BVB: Haaland will "bald wieder zurück" sein, steht Moukoko gegen Frankfurt in der Startelf? Alle News zu Borussia Dortmund am Freitag

Erling Haaland will beim BVB schon bald wieder angreifen. Gegen Frankfurt könnte ihn Youssoufa Moukoko in der Startelf ersetzen. Alle Dortmund-News.

Durch ein 1:1 gegen hat am Mittwoch den Einzug ins Achtelfinale der perfekt gemacht. Gleich am Wochenende wartet in der mit jedoch der nächste harte Brocken.

Dabei könnte der 16-jährige Youssoufa Moukoko sein Startelf-Debüt in der Bundesliga feiern. Erling Haaland fällt verletzt aus, das Supertalent des BVB stünde bereit, um für den Norweger in die Bresche zu springen.

Derweil geht TV-Experte Didi Hamann mit Borussia Dortmund hart ins Gericht. Das Team von Trainer Lucien Favre sei zu inkonstant, um sich die Meisterschaft holen zu können.

Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Freitag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Steht Youssoufa Moukoko gegen Frankfurt in der Startelf?

Supertalent Youssoufa Moukoko könnte am Samstag gegen Eintracht Frankfurt erstmals in der Startelf von Borussia Dortmund stehen. Laut der Bild sei das nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Erling Haaland "gut möglich".

BVB-Sportdirektor Michael Zorc äußerte sich in der Pressekonferenz vor dem Duell mit den Hessen wiefolgt dazu: "Das muss der Trainer entscheiden, er sieht ihn jeden Tag beim Training. Ich sehe nur, dass der Junge eine sehr positive Energie versprüht."

Moukoko hatte vor zwei Wochen gegen im Alter von 16 Jahren und einem Tag sein Bundesliga-Debüt gefeiert und war damit zum jüngsten Spieler aller Zeiten im deutschen Oberhaus avanciert. Vergangene Woche gegen Köln wurde der Stürmer dann für die letzten gut 20 Minuten eingewechselt.

"Dann werden sie keine Titel holen": Hamann geht mit BVB hart ins Gericht

TV-Experte Dietmar Hamann hat Borussia Dortmund nach dem 1:1 gegen Lazio Rom in der Champions League scharf kritisiert. "Mir fehlt das letzte Bisschen, denn man muss als Mannschaft Wege finden, auch die einfachen Spiele zu gewinnen", urteilte Hamann bei Sky und betonte: "Wenn sie diese Hürde nicht endlich mal überwinden, dann werden sie keine Titel holen."

Die letzten beiden Spiele waren für den BVB eine Enttäuschung: Erst kassierte man in der Bundesliga ein 1:2 gegen den bis dahin sieglosen , ehe am Mittwoch das schwache Unentschieden gegen Lazio folgte. "Es ist der Wurm drin. Was sie in diesem Spiel gezeigt haben, ist viel zu wenig", so Hamann, der hinzufügte: "Dortmund hat einen blockierten und müden Eindruck hinterlassen."

In den nächsten Spielen gehe es für die BVB-Spieler somit darum, Lösungen finden, "um sich gegen Wiederstände aufzubäumen. Es ist eine Willensfrage", erklärte Hamann: "Wenn man eine qualitativ bessere Mannschaft besitzt, dann kommt es auf den Willen und auf das Wollen an", so der 47-Jährige abschließend.

BVB: Verletzter Erling Haaland geht von baldigem Comeback aus

Erling Haaland hat nach seinem Muskelfaserriss ein baldiges Comeback angekündigt. Am Donnerstag meldete sich der Stürmer in den sozialen Medien selbst zu Wort und verkündete: "Gute Nachrichten! Ich habe mit meinen Ärzten gesprochen. Bin bald wieder zurück."

Haaland hatte sich am Dienstag im Training verletzt und deshalb gegen Lazio Rom in der Champions League (1:1) gefehlt. BVB-Trainer Lucien Favre prognostizierte, dass der 20-Jährige mindestens vier Wochen fehlen werde: "Erling wird bis Anfang Januar nicht mehr spielen", so der 63-Jährige.

BVB: Hummels nach Verletzung vorsichtig optimistisch

Als Mats Hummels beim Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom von zwei Betreuern gestützt in die Kabine humpelte, hatte Borussia Dortmund noch eine Sorge mehr. Der Abwehrchef meldete sich jedoch noch in der Nacht kurz nach seinem Krankenhausbesuch in einer Videobotschaft auf Instagram .

"Es sieht so aus, als ob es nicht so schlimm wäre und es in ein paar Tagen wieder gut sein könnte. Wir werden am Donnerstag noch einmal darauf schauen", sagte er.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick