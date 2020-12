BVB: Englischer Top-Klub angeblich mit Brandt-Interesse, Spanien-Talent im Blick - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Am kommenden Wochenende geht es für den BVB in der mit dem Duell mit dem weiter. Das Training der Schwarz-Gelben beginnt damit in wenigen Tagen schon wieder.

In der aktuellen Saison konnte Julian Brandt bei den Borussen bislang nicht überzeugen. Nichtsdestotrotz soll sich ein englischer Top-Klub für den flexibel einsetzbaren Offensivspieler interessieren.

Aber auch der BVB hat angeblich schon wieder ein internationales Top-Talent im Blick: Ein Youngster von soll bei den Schwarz-Gelben auf dem Zettel stehen.

Der BVB am Sonntag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle relevanten News und Gerüchte rund um .

Der englische Top-Klub ist angeblich an Julian Brandt dran. Das berichtet The Athletic .

Demnach soll eigentlich Dominik Szoboszlai der Wunschspieler der Gunners gewesen sein, doch der Ungar entschied sich bekanntlich für einen RB-internen Wechsel von Salzburg nach Leipzig.

Ob Brandt einem sofortigen Wechsel offen gegenübersteht, ist aktuell nicht bekannt. Der im Sommer 2019 für 25 Millionen Euro von verpflichtete Rechtsfuß hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2024.

Quelle: imago images / Jan Hübner

Borussia Dortmund zeigt angeblich großes Interesse am spanischen U21-Nationalspieler Ander Barrenetxea von Real Sociedad.

Der 19-jährige Rechtsaußen ist bereits seit zweieinhalb Jahren Teil des Profikaders von "La Real", gehört mittlerweile auch dem Stammpersonal der Basken an (17 Einsätze in der laufenden Saison). Er gilt als eine der Entdeckungen der aktuellen -Saison.

Wie die Zeitung La Razon berichtet, peilt der BVB eine Verpflichtung im kommenden Sommer an. Barrenetxea könnte demnach zum Nachfolger des umworbenen Jadon Sancho (20) werden. Für "Peanuts" zu bekommen wäre der Youngster jedoch nicht: Die in seinem bis 2025 datierten Vertrag verankerte Ausstiegsklausel liegt Medienberichten zufolge bei 60 Millionen Euro.

Quelle: Real Sociedad

Mitte Dezember musste Lucien Favre nach einer 1:5-Niederlage gegen den seinen Platz bei Borussia Dortmund räumen. Nach Ansicht des ehemaligen Profis Michael Rummenigge hätte der BVB wesentlich früher die Reißleine ziehen müssen.

"Sie kam für mich zu spät", betonte der 56-Jährige im Gespräch mit dem kicker mit Blick auf die Entlassung des Schweizers: "Ich habe schon Anfang 2020 angeregt, es mit Edin Terzic zu probieren."

Favres " Punkteschnitt ist aller Ehren wert, aber in Dortmund musst du Titel gewinnen."

Quelle: Getty Images

BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat einem Fan seines Ex-Klubs Birmingham City eine große Freude bereitet. Im Alter von zwei Jahren wurde bei Bobby ein Hirntumor diagnostiziert.

Nachdem der kleine Junge im vergangenen Jahr seine letzte Chemotherapie absolviert hatte, wurde er von Birmingham auf das Gelände eingeladen. Bellingham, seinerzeit beim englischen Zweitligisten aktiv, und Bobby verbindet seither eine Freundschaft. Der Youngster und Bobbys Familie stehen in regelmäßigem Kontakt. Nun schickte der 17-Jährige seinem Kumpel zu Weihnachten ein Paket aus Dortmund mit drei Trikots für die Familie, jeweils mit der Nummer 22, Bellinghams Rückennummer bei den Westfalen, und "Bobby" beflockt. Auf die Vorderseite des Trikots schrieb der englische Nationalspieler: "Für Bobby. Bleib stark, sei weiterhin ein Held und höre nie auf zu lächeln. Immer viel Liebe. Dein Kumpel Jude."

Bobbys Vater Aaron zeigte sich auf Twitter überwältigt: "Ich kann nicht glauben, was gerade bei uns angekommen isz. Bobbys Weihnachten ist nun perfekt. Du bist ein besonderer Junge, Jude."

Tiny compared to what he deserves, hope he has the best Christmas!🖤💛💙 #BH22 https://t.co/VT14PjwbOY