BVB, News heute - Marco Reus: Angebote von Topklubs abzulehnen war "nie wirklich schwer"

Borussia Dortmunds Offensivstar Marco Reus hat erklärt, warum es ihm nicht schwer fiel, über die Jahre immer wieder Offerten von europäischen Schwergewichten auszuschlagen.

"Natürlich denkt man darüber nach, wenn man Angebote von verschiedenen Top-Klubs bekommt", entgegnete der 32-Jährige bei ESPN auf die Frage, ob er in den vergangenen Jahren mal über einen Wechsel nachgedacht habe. Jene Anfragen stets abgelehnt zu haben, erfülle ihn nicht mit Reue, so Reus weiter: "Vor 80.000 Fans zu spielen, darauf möchte man nicht verzichten. Deshalb war die Entscheidung nie wirklich schwer."

Reus, der schon in der Jugend einige Zeit beim BVB verbrachte, kehrte 2012 von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund zurück. Insgesamt steht der Nationalspieler bis dato bei 329 Pflichtspielen für den BVB, in denen ihm 143 Tore und 101 Assists gelangen.

BVB (Borussia Dortmund): Erling Haaland fehlt wohl auch im Topspiel gegen Bayern

Wegen eines Muskelbündelrisses im Hüftbeuger muss Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland aktuell aussetzen. Und der Norweger wird dem BVB voraussichtlich noch länger fehlen.

Wie die Bild schreibt, sei eine Rückkehr Haalands im Topspiel gegen den FC Bayern am 4. Dezember nach wie vor "unwahrscheinlich". Selbst beim Auftakt der Rückrunde Anfang Januar kommenden Jahres könnte der Norweger den Dortmundern weiterhin fehlen.

Haaland, der in der laufenden Saison bei 13 Toren in zehn Pflichtspieleinsätzen steht, fehlte zuletzt schon gegen Arminia Bielefeld in der Bundesliga und gegen den FC Ingolstadt im DFB-Pokal. Beide Partien konnte der BVB auch ohne den Torjäger gewinnen.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke plant Widerstand gegen Newcastle

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat bezüglich der Übernahme von Premier-League-Klub Newcastle United durch ein saudisches Konsortium angekündigt, Maßnahmen zum Erhalt von wirtschaftlichen Spielregeln vornehmen zu wollen.

"Wir versuchen natürlich gegenzusteuern, in dem wir in den nächsten Monaten innerhalb der ECA und auch der FIFA versuchen, dass der ganz große Wahnsinn ausbleibt“, sagte Watzke im OMR Podcast . Man müsse "das Financial Fairplay neu und konsequenter zu regeln.“

BVB, News: Dan-Axel Zagadou soll Comeback in der 3. Liga geben

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou steht nach monatelanger Verletzungspause wohl vor seinem Comeback für Borussia Dortmund.

Laut kicker soll der 22-Jährige, der zuletzt in der Champions League gegen Ajax erstmals zumindest im Kader des BVB stand, beim Spiel der Dortmunder Zweitvertretung in der 3. Liga bei Viktoria Berlin am Samstag eingesetzt werden.

Über Spielpraxis bei der U23 will der BVB Zagadou dann wieder an die erste Mannschaft heranführen. Sein bislang letztes Spiel hatte der Franzose am 13. März gegen Hertha BSC bestritten.

