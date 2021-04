BVB - Hans-Joachim Watzke ist vom Auftreten gegen Eintracht Frankfurt "maßlos enttäuscht"

Der BVB kassierte im Rennen um die Champions-League-Quali einen herben Dämpfer. Kritik gab es nun von Boss Hans-Joachim Watzke.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat seine Mannschaft nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hart kritisiert.

"Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen. Aber für das Auftreten im Spiel gegen Eintracht Frankfurt kann ich das nicht mehr machen", sagte Watzke den Ruhrnachrichten. Durch die Niederlage gegen den direkten Rivalen beträgt der Rückstand auf die Champions-League-Startplätze bei sieben ausstehenden Spielen bereits sieben Punkte.

BVB: Watzke fordert "andere Körperhaltung"

"In so einem Endspiel müssen wir eine andere Körperhaltung und eine entschlossenere Ausstrahlung an den Tag legen", klagte Watzke. "Da muss jeder sehen, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen und unser Tor mit aller Macht verteidigen. Das hat mir gefehlt. Das ist eine Willensfrage, und da hat mich die Mannschaft maßlos enttäuscht."

Dortmund droht erstmals seit 2015 die Champions-League-Qualifikation zu verpassen. Im diesjährigen Wettbewerb ist die Mannschaft von Edin Terzic aber noch vertreten und trifft im Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag auf Manchester City.