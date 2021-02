Borussia Dortmund (BVB) vs. Arminia Bielefeld: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga

Arminia Bielefeld tritt am Samstag bei Borussia Dortmund an - wir zeigen Euch, wie und wo das Spiel heute live im TV und STREAM übertragen wird.

Am 23. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Die Gastgeber scheinen unter Interimscoach Edin Terzic ihre sportliche Krise überwunden zu haben und konnten zuletzt überzeugende Auswärtssiege im Revierderby gegen Schalke 04 (4:0) und im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Sevilla (3:2) einfahren. Gegen Aufsteiger Bielefeld wollen sie nun die Aufwärtstendenz fortsetzen und so zurück auf die Champions-League-Plätze klettern.

Die Arminia braucht dagegen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg: Gegenwärtig belegen die Ostwestfalen Relegationsplatz 16, sind allerdings punktgleich mit Hertha BSC Berlin auf dem sicheren Platz 15 und haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Das Hinspiel konnten die Dortmunder auswärts dank eines Doppelpacks von Mats Hummels mit 2:0 für sich entscheiden. Das Rückspiel wird am Samstagnachmittag (27.02.) zur besten Sendezeit um 15.30 Uhr angepfiffen.

Hier erfahrt ihr, wie und wo Ihr das Duell zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr an dieser Stele zudem die Aufstellungen beider Mannschaften nachlesen.

Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld in der Übersicht

Begegnung Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb Bundesliga (23. Spieltag) Datum Samstag, 27.02.2021 I 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund

Borussia Dortmund (BVB) vs. Arminia Bielefeld live: So könnt Ihr die Übertragung im TV verfolgen

Wie alle Spiele der Bundesliga wird auch Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld live im TV übertragen. In diesem Fall zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie. Wir haben hier alle Informationen rund um die Übertragung.

Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld: Sky überträgt live im Pay-TV

Sky hat die exklusiven Live-Übertragungsrechte für die Partie Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld und zeigt die Partie auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3. Ab 15.15 Uhr liefert Sky dort Vorberichte, ab 15.30 Uhr führt Martin Groß als Kommentator durch die Begegnung. Zudem überträgt Sky alle 15.30-Uhr-Spiele in einer Konferenzschaltung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, hier berichtet Florian Schmidt-Sommerfeld ebenfalls ab 15.30 Uhr live aus dem Signal-Iduna-Park zu Dortmund.

Allerdings müsst ihr ein Abonnement beim Bezahlsender Sky abschließen, um die Übertragung verfolgen zu können. Zu welchen Konditionen und über welche Zeiträume ihr Sky abonnieren könnt, erfahrt Ihr auf der offiziellen Website.

Borussia Dortmund (BVB) vs. Arminia Bielefeld: Alle Informationen zur Übertragung der Partie

Sender : Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 HD (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 HD (Konferenz) Beginn der Vorberichterstattung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Spielbeginn : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentatoren: Martin Groß (Einzelspiel), Florian Schmidt-Sommerfeld (Konferenz)

Quelle: Getty Images

BVB vs. Arminia Bielefeld: Die Bundesliga per LIVE-STREAM verfolgen - so gehts

Wenn Ihr unterwegs seid und das Duell zwischen der Borussia und der Arminia nicht vor dem TV verfolgen könnt oder wollt, habt Ihr zudem die Möglichkeit, das Spiel via LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier benötigt Ihr ein Sky-Abo, um Bielefeld vs. Dortmund entweder über die Sky-Go-App oder Sky Ticket zu streamen. Wir zeigen Euch, wie die beiden Möglichkeiten funktionieren.

Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld per LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Der Download der SkyGo-App ist nach Abschluss eines Sky-Abonnements kostenlos. Mit der App könnt ihr Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld auf allen mobilen Geräten verfolgen, die Übertragung ist in Bild und Ton identisch zu der im TV.

Sky Ticket zeigt Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM

Falls Ihr kein längerfristiges Abonnement bei Sky abschließen möchtet, das Spiel zwischen Borussen und Arminen aber trotzdem live verfolgen möchtet, könnte Sky Ticket eine Alternative für Euch sein: SkyTicket ermöglicht ein günstigeres und flexibleres Abo, mit dem Ihr zwar keinen Zugriff auf die TV-Sender, aber die LIVE-STREAMs bekommt. Das Angebot kostet im ersten Monat 9,99 Euro und anschließend 29,99 Euro für jeden weiteren. Alternativ bietet Sky auch ein Tagesticket für 9,99 Euro an.

Wir blicken heute in das Jahr 1985 und auf ein besonderes Auswärtsspiel beim @BVB:

Im Tabellenkeller zählt jeder Punkt an jenem 32.Spieltag und die Blauen können tatsächlich aus einem 0:1 noch einen 3:1-Auswärtserfolg machen!#immerdabei #BVBDSC pic.twitter.com/C0vmYb2wgT — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 24, 2021

Borussia Dortmund (BVB) vs. Arminia Bielefeld: Die Highlights auf DAZN

Ihr wollt die Höhepunkte der Partie noch einmal nacherleben? Dann hat DAZN das richtige Angebot für euch: DAZN zeigt die Highlights von Dortmund vs. Bielefeld und aller weiteren Bundesliga-Spiele. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff warten auf Euch in der DAZN-Mediathek die Highlights der entsprechenden Begegnung. Ein DAZN-Abonnement ist für Neukunden im ersten Monat kostenlos, anschließend werden monatlich 11,99 Euro fällig. Nähere Informationen dazu findet Ihr hier.

Mit einem DAZN-Abo habt Ihr nicht nur Zugriff auf die Highlightmontagen, sondern auch die Live-Übertragungen aller Freitags- und Montags-Spiele der Bundesliga und vieler weiterer Wettbewerbe und Sportarten. Mit der DAZN-App könnt ihr die Übertragungen auch unterwegs auf allen mobilen Geräten verfolgen, Infos und Download-Links für Apple- und Android-Geräte gibt es hier.

Der LIVE-TICKER: BVB vs. Arminia Bielefeld

Wenn Ihr die Übertragung von Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld nicht live verfolgen könnt, aber dennoch nichts verpassen möchtet, seid Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal gut aufgehoben. Hier informiert Euch Goal über die Spielereignisse fast in Echtzeit, eingebettet in Hintergrundinformationen und Statistiken zum Spiel.

Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld: Die Aufstellungen

Zudem präsentieren wir Euch hier die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese kurz vor Spielbeginn offiziell verkündet werden.