BVB, News und Gerüchte: Schiri Aytekin reagiert auf Dortmunder Kritik - alles zur Borussia heute

BVB, News heute: Aytekin antwortet auf Dortmunder Kritik

Schiedsrichter Deniz Aytekin hat auf die Vorwürfe der Dortmunder bezüglich des Platzverweises von Mahmoud Dahoud bei der 0:1-Niederlage in Gladbach reagiert. Aytekin hatte den BVB-Mittelfeldspieler vor der Pause vom Platz gestellt, nachdem Dahoud in Richtung des Unparteiischen abgewunken hatte.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte bei Sport1 davon gesprochen, Aytekin sei "wie ein Kapellmeister" aufgetreten und habe nicht gewusst, dass er Dahoud vor Hinausstellung bereits verwarnt hatte.

Wir machen zusammen mit @HazardThorgan8 den Deckel auf das Gladbach-Spiel und richten den Blick bereits auf Dienstag. Was gegen Sporting besser klappen muss, seht und hört Ihr im Video. 👇#BMGBVB 🔙 🔜 #BVBSCP https://t.co/awz11dqjAZ | @1und1 — Borussia Dortmund (@BVB) September 26, 2021

"Die Aussage von Herrn Watzke, ich sei ein Kapellmeister, lege ich nicht auf die Goldwaage. Natürlich sind nach so einer Entscheidung viele Emotionen im Spiel. Ich schätze und respektiere ihn sehr", sagte Aytekin nun der Bild.

Außerdem versicherte er, dass er sich darüber klar gewesen sei, dass Dahoud bereits verwarnt gewesen sei. "Wichtig ist, die Situation im Gesamtzusammenhang zu sehen. Deshalb habe ich offen angesprochen, dass ich zuvor Guerreiro wegen Reklamierens ermahnt hatte", berichtete Aytekin.

BVB, News heute: Effenberg begeistert von Haalands Entwicklung

Stefan Effenberg hat sich begeistert von BVB-Stürmer Erling Haaland gezeigt. "Dem geht es auch darum, dass er geliebt wird von den Fans", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler bei Sport1 über den Norweger. Dies sein ein Pfand für die Dortmunder, die darum kämpfen, den Angreifer länger im Ruhrgebiet zu halten, obwohl sich fast alle Top-Klubs aus Europa für ihn interessieren.

Dass es für Haaland nach ganz oben gehen kann, steht für Effenberg außer Frage. "Er ist jetzt schon in der Entwicklung weiter als Robert Lewandowski mit 21, keine Frage", sagte 'Effe'.

Im Vergleich mit den Bayern sieht Effenberg die Dortmunder nicht als ernsthafte Konkurrenz für den Rekordmeister. "Wie viele Spiele verlieren die Bayern so in der Regel in einer Saison? Drei, vier? Wenn es mal schlecht läuft fünf, und dann werden sie trotzdem deutscher Meister", sagte Effenberg. Der BVB steht nach dem 0:1 in Gladbach bereits bei zwei Pleiten in der Bundesliga.

BVB, News heute: Klausel im Hummels-Vertrag gestrichen

Der Vertrag von Nationalspieler Mats Hummels (32) bei Borussia Dortmund läuft nach einer Anpassung im Sommer bis 2023. Das bestätigte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Sport1-"Doppelpass" am Sonntag. Er führte aus, im ursprünglich bis 2022 datierten Arbeitspapier des Abwehrspielers seit eine Klausel gestrichen worden.

"Hummels hatte ursprünglich eine Klausel im Vertrag, die eine Verlängerung bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen vorsieht. Das haben wir im Sommer gestrichen", führte Watzke aus.

Er erläuterte: "Wir haben uns gedacht, es kann nicht sein, dass die Laufzeit eines Führungsspielers von der Anzahl der absolvierten Spiele abhängig ist. Mats ist bis 2023 dabei."

