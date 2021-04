BVB, News und Gerüchte: Haaland-Berater fordert Neymar-Gehalt, Zorc zerlegt Handspielregel - Borussia Dortmund heute

Der Berater von Erling Haaland fordert ein horrendes Gehalt, während sich Michal Zorc über die Handspielregel echauffiert. Alles zum BVB heute.

Der BVB am Freitag. Alle News und Infos zu Borussia Dortmund von heute gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage bei den Dortmundern könnt Ihr hier nachlesen.

Champions League: BVB? Die Theorie-Fetischisten gehen auf die Barrikaden

In Liverpool fliegen Raketen, Emre Can dabbt den BVB raus und: Hansi ist cooler als Brazzo. Die Alternative Liste zum Viertelfinale der Champions League lest Ihr HIER !

BVB, News zu Borussia Dortmund heute: Haaland-Berater fordert Neymar-Gehalt

Dass Erling Braut Haaland der Torjäger ist, nach dem sich die europäischen Topklubs die Finger lecken, ist ein offenes Geheimnis. Nach Informationen von Goal und SPOX ist seine Verpflichtung wirtschaftlich gesehen aber für keinen Klub wirklich zu stemmen.

Am 1. April gab es ein Erdbeben der Stärke 7,5 auf der Transfermarkt-Skala, als Haalands Berater Mino Raiola, begleitet von Vater Alf-Inge, zunächst Barcelona und später Madrid besuchte. Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, traf die beiden am Vormittag, und nur Stunden später tauchten Raiola und Haalands Vater in Valdebebas auf, dem Sportkomplex von Real Madrid, für ein Gipfeltreffen mit Jose Angel Sanchez, dem Generaldirektor der Weißen.

Verlässlichen Quellen zufolge war der Besuch von Valdebebas bereits im Vorfeld auf die Bitte von Haalands Vater hin arrangiert worden. Dieser wollte Reals Trainingsgelände begutachten, Madrid stimmte zu. Raiola, dem dieser Wunsch des Vaters des norwegischen Stürmers bekannt war, wollte zuvor jedoch einen Zwischenstopp in Barcelona einlegen, um ein Gespräch mit dem Barca-Präsidenten zu führen. Dabei war ihm bewusst, welches Medienecho diese Blitz-Rundreise nach Barcelona und Madrid heraufbeschwören würde - vor allem deswegen, weil es den Medien möglich war, die Ankunft der Delegation zu den beiden Treffen festzuhalten.

Die geführten Gespräche waren informeller Natur: Nach Informationen von Goal und SPOX wurde dabei nicht über Geld oder einen möglichen Wechsel in diesem Sommer gesprochen.

HIER lest Ihr den kompletten Bericht!

BVB - Michael Zorc über Handspielregel: "Vollkommen fußballfremd"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sieht in der Handspielregel ein Vergehen am Geist des Fußballs . "Sie ist vollkommen fußballfremd, darüber rege ich mich seit Monaten auf", sagte Zorc dem SID am Donnerstag nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City, auf das ein umstrittener Handelfmeter erheblichen Einfluss gehabt hatte.

"Aber wenn die Regel da ist", betonte Zorc, "muss sie auch angewandt werden. Dann war das ganz klar kein Elfmeter." BVB-Nationalspieler Emre Can war der Ball beim Versuch der Klärung einer Flanke über den Scheitel an den eigenen Arm gerutscht. Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande (Spanien) verhängte einen Elfmeter, den Riyad Mahrez zum 1:1 verwandelte (54.). Mit einem 1:0 wäre der BVB nach dem 1:2 im Hinspiel ins Halbfinale eingezogen.

BVB News: Ex-Schiedsrichter Urs Meier bewertet Elfmeterentscheidung für City

Borussia Dortmund ist zwar aus der Champions League ausgeschieden, zum Abschied aber hinterließ der Klub der internationalen Fußball-Welt immerhin die Offenlegung eines kleinen Widerspruchs im Fußball-Regelwerk. Wollte man diesem kleinen Widerspruch einen Namen geben, müsste man einen großen wählen. Zum Beispiel: "Offensichtliches Handspiel bei Vergrößerung der Körperfläche durch eine unnatürliche Armbewegung nach Berührung des Balles mit dem eigenen Kopf." Oder so ähnlich.

Es lief die 52. Spielminute, als der Ball durch den Dortmunder Strafraum segelte und von Emre Cans Kopf an seinen weit ausgestreckten eigenen Arm gelenkt wurde. Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande aus Spanien entschied auf Handelfmeter für Manchester City, Riyad Mahrez verwandelte zum 1:1. Für die beim vorherigen Spielstand von 1:0 fürs Halbfinale qualifizierten Dortmunder war es der Knackpunkt im Spiel. Letztlich verloren sie mit 1:2 und schieden nach dem 1:2 im Hinspiel aus.

Die alles beherrschende Frage nach dem Spiel lautete: Handspiel oder nicht? Das Regelwerk sagt: beides.

Einerseits: "Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball mit der Hand/dem Arm berührt und seinen Körper aufgrund der Hand-/Armhaltung unnatürlich vergrößert."

Andererseits: "Kein Vergehen liegt vor, wenn der Ball direkt vom Kopf oder Körper (einschließlich des Fußes) des Spielers an dessen Hand/Arm springt." Darauf beriefen sich nach dem Spiel unter anderem Trainer Edin Terzic und Can selbst.

Und was sagt der Experte? Goal und SPOX fragten den ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Urs Meier. Der 62-jährige Schweizer leitete bis zu seinem Karriereende 2004 insgesamt 883 Profispiele, darunter das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Bayer Leverkusen 2002.

Meier findet : "Die Schiedsrichter haben richtig entschieden. Es war eine unnatürliche Bewegung von Emre Can, risikobehaftet, tapsig. Wenn du im Strafraum mit so einem ausgestreckten Arm zum Ball gehst, dann nutzt es auch nichts, dass der Ball davor kurz am Kopf war. Diese Haltung kann ein Torhüter, aber sicher kein Verteidiger einnehmen. Man stelle sich mal vor, er steht so auf der Torlinie und verhindert ein Tor. Das ist einfach Handspiel, fertig. Das ist ganz klar."

BVB heute: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund