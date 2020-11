Inter-Boss Moratta: Christian Eriksen? "Wenn ein Spieler den Verein verlassen will, behalten wir ihn nicht"

Könnte Christian Eriksen Inter Mailand bereits nach einem Jahr wieder verlassen? Vorstandsvorsitzender Moratta will einen Abgang nicht ausschließen.

Vorstandsboss Giuseppe Moratta von hat sich zur Zukunft von Mittelfeldspieler Christian Eriksen geäußert. Dabei wollte der 63-Jährige einen Abgang des Dänen, der erst im Januar von zu den Nerazzurri wechselte, nicht ausschließen.

"Eriksen? Wenn ein Spieler den Verein verlassen will, behalten wir ihn nicht", erklärte Moratta im Gespräch mit DAZN: "Christian verhält sich wie ein Profi, aber im Januar entscheiden wir über seine Zukunft. Es gibt keine fortgeschrittenen Gespräche mit einem anderen Klub im Moment, wir werden in den nächsten Wochen sehen."

Inter Mailand - Eriksen enttäuscht über Einsatzzeiten: "Davon habe ich sicherlich nicht geträumt"

In der vergangenen Wintertransferperiode war Eriksen für 27 Millionen Euro von den Spurs nach Mailand gekommen, konnte sich dort seitdem jedoch nicht in der Startelf von Antonio Conte etablieren. Während der Länderspielpause zeigte sich der dänische Nationalspieler zuletzt über seine Einsatzzeiten enttäuscht.

"Davon habe ich sicherlich nicht geträumt", erklärte der 28-Jährige im Gespräch mit TV2: "Alle Spieler wollen so viel wie möglich spielen, aber der Trainer entscheidet, wen er aufstellt. Es ist eine komische Situation, denn die Fans wollen mich öfter spielen sehen." Einem Wechsel stehe er zudem offen gegenüber, wenngleich er sich auf Inter konzentrieren wolle.

In Mailand verfügt Eriksen noch über einen Vertrag bis 2024. In der laufenden Spielzeit stand der Däne in sieben von zehn möglichen Pflichtspielen für Inter auf dem Platz und kam dabei dreimal von der Bank.