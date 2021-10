Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl hat offenbar Karim Adeyemi für den BVB beobachtet, Jude Bellingham hat keine Ausstiegsklausel. Alle Dortmund-News.

Borussia Dortmund am Mittwoch, einen Tag nach dem 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Ingolstadt. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

BVB beobachtete wohl Karim Adeyemi in der Champions League

Borussia Dortmund hat offenbar in Person von Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl Offensivjuwel Karim Adeyemi von RB Salzburg beim 3:1-Sieg der Österreicher in der Champions League gegen den VfL Wolfsburg beobachtet. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach sei Kehl in Salzburg vor Ort gewesen, um den 19-jährigen Nationalspieler unter die Lupe zu nehmen. Zudem habe er sich auch mit dessen Berater Thomas Solomon getroffen.

Neben dem BVB sollen unter anderem auch der FC Bayern, der FC Liverpool und Real Madrid Interesse an Adeyemi haben.

BVB (Borussia Dortmund) - Sebastian Kehl: "Keine Schmerzgrenze" bei Jude Bellingham

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund, hat sich zur Zukunft des erst 18-jährigen Jude Bellingham geäußert, der zuletzt mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden war: "Es gibt keine Schmerzgrenze, es gibt keine Ausstiegsklausel. Ich glaube, Jude hat einen Markt, der nicht nur Liverpool bedeuten könnte", sagte Kehl bei Sport1 zum angeblichen Interesse am Engländer.

Bellingham steht in Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag. "Er wird hier geliebt, er genießt es, er ist genau am richtigen Platz", sagte Kehl.

"Es gibt keinerlei Anzeichen, dass Jude diesen Verein in nächster Zeit verlassen wird. Es ist gut, dass wir über unsere Spieler reden. Das zeigt, dass wir gute Arbeit gemacht haben", wertete Kehl die Begehrlichkeiten durchaus als Kompliment.

BVB, News - Sebastian Kehl: Alle Spieler bei Borussia Dortmund geimpft oder genesen

Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl hat nach dem 2:0-Sieg gegen Ingolstadt am Dienstagabend im DFB-Pokal erklärt, dass es bei Borussia Dortmund in Sachen Corona-Impfung oder -Genesung eine "100-Prozent-Quote" gibt.

"Es ist eine persönliche Entscheidung gewesen. Ich glaube, das ist okay, dass jeder das selbst entscheidet. Die Jungs haben ihre Verantwortung begriffen", sagte Kehl bei Sport1. "Das hat aber nichts mit Kimmich zu tun."

BVB, News: Borussia Dortmund schlägt Ingolstadt im DFB-Pokal dank Thorgan Hazard

Blitz-Joker Thorgan Hazard hat Borussia Dortmund an einem tristen Pokalabend über eine denkbar niedrige Hürde geführt. Gegen das Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt verzettelte sich der Titelverteidiger lange mit einer besseren B-Elf, zog aber beim 2:0 (0:0) dank zweier Tore des spät eingewechselten Belgiers wieder ins Achtelfinale ein.

Nicht mehr als 25.130 Zuschauer wollten das erste von drei BVB-Heimspielen innerhalb von acht Tagen sehen - wer zu Hause geblieben war, verpasste wenig. Dem 120 Sekunden zuvor aufs Feld gekommenen Hazard (72./81.) gelangen nach zwei Dortmunder Lattentreffern die entscheidenden Tore für eine Mannschaft, die ohne zehn verletzte Profis lange fruchtlos den gegnerischen Strafraum belagert hatte.

BVB heute: Edin Terzic sagte VfL Wolfsburg nicht sofort ab

Edin Terzic, vergangene Saison Cheftrainer und aktuell Technischer Direktor bei Borussia Dortmund, hat eine Offerte des VfL Wolfsburg wohl nicht umgehend ausgeschlagen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach soll Terzic Gespräche mit dem VfL geführt haben, der ihn offenbar als Nachfolger des kürzlich entlassenen Cheftrainers Mark van Bommel auf dem Zettel hatte. Warum er sich schließlich doch gegen ein Engagement bei den Wölfen entschied, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Die offene Stelle in Wolfsburg besetzte letztlich Ex-Werder-Trainer Florian Kohfeldt.

BVB, News: Vater von Reinier attackiert Borussia Dortmund

Mauro Brasilia, Vater von BVB-Leihspieler Reinier, hat Borussia Dortmund für den Umgang mit seinem Sohn während der nach wie vor laufenden Leihe von Real Madrid in einem exklusiven Statement bei Goal und SPOX scharf kritisiert.

"Er kann der Mannschaft mit seinem Spielstil helfen, das wäre auch in manchen Spielen dringend notwendig gewesen", echauffierte sich Brasilia: "Er beherrscht die Spielkontrolle und Ballbesitzfußball wie nur wenige, aber es wirkt so, als habe Borussia Dortmund das nicht verstanden. Sie haben diese Option nicht genutzt."

Reiniers Name sei nach wie vor gefragt bei zahlreichen großen Klubs in Europa und der BVB verpasse Tag für Tag die Gelegenheit, einen talentierten jungen Mann weiterzuentwickeln und sich an ihm zu erfreuen. "Es ist sehr merkwürdig, was in Dortmund passiert. Es ist schade - für beide Seiten", sagte Brasilia weiter.

