchen, den verletzten Erling Haaland zu ersetzen. Ob Gregor Kobel wieder im Tor stehen kann, wird sich im Abschlusstraining entscheiden.

Rose will gegen seinen "Freund" Steffen Baumgart "nicht zu viel Pingpong spielen, das liegt den Kölnern". Der FC agiere "sehr mutig, sie spielen, was der Trainer vorlebt".

BVB (Borussia Dortmund) heute: Die kommenden Spiele

Datum Wettbewerb Begegnung Samstag, 30.10.2021 Bundesliga, 10. Spieltag BVB - 1. FC Köln (live auf Sky Ticket - jetzt anmelden) Mittwoch, 03.11.2021 Champions League, Gruppenphase: 4. Spieltag BVB - Ajax Amsterdam Samstag, 06.11.2021 Bundesliga, 11. Spieltag RB Leipzig - BVB

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER

10. Spieltag in der Bundesliga: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt heute den 1. FC Köln, es spielt der Zweite gegen den Achten. Anstoß im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist am Samstag um 15.30 Uhr.

BVB (Borussia Dortmund) heute vs. 1. FC Köln: Die Faktenvorschau von Opta