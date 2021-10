Sebastian Kehl geht mit Blick auf Erling Haaland eine Wette ein und Michael Zorc spricht über Karim Adeyemi. Alle News zum BVB heute.

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Sebastian Kehl wettet auf Haaland-Verbleib

BVB-Lizenzspieler-Abteilungsleiter Sebastian Kehl hat bei Bild-TV über einen möglichen Verbleib von Stürmer Erling Haaland beim BVB über den Sommer hinaus gesprochen. "Wir versuchen natürlich, ihm das Gefühl zu geben, dass Borussia Dortmund weiterhin für ihn hier eine Top-Adresse ist", sagte Kehl. "Dass er sich hier weiterentwickeln kann und vielleicht können wir ihn noch überzeugen. Wir werden um ihn kämpfen, alles in die Waagschale werfen."

Dabei ging der 41-Jährige auch eine Wette mit einem Bild-Kommentator ein. Kehl verwettete 100 Euro, dass der Norweger auch in der kommenden Spielzeit noch im Signal-Iduna-Park auflaufen wird: "100 Euro würde ich gerne investieren, das ist ja überschaubar. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen."

Zuvor unterstrich der designierte BVB-Boss die Wichtigkeit des Norwegers für die Dortmunder. "Wir brauchen ihn. Noch sehr lange. Vielleicht noch länger, dass der eine oder andere glaubt." In der aktuellen Saison erzielte Haaland in zehn Pflichtspielen bereits 13 Treffer. Vier weitere Tore bereitete er außerdem vor.

Bei "Spielern wie Haaland" würden auch andere Faktoren für einen Verbleib eine große Rolle spielen, so Kehl: "Die Fans, die Akzeptanz und das familiäre Umfeld."

Aktuell fehlt der 21-jährige Offensivmann aufgrund einer Hüftbeugerverletzung. Eine Verletzungsanfälligkeit weise Haaland aber nicht auf. Trotzdem beschäftige man sich beim BVB aber damit, "warum solche Dinge passieren. Das Nicht-Auskurieren" der vorangegangen habe zur erneuten Zwangspause beigetragen.

"Das passiert aber im Leistungssport", sagte Kehl: "Das sind Erfahrungen, die ein junger Spieler macht." Im Hinblick auf das Duell gegen den FC Bayern am 4. Dezember könne man nur auf einen Einsatz von Haaland hoffen.

"Wir werden alles tun, damit er dabei ist", erklärte Kehl und schob nach: "Weil er am Ende auch den Unterschied macht. Ihn dabei zu haben, wäre unglaublich wichtig." Allerdings wolle man nichts überstürzen: "Wir tragen eine Verantwortung für Erling, für seine Karriere und auch das, was danach kommt."

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Michael Zorc spricht über Adeyemi-Interesse

An Karim Adeyemi von RB Salzburg ist gefühlt halb Europa hinterher - unter anderem auch der BVB. Auf den 19-Jährigen angesprochen bezog Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc Stellung zu den Gerüchten. "Es ist ja kein Geheimnis, Adeyemi ist ein guter Spieler", sagte Zorc am Rande des BVB-Heimspiels gegen den 1. FC Köln gegenüber Sky. "Aber mehr kann ich Ihnen heute nicht dazu sagen."

"Wir in der Tat eine gute Expertise und gute Erfahrungen auch in den letzten Jahren gemacht", sieht Zorc die Dortmunder Borussia im Rennen um junge Talente gut aufgestellt. Eine Bestätigung des Interesses am Salzburger Stürmer gab der BVB-Sportdirektor allerdings nicht.

Den letzten Medienberichten zufolge ist Adeyemi einem Wechsel in die Bundesliga nicht abgeneigt. Dabei soll vor allem Dortmund gute Chancen haben. Als weiterer Interessent gilt zudem der FC Bayern, bei dem Adeyemi zwischen 2010 und 2012 schon einmal spielte.

