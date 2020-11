Javier Bordas: FC Barcelona schlug Transfers von Erling Haaland und Thibaut Courtois aus

Wie Ex-Direktor Javier Bordas verrät, schlug der FC Barcelona einst Transfers von BVB-Star Erling Haaland und Real-Keeper Thibaut Courtois aus.

Der hat einst die Transfers von BVB-Stürmer Erling Haaland und Thibaut Courtois vom Erzrivalen abgelehnt. Das verriet Ex-Barca-Sportdirektor Javier Bordas in einem ausführlichen Interview mit der Mundo Deportivo, in dem er zudem aufdeckte, dass die Katalanen einst Ousmane Dembele PSG-Star Kylian Mbappe vorzogen.

Demnach habe Bordas in seiner Funktion als Vorstandsmitglied Haaland als möglichen Kandidaten für Barca vorgeschlagen. "Sie sagten mir, er sei nicht der richtige Spielertyp für Barca", erinnerte sich der 59-Jährige. Heute werden sich die Blaugrana über diese Entscheidung womöglich ärgern. So avanciert der ehemalige Salzburger Haaland bei mit bisher 27 Toren in 29 Einsätzen derzeit zum Shootingstar.

Haaland bei Barca? "Man weiß nicht, welche Leistungen sie abgerufen hätten"

Ob der Norweger bei Barca die gleiche Entwicklung genommen hätte, stellt Bordas jedoch in Frage: "Ich verstehe, dass [der damalige Präsident, Anm. d. Red.] Bartomeu auf die technische Seite achtet. Die Wahrheit ist, dass Spieler wie dieser hätten kommen können. Aber man weiß nicht, welche Leistung sie abgerufen hätten."

Neben Haaland habe Bordas im Jahr 2014 zudem bereits den damaligen Atletico-Keeper Courtois als Neuzugang ins Spiel gebracht. "Als ich über ein Angebot für Courtois nachdachte, habe ich zuvor mit [dem ehemaligen Präsidenten Sandro] Rosell darüber gesprochen“, erzählte das ehemalige Vorstandsmitglied: "Er sagte mir, wenn wir etwas tun könnten, würden wir es tun."

Der damalige Sportdirektor Andoni Zubizarreta legte jedoch sein Veto ein. "Ich habe es möglich gemacht, Courtois zu holen, aber Zubi bewies gutes Urteilsvermögen und sagte, er wolle ter Stegen unter Vertrag nehmen", führte Bordas aus und resümierte: "Wir behielten Recht, weil er der Beste der Welt ist."

Ex-Barca-Vorstandsmitglied: "Hätten vielleicht Courtois und ter Stegen zusammen haben können"

Dennoch habe er sich vorstellen können, sowohl den ter Stegen als auch Courtois unter Vertrag zu nehmen. "Wir beschlossen, Claudio Bravo als zweiten Keeper zu verpflichten. Ein großartiger Torhüter, aber vielleicht hätten wir Courtois und ter Stegen zusammen haben können", sagte Bordas.

Ter Stegen wechselte im Jahr 2014 für zwölf Millionen Euro nach Barcelona und etablierte sich dort nach kurzen Startschwierigkeiten als sicherer Rückhalt. In der laufenden Saison verpasste der deutsche Nationalspieler aufgrund einer Knieverletzung die ersten zehn Saisonspiele, feierte jedoch zuletzt in der gegen sein Comeback.

Courtois zog es derweil zunächst zum , den er im Jahr 2019 nach vier Jahren in Richtung Real Madrid verließ. Für die Königlichen wahrte der Belgier in dieser Saison bisher in elf Partien dreimal die Weiße Weste.