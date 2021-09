BVB, News und Gerüchte: Dahoud entschuldigt sich nach Platzverweis - alles zu Borussia Dortmund heute

Mit seiner Hinausstellung brachte Dahoud den BVB in Gladbach auf die Verliererstraße. Das tut ihm nun leid. Alle Infos zu Borussia Dortmund heute.

BVB, News heute: Dahoud entschuldigt sich für gelb-rote Karte

Mahmoud Dahoud hat sich bei Instagram zum Spiel seines BVB bei Borussia Mönchengladbach geäußert, in dem er vor der Pause mit einer gelb-roten Karte vom Platz flog.

"Sorry an das Team und die Fans!", schrieb er. Dahoud hatte nach einem Foulspiel in Richtung von Schiedsrichter Deniz Aytekin abgewunken, der den bereits verwarnten Dortmunder daraufhin zum Duschen schickte. "Mir ist ein respektvoller Umgang auf und neben dem Platz wichtig", beteuerte Dahoud nun.

Der Platzverweis folgte auf das kurz zuvor gefallene 0:1 aus BVB-Sicht, das das einzige Tor des Abends bleiben sollte. "Enttäuscht über den heutigen Ausgang des Spiels und vor allem über meinen Platzverweis. In Unterzahl war es schwer für uns, nochmal zurückzukommen", bewertete Dahoud das Duell, das er mit seiner Aktion mitbeinflusst hatte.

BVB heute: "Keine zwei Meinungen" - der Kommentar zum Dahoud-Platzverweis

Nach der BVB-Niederlage in Mönchengladbach wurde über die gelb-rote Karte für Mahmoud Dahoud diskutiert. Das ist nachvollziehbar, dennoch war die zweite Verwarnung unstrittig.

Lest hier den kompletten Kommentar!

BVB, News heute: Hummels ärgert sich über Dahouds Aktion

Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels hat sich über den frühen Platzverweis von Mahmoud Dahoud beim 0:1 in Mönchengladbach sehr geärgert. Das gestand er nach dem Abpfiff bei Sky.

Chin up, focus on Tuesday 👊🏼 pic.twitter.com/TpwoHjNuJb — Marius Wolf (@mariuswolf27) September 25, 2021

"Er weiß, dass er große Scheiße gebaut hat. Gelb-Rot wegen Meckerns bei Rückstand in Gladbach: Dafür gibt es keine Entschuldigung", sagte er.

Hummels ging davon aus, dass Schiedsrichter Deniz Aytekin Dahoud wegen eines Foulspiels die zweite Gelbe gezeigt hatte, doch der Referee machte hinterher klar, dass er das Abwinken Dahouds bestraft habe. "Er gibt dem Schiedsrichter die Gelegenheit, im Sinne der Regel Gelb zu zeigen", ärgerte sich Hummels über seinen Teamkollegen.

