BVB: Neuzugang Jude Bellingham mit Tränen-Abschied von Birmingham City

Jude Bellingham wird ab kommender Saison für den BVB aus Dortmund auflaufen. Nach seinem letzten Spiel für Birmingham City flossen die Tränen.

Borussia Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham hat sich emotional von seinem bisherigen Klub Birmingham City verabschiedet. Bei seiner Auswechslung in der 75. Minute bei der 1:3-Niederlage gegen Derby County am Mittwochabend flossen beim 17-Jährigen die Tränen.

"Ich habe versucht, mich zu verstecken", sagte Bellingham, nachdem er unter dem Applaus seiner Mitspieler von den Emotionen übermannt den Rasen verlassen hatte. "Ich liebe diesen Klub, bin einfach ein riesiger Fan."

BVB - Neuzugang Jude Bellingham: "Erst in Birmingham City, dann in den Fußball verliebt"

Bereits im Alter von sieben Jahren hatte sich Bellingham Birmingham City angeschlossen. Nach zehn Jahren im Verein wechselte der Mittelfeldspieler nun für rund 25 Millionen Euro zum BVB, wo er einen Fünfjahres-Vertrag unterschrieben haben soll.

"Ich habe mich erst in Birmingham City verliebt und dann in den Fußball", sagte Bellingham: "Was auch immer passieren wird, ich werde immer ein Blue bleiben. Das ist mein Verein."

In der abgelaufenen Saison, in der Birmingham City Tabellen-21. wurde und damit nur hauchdünn dem Abstieg aus der entging, absolvierte Bellingham 44 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete.