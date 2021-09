Erling Haaland reist am freien Tag nach Spanien und auf Marco Rose wartet ein besonderes Spiel. Die BVB-News.

Die Lage bei Borussia Dortmund am heutigen Freitag. Hier findet ihr alle Informationen rund um den BVB, alles, was bei den Schwarz-Gelben wichtig ist. Am Wochenende geht es für den BVB nach Gladbach

Die Entwicklungen der vergangenen Tage haben wir in separaten Artikeln zusammengefasst:

BVB, News: Fankritik hat Marco Rose "angefasst"

Marco Rose blickt sportlich gerne auf sein Engagement beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurück. Die Fankritik angesichts seines Wechsels habe ihn "angefasst", sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor seiner Rückkehr im Sky -Interview, "aber es geht dann halt auch irgendwann weiter, und ich will dann auch nicht so viel zurückblicken".

Es werde Leute geben, "die mich damit in Verbindung bringen, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben, dass wir im Champions-League-Achtelfinale standen, dass wir Nationalspieler ausgebildet haben", betonte der 45-Jährige: "Ich glaube also, dass es auch viele, viele positive Faktoren gibt."

Rose hatte die Gladbacher in seiner ersten Saison in die Königsklasse geführt. Nachdem er im Februar seinen Abschied Richtung Dortmund verkündet hatte, ging es steil bergab. Der Klub verpasste die Europapokalplätze.

Borussia Dortmund: Die besten Scorer in der Saison 2021/22

Platz Name Tore Assists Scorerpunkte 1 Erling Haaland 11 4 15 2 Marco Reus 2 5 7 3 Jude Bellingham 2 4 6 4 Giovanni Reyna 1 2 3

BVB, News: Haaland-Kurztrip nach Marbella

BVB-Stürmer Erling Haaland hat die freien Tage nach dem 4:2-Sieg gegen Union Berlin für einen Kurztrip nach Marbella im Süden Spaniens genutzt. Wie die Bild berichtet, hat sich Haaland von Montagabend bis Mittwoch für 30 Stunden in Spanien aufgehalten - genauer gesagt in Marbella, das nur rund 75 Flugminuten von Madrid entfernt liegt. Von dem Klub also, mit dem Haaland immer wieder bezüglich eines Wechsels im kommenden Sommer in Verbindung gebracht wird.

Allerdings ist Marbella auch ein in der Familie Haaland beliebtes und regelmäßig angesteuertes Ferienziel. Auch Vater und Berater Alf-Inge soll mit von der Partie gewesen und mit seinem Filius im Hotel "Novotel Suites" abgestiegen sein.

Für Ärger im Klub werde der Kurztrip des norwegischen Toptorjägers nicht sorgen, heißt es in dem Bild -Bericht. Haaland habe wie auch die übrigen Spieler alle Freiheiten, solange er fit und pünktlich zum Training erscheine.

Dass er aktuell in bestechender körperlicher und fußballerischer Form ist, untermauerte der 21-Jährige zuletzt immer wieder. Gegen Union Berlin traf er erneut doppelt und schraubte sein Torkonto in dieser Spielzeit auf sieben Treffer in fünf Ligaspielen hoch. Damit liegt er gleichauf mit Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Insgesamt steht er bei 68 Pflichtspieltoren in 67 Einsätzen für den BVB - eine absurde Quote.

BVB, News: U19-Trainer Tullberg prognostiziert Talent Gürpüz BL-Karriere

Geht es nach U19-Trainer Maik Tullberg, wird es Juwel Göktan Gürpüz mit großer Wahrscheinlichkeit in den Profifußball schaffen. "Der Junge wird irgendwann Bundesliga spielen", sagte Tullberg gegenüber den Ruhr Nachrichten: "Das Potenzial steht außer Frage."

Dennoch sei der 18 Jahre junge zentrale Mittelfeldspieler aktuell mit einer Schwierigkeit konfrontiert, denn Gürpüz trainiert aktuell sowohl bei den Profis der Dortmunder als auch bei Tullberg in der U19.

"Es ist sehr schwierig für ihn - das muss man sagen. Mir geht es darum, dass er Vollgas gibt, wenn er bei uns ist - und das macht er", sagte Tullberg. Gürpüz stand in der aktuellen Saison bereits dreimal im Profikader, zu einem Pflichtspieleinsatz kam er unter Trainer Marco Rose noch nicht. Das ist jedoch laut Tullberg nur eine Frage der Zeit - und das mit Recht. "Er hat sich diese Chance verdient."

