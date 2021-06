Auch der BVB ist scharf auf Dusan Vlahovic und Lucien Favre weckt auf der Insel Begehrlichkeiten. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

BVB, Gerücht: Dusan Vlahovic könnte Haaland-Nachfolger werden

Borussia Dortmund soll für den Fall eines Abgangs von Torjäger Erling Haaland über einen Transfer von Dusan Vlahovic nachdenken. Das berichtet der Corriere della Sera.

Demnach gehöre der BVB zu einer Vielzahl an Klubs, die ihre Fühler nach dem Shootingstar der Viola ausgestreckt hätten. Unter anderem sollen auch Spaniens Meister Atletico Madrid, Premier-League-Klub Tottenham Hotspur und der Bundesligarivale RB Leipzig ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen haben.

Vlahovics Vertrag bei der Fiorentina läuft noch bis 2023, der Klub möchte diesen eigentlich gerne verlängern. Als mögliche Ablöse für den serbischen Nationalspieler (sieben Einsätze, zwei Tore) werden 60 Millionen Euro genannt.

Vlahovic wechselte 2018 für knapp zwei Millionen Euro von Partizan Belgrad nach Florenz. Dort feierte er in der vergangenen Spielzeit seinen großen Durchbruch, als ihm 21 Tore in 37 Serie-A-Spielen gelangen.

BVB, Gerücht: Ex-Trainer Lucien Favre in die Premier League?

Der ehemalige BVB-Trainer Lucien Favre könnte in der kommenden Saison an der Seitenlinie von Crystal Palace auftauchen. Laut dem Guardian steht der Klub mit Vertretern Favres in Kontakt.

Zudem werde ein Einstieg von Favre selbst in die Verhandlungen bald erwartet. Der Schweizer Coach habe großes Interesse an einem Engagement in der Premier League und sei der Wunschkandidat von Palace, das Favres offensives Spiel und seine Art, junge Spieler einzubauen, schätzen soll.

Als weiterer Kandidat auf den Trainerposten bei Crystal Palace wird Sean Dyche vom FC Burnley genannt.

Zugänge Abgänge Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro) Lukasz Piszczek (Goczalkowice) Soumaila Coulibaly (PSG, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, war zuletzt ausgeliehen, 3,5 Millionen Euro) Sergio Gomez (SD Huesca, Rückkehr nach Leihe) Marcel Schmelzer (Ziel unbekannt) Marius Wolf (1. FC Köln, Rückkehr nach Leihe) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, Rückkehr nach Leihe) Immanuel Pherai (PEC Zwolle, Rückkehr nach Leihe)

BVB, News: Mats Hummels kontert Schweinsteiger-Vorwurf

Mats Hummels (32) hat die Kritik seines ehemaligen Weltmeister-Kollegen Bastian Schweinsteiger wegen seines Eigentores zum EM-Auftakt gegen Frankreich brüskiert zurückgewiesen. "Ich denke, Basti als ehemaliger Fußballer sollte besser einschätzen können, wie schwierig dieser Ball ist", sagte der Abwehrchef von Borussia Dortmund in der Bild-Zeitung über den Vorwurf des ARD-Experten, er habe beim 0:1 gegen den Weltmeister "hölzern" gewirkt.

Es gebe Eigentore, "bei denen man sehr viel ausrichten kann – und welche, bei denen man selbst wenige Optionen hat", erläuterte Hummels: "Das Eigentor gegen Frankreich war keines, bei dem ich viel hätte anders machen können."

Jeder Fußballer wisse: "So einen extrem scharf hereingespielten Ball zu verteidigen, ist extrem schwierig." Für einen Innenverteidiger wie ihn sei es der "vielleicht unangenehmste Ball, den es gibt" gewesen.

Zumindest einen deutschen Fan hat der Dortmunder mit seinem Treffer begeistert: seinen Sohn Ludwig (3). "Er denkt: Ball im Netz ist immer richtig. Mir wurde zugetragen, dass er gejubelt hat. Das werde ich ihm wohl noch beibringen müssen", sagte er.