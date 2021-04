BVB, News und Gerüchte: Interesse an Supertalent Hlozek, im Sondertrikot gegen Werder - Borussia Dortmund heute

Der BVB am Montag. Alle News und Infos zu Borussia Dortmund von heute gibt es hier.

Borussia Dortmund ist am tschechischen Supertalent Adam Hlozek von Sparta Prag interessiert. Das berichtet 90min. Demnach sind die Borussen nur einer von zahlreichen europäischen Top-Klubs, die ein Auge auf den 18-jährigen Stürmer geworfen haben.

Hlozek kommt in dieser Saison in zwölf Einsätzen für Sparta auf elf Scorerpunkte (fünf Tore, sechs Assists) und hat damit neben dem BVB auch Bayern München, West Ham United und Juventus Turin auf den Plan gerufen.

Dem Bericht zufolge hat Sparta im Sommer für Hlozek, der nur noch bis 2022 unter Vertrag steht, eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro aufgerufen, doch die sei wohl nicht mehr zu halten. Die interessierten Klubs witterten dementsprechend ein Schnäppchen bei der Verpflichtung des langen Angreifers.

Der Schweizer Rene Weiler, Ex-Trainer von unter anderem Nürnberg und Anderlecht, hat den ehemaligen Dortmund-Coach Lucien Favre als Übungsleiter beim FC Bayern München für die kommende Saison ins Spiel gebracht. "Ich würde Favre die Bayern zutrauen", sagte er dem Blick.

Favre war in der laufenden Saison bei den Dortmundern durch Edin Terzic ersetzt worden und ist seitdem ohne Job. Am Wochenende hatte Bayern-Trainer Hansi Flick verkündet, dass er seinen Vertrag beim FCB im Sommer auflösen möchte.

"Wer in den Medien gerade einen Hype erlebt, muss nicht unbedingt der beste Kandidat sein", sagte Weiler und machte sich für den Außenseiter-Kandidaten Favre stark.

Beim 4:1 gegen Werder Bremen lief Borussia Dortmund am Sonntag in der Bundesliga in einem Sondertrikot auf.

