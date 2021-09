Borussia Dortmund fühlte im Sommer wohl offenbar bei Federico Chiesa vor, handelte sich aber eine Abfuhr ein. Alle Infos zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund heute vor dem Topspiel in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach . Hier gibt es alle Neuigkeiten rund um den BVB.

BVB, News heute: Dortmund blitzte wohl mit Chiesa-Anfrage ab

Borussia Dortmund hat sich im Sommer wohl nach Juventus-Star Federico Chiesa erkundigt. Das berichtet das Fachportal Calciomercato . Allerdings sei die Anfrage des BVB umgehend abgelehnt worden. Auch die englischen Topklubs FC Chelsea und FC Liverpool sollen mit Angeboten um die 100 Millionen Euro gescheitert sein.

Ein Wechsel im kommenden Sommer erscheint jedoch gar nicht mehr so unwahrscheinlich, obwohl der 23-Jährige einer der überragenden Spieler bei der EM im Sommer war . Bei Juve fremdelt der Flügelspieler noch mit dem neuen Trainer Massimiliano Allegri, der es derzeit nicht schafft, Chiesa in sein System einzubinden. Die Alte Dame legte einen katastrophalen Saisonstart hin und feierte erst am fünften Spieltag den ersten Sieg.

Calciomercato bringt auch weiterhin den BVB als mögliches neues Ziel für Chiesa ins Spiel. Finanzieller Spielraum bei den Dortmundern könnte durch einen Abgang von Stürmerstar Erling Haaland entstehen.

BVB, News heute: McManaman sieht Haaland bei Real Madrid

Der frühere englische Nationalspieler Steve McManaman glaubt nicht an einen Wechsel von Dortmunds Erling Haaland in die Premier League. Stattdessen sieht McManaman den Norweger bei seinem Ex-Klub Real Madrid.

"Glaube ich, dass Liverpool nächsten Sommer in das Rennen um Erling Haaland einsteigt? Nein. Ich glaube wirklich, dass es eine Möglichkeit gibt, dass er zu Real Madrid wechseln wird. Und ich denke, auch der Spieler selbst bevorzugt Real Madrid und den Lifestyle, der dadurch entsteht, wenn man für sie spielt", schreibt McManaman in seiner Kolumne bei Horseracing .

Haaland kann den BVB im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen, die bei bis zu 90 Millionen Euro liegen soll. Schon länger gelten die Königlichen als erste Adresse für Haaland. McManaman glaubt, dass nur Real die Summen bezahlen wird, die auch abseits der Ablöse fällig wird, etwa für Berater Mino Raiola. "Mino Raiola wird einen Haufen Geld nicht nur für Haaland verlangen, sondern auch für sich selbst. Ich denke nicht, dass Liverpool da eine Rolle spielen wird", schreibt er.

BVB, News heute: Bellingham ein Kandidat für den FC Bayern?

In derselben Kolumne äußerte sich McManaman zudem auch über die Zukunft seines Landsmannes Jude Bellingham. Zwar sieht der 49-Jährige Bellingham früher oder später in der Premier League, doch auch einen Wechsel zu Bayern München könne sich McManaman vorstellen.

"Jude will Erfolge feiern. Und Erfolge sind neben regelmäßiger Spielzeit das Wichtigste für einen jungen Spieler. Wenn Jude den deutschen Lebensstil mag, will er vielleicht zu Bayern München wechseln. Das ist der einzige Klub in Deutschland, der dir Erfolge garantieren kann", meint McManaman.

Dortmund hingegen sei aufgrund der Transferpolitik nicht auf Augenhöhe. "Borussia Dortmund muss jede Saison einen Starspieler verkaufen und das bringt sie sofort ins Hintertreffen, wenn es darum geht, Bayern München in der Liga zu jagen", so McManaman. Dortmund sei für Bellingham jedoch der "perfekte Schritt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere" gewesen.

BVB: Alle Infos zur Übertragung des Topspiels bei Borussia Mönchengladbach

