BVB: Emre Can erweitert Mannschaftsrat, Gareth Southgate sieht bei Jadon Sancho Luft nach oben - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Der Mannschaftsrat wird wohl um Emre Can erweitert und Mats Hummels hat eine klare Meinung zu gegebenen Elfmetern. Alle News zum BVB heute.

Aktuell steht beim BVB die Länderspielpause an. Zahlreiche Profis befinden sich bei ihren Nationalmannschaften und absolvieren in den kommenden Tagen mehrere Spiele.

Unterdessen arbeiten die Westfalen an Möglichkeiten, das Team weiter zu verbessern. So soll Emre Can den aktuellen Mannschaftsrat erweitern, damit mehr Spieler Verantwortung übernehmen.

Außerdem: -Coach Gareth Southgate sieht bei Jadon Sancho noch Luft nach oben und Mats Hummels hat eine klare Meinung zu den gegebenen Elfmetern in der noch jungen Bundesligasaison.

, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Mittwoch.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB (Borussia Dortmund): Emre Can erweitert offenbar Mannschaftsrat

Der BVB hat seinen Mannschaftsrat um Kapitän Marco Reus angeblich erweitert. Wie die Sport Bild berichtet, zählt nun auch Mittelfeldspieler Emre Can dazu. Zuvor waren neben Reus bereits Vize-Kapitän Mats Hummels sowie Axel Witsel und Thomas Delaney Teil des Gremiums.

Dem Bericht zufolge sollen bei den Westfalen mehr Spieler Verantwortung übernehmen, um auf lange Sicht auch wieder auf Augenhöhe mit dem zu agieren.

"Es ist immer gut, wenn du mehr Anführer hast. Wir haben einfach der Gewichtung der Hierarchie im Team Rechnung getragen", erklärte Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit der Sport Bild .

BVB (Borussia Dortmund) - England-Coach Gareth Southgate über Jadon Sancho: "Kann ein Spitzenspieler sein"

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate erachtet Jadon Sancho von Borussia Dortmund noch nicht als Spitzenspieler. "Es liegt immer in unserer Verantwortung, das Beste aus den Spielern herauszuholen. Aber es gibt auch eine Verantwortung für sie", sagte er im Vorfeld der anstehenden Länderspiele. "Sancho will ein Spitzenspieler sein? Er kann ein Spitzenspieler sein."

Sancho steckt derzeit in einer Krise und enttäuschte auch beim Bundesligatopspiel gegen den FC Bayern München (2:3). "Jadon muss die Herausforderung jeden Tag aufs Neue annehmen und besser werden. Er ist noch extrem jung und muss sich immer weiter verbessern", forderte Southgate.

England ist im Rahmen der am Sonntag in zu Gast und empfängt am darauffolgenden Mittwoch . Aktuell ist die Mannschaft Tabellendritter. Bereits diesen Donnerstag steht ein Freundschaftsspiel gegen Irland an. Neben Sancho steht mit Jude Bellingham ein zweiter BVB-Spieler im englischen Aufgebot.

BVB (Borussia Dortmund): Mats Hummels mit klarer Meinung in Elfmeter-Debatte

Abwehrspieler Mats Hummels (31) von Borussia Dortmund hat sich in die Elfmeter-Debatte eingeschaltet und eine klare Meinung geäußert. Nach sieben Spieltagen in der haben die Schiedsrichter bereits einen Rekord aufgestellt und 30-mal auf den Punkt gezeigt.

"Mal ein Kommentar von einem Spieler dazu: es werden viel zu viele Elfmeter gepfiffen. Sowohl bei Handspielen als auch bei angeblichen Fouls (Stichwort "Kontakt")", schrieb Hummels bei Twitter in Bezug auf einen entsprechenden Artikel des kicker .

Allein am vergangenen Spieltag waren zehn Elfmeter gepfiffen worden. Dem Bericht des Magazins zufolge hängt die hohe Quote vor allem mit der viel diskutierten Handspielregel zusammen, die in dieser Spielzeit bereits zu sieben Strafstößen geführt hat. Nur in der Saison 2013/14 waren es mehr.

Zudem würden die Videoschiedsrichter einen noch größeren Einfluss auf den Unparteiischen nehmen. Der Trend gehe laut kicker dahin, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung nach einem Blick auf die Bildschirme in der sogenannten Review-Area an die des Videoassistenten sehr häufig anpasse.

Mal ein Kommentar von einem Spieler dazu: es werden viel zu viele Elfmeter gepfiffen. Sowohl bei Handspielen als auch bei angeblichen Fouls (Stichwort „Kontakt“) https://t.co/Rinft03geQ — Mats Hummels (@matshummels) November 10, 2020

