BVB: Erling Haaland nach Remis gegen Köln stinksauer

Bei Borussia Dortmunds Doppeltorschütze Erling Haaland saß der Frust nach dem 2:2 bei Abstiegskandidat 1. FC Köln tief. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff zog er sein Trikot aus, schmiss es dem Kölner Jorge Mere, der um einen Trikottausch gebeten hatte, hin und verschwand in der Kabine. Schon nach dem Pausenpfiff soll Haaland mit viel Wut im Bauch in die Kabine gegangen sein. "I f***ing hate this. F***ing bullshit", soll der Torjäger laut Bild, die sich auf Ohrenzeugen berief, gerufen haben.

"Erling hatte fünf Abschlüsse und macht wieder zwei Tore. Trotzdem sieht man seine Enttäuschung heute, weil er den Platz mit drei Punkten verlassen wollte. Dieser Siegeswille zeichnet ihn aus. Das zeigt er uns jeden Tag und euch ein oder zwei Mal die Woche", sagte Trainer Edin Terzic dazu.

Haaland selbst gab kein Interview, meldete sich aber auf Twitter: "Kein tolles Resultat. Wir werden das als Motivation nehmen, um noch stärker zurückzukommen. Danke an alle BVB-Fans für die Unterstützung."

Not a great result. We will use this as motivation to be back stronger! Thanks to all the @BVB fans for your continued support. We’ll be back soon! 💪🏻 pic.twitter.com/9yFdBHVnIO