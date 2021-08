Heute ist Haaland einer der gefragtesten Spieler weltweit, doch auch vor einigen Jahren fiel er Scouts auf - laut Terim auch denen von Galatasaray.

Galatasaray-Trainer Fatih Terim hat gegenüber Journalisten verraten, dass der türkische Klub vor einigen Jahren kurz vor einer Verpflichtung des heutigen Dortmunder Stürmer-Stars Erling Haaland stand.

"Wie ihr wisst, beobachten wir eine Vielzahl von Spielern. Darunter war wohl als auffälligster Name Erling Haaland", sagte Terim. Man habe das Talent im Rahmen der U20-WM 2019 und bei einem Ligaspiel in Norwegen gescoutet, so der Türke.

Terim erklärte, dass es bereits zu diesem Zeitpunkt eine beträchtliche Menge an Interessenten für Haaland gegeben habe: "[Die Scouts] riefen mich von dort an und sagten mir, dass wir ‘schnell handeln müssen, denn es sind viele Scouts anwesend.’ Sollten wir nicht schnell handeln, würden sie ihn uns wegschnappen. Hätten wir damals kein Limit gehabt, hätten wir ihn für acht bis neun Millionen Euro verpflichten können."

Galatasaray - Terim: "Standen vor einer Einigung" mit Haaland

Eine Summe, die aus heutiger Sicht nahezu lachhaft erscheint, wie der 67-Jährige betonte: "Derzeit ist er wohl Europas wichtigster Spieler. Wir haben durch Martin Linnes, der aus der gleichen Stadt wie er stammt, Kontakt mit ihm aufgenommen und mit seinem Vater gesprochen. Wir standen vor einer Einigung mit dem Spieler. Aber leider möchten wir uns nicht vorstellen, was in der Türkei los gewesen wäre, wenn wir damals einen unbekannten 20-Jährigen für acht oder neun Millionen Euro verpflichtet hätten, der Norwegen zuvor nie verlassen hat. Ihr könnt es euch sicher vorstellen. Jetzt ist er 150 Millionen Euro wert."

Haaland zählt mittlerweile zu den begehrtesten Spieler weltweit. Der Norweger brach in den Trikots seines Ex-Klubs RB Salzburg und seines aktuellen Arbeitgebers Borussia Dortmund bereits eine Vielzahl an Rekorden und war maßgeblich an der Champions-League-Qualifikation und dem Pokalsieg der Schwarzgelben in der vergangenen Saison beteiligt.