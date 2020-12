Inter-Trainer Antonio Conte über Achraf Hakimi: "In Italien gibt es höhere Anforderungen als in Deutschland"

Nach seinem Wechsel vom BVB zu Inter vermochte Achraf Hakimi noch nicht an seine starken Leistungen anzuknüpfen. Nun gab es Kritik vom Trainer.

Trainer Antonio Conte von hat Neuzugang Achraf Hakimi in die Pflicht genommen.

"In gibt es höhere Belastungen, Erwartungen und Anforderungen als in und in der Premier League, insbesondere bei Teams wie Inter", wurde Conte im Vorfeld des Champions-League-Duells zwischen und den Nerazzurri vom kicker zitiert.

Antonio Conte: Hakimi muss an Defensivverhalten arbeiten

"Er hat Potenzial, das habe ich schon vor der Saison gesagt – und bei dieser Meinung bleibe ich. Er muss aber stark an seinem Verhalten in der Defensive arbeiten", ergänzte der Inter-Coach.

Hakimi war im Sommer von zu zurückgekehrt, wurde aber gleich im Anschluss von den Königlichen an Inter verkauft. Mit einer Ablösesumme in Höhe von rund 40 Millionen Euro machten die Modestädter den Marokkaner zum drittteuersten Neuzugang der Klubgeschichte.

Überzeugen konnte Hakimi bislang nicht vollumfänglich: Der 22-Jährige kam wettbewerbsübergreifend zwölfmal zum Einsatz, bislang stehen ein Tor sowie drei Vorlagen zu Buche.