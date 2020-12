BVB: Haaland und Moukoko zurück im Training - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Zwischen Weihnachten und Neujahr bereitet sich der BVB auf die anstehenden Aufgaben vor. Mit dabei: Erling Haaland und Youssoufa Moukoko.

Der BVB ( ) bereitet sich nach den Weihnachtsfeiertagen auf den nächsten -Spieltag vor. Dann geht es nämlich gegen den gut in die Saison gestarteten .

Mit dabei sind die beiden Offensivkräfte Erling Haaland und Youssoufa Moukoko, die zuletzt wegen Verletzungen passen mussten. Derweil soll mit Julian Brandt ein anderer Spieler im Visier vom aus London stehen.

Außerdem: Der BVB hat angeblich ein weiteres internationales Top-Talent im Visier. Und: Kevin Großkreutz hofft auf einen Abstieg des .

BVB (Borussia Dortmund): Haaland und Moukoko steigen wieder ins Mannschaftstraining ein

Der BVB am heutigen Montag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle relevanten News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

Nach ihren Verletzungen werden die beiden Stürmer Erling Haaland und Youssoufa Moukoko wieder ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund einsteigen. Der BVB beginnt am 29. Dezember wieder mit den Einheiten. Zuvor werden sich am Montagvormittag beide Spieler sowie das gesamte Team einer Corona-Testung unterziehen. Das berichtet der kicker.

Vor allem die Rückkehr von Haaland ist wichtig für den BVB. Seit Ende November war der Norweger aufgrund eines Muskelfaserrisses ausgefallen. Bislang erzielte er in dieser Saison 17 Treffer in 14 Pflichtspielen. Ohne ihn kamen die Borussen lediglich auf zehn Tore in sieben Spielen.

Moukoko dagegen musste nach seinem Premierentreffer gegen (1:2) ein paar Tage später beim DFB-Pokalspiel in Braunschweig (2:0) pausieren. Beim 16-Jährigen soll es sich nur um eine leichte Verletzung gehandelt haben, der BVB ließ eine offizielle Begründung vermissen. Auf Moukokos Snapchat-Kanal war jedoch zu sehen, dass sein rechtes Bein in einer Schiene steckte.

"Wir hoffen, dass alle Spieler die Akkus ein bisschen aufladen konnten, gesund durch die Feiertage gekommen sind und wir dann an einigen Dingen arbeiten können, die wir verbessern müssen", blickte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl bei den Ruhr Nachrichten nach vorne.

Der BVB, derzeit nur Fünfter in der Bundesligatabelle, müsse sich im Jahr 2021 steigern: "Wir wollen uns im neuen Jahr deutlich verbessern, konstanter und somit erfolgreichen präsentieren", sagte Kehl.

BVB (Borussia Dortmund): Kevin Großkreutz wünscht sich Abstieg von Schalke 04

Der ehemalige Dortmund-Profi Kevin Großkreutz hat einmal mehr gegen den seit 29 Spielen sieglosen BVB-Erzrivalen Schalke 04 ausgeteilt. Einen Abstieg des derzeitigen Tabellenletzten der Bundesliga würde er begrüßen.

"Natürlich würde ich mich für ein Jahr freuen, da müssen wir gar nicht drumherum reden", erklärte der 32-Jährige im Interview mit Sport1.

"Ich glaube, ganz Dortmund wird feiern, da würden sich alle freuen, wenn Schalke runter muss", schob er nach. Das Derby würde aber spätestens nach "ein, zwei Jahren" fehlen, sagte Großkreutz. Der verhasste Rivale aus Gelsenkirchen habe generell viel falsch gemacht in den vergangenen Jahren, "aber das ist nicht mein Problem".

BVB (Borussia Dortmund): Arsenal interessiert sich angeblich für Julian Brandt

Der englische Top-Klub FC Arsenal ist angeblich an Julian Brandt dran. Das berichtet The Athletic.

Demnach soll eigentlich Dominik Szoboszlai der Wunschspieler der Gunners gewesen sein, doch der Ungar entschied sich bekanntlich für einen RB-internen Wechsel von Salzburg nach Leipzig.

Ob Brandt einem sofortigen Wechsel offen gegenübersteht, ist aktuell nicht bekannt. Der im Sommer 2019 für 25 Millionen Euro von verpflichtete Rechtsfuß hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2024.

BVB (Borussia Dortmund): Ander Barrenetxea wohl im Fokus

Borussia Dortmund zeigt angeblich großes Interesse am spanischen U21-Nationalspieler Ander Barrenetxea von .

Der 19-jährige Rechtsaußen ist bereits seit zweieinhalb Jahren Teil des Profikaders von "La Real", gehört mittlerweile auch dem Stammpersonal der Basken an (17 Einsätze in der laufenden Saison). Er gilt als eine der Entdeckungen der aktuellen -Saison.

Wie die Zeitung La Razon berichtet, peilt der BVB eine Verpflichtung im kommenden Sommer an. Barrenetxea könnte demnach zum Nachfolger des umworbenen Jadon Sancho (20) werden. Für "Peanuts" zu bekommen wäre der Youngster jedoch nicht: Die in seinem bis 2025 datierten Vertrag verankerte Ausstiegsklausel liegt Medienberichten zufolge bei 60 Millionen Euro.

