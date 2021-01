BVB (Borussia Dortmund) heute: Nagelsmann spricht über Wechsel zu Schwarz-Gelb, Brandt-Abgang nicht Teil der Überlegungen - alle News am Freitag

Julian Nagelsmann will bei Leipzig bleiben und ein Abgang von Julian Brandt aus Dortmund ist "momentan" kein Thema. Alle BVB-News heute.

Für steht am Wochenende das Duell mit (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) auf dem Programm. Julian Nagelsmann, Trainer des Kontrahenten, nahm das zum Anlass, einen Wechsel zum BVB im Sommer auszuschließen.

Julian Brandt wurde in den letzten Tagen immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Michael Zorc gab diesbezüglich erneut ein Update.

Außerdem: Ein Einsatz von Youssoufa Moukoko gegen RB ist noch offen.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Freitag : Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB: Julian Brandt vor Abgang? Michael Zorc wird deutlich

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann spricht über möglichen Wechsel zum BVB: "Keine Passung und Notwendigkeit"

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig hat einen Wechsel zu Borussia Dortmund nach der laufenden Saison ausgeschlossen.

"Es gibt für niemanden in Leipzig einen Grund, nervös zu werden. Die Situation mit Dortmund ist genauso wie damals in Hoffenheim. Es gibt keine Passung und auch keine Notwendigkeit", erklärte er vor dem Duell mit dem BVB und stellte klar: "Ich habe meine Ziele mit Leipzig."

Nagelsmann wurde in der Vergangenheit immer wieder mit der Borussia in Verbindung gebracht. Nach der Trennung von Lucien Favre könnten die Dortmunder im Sommer einen neuen Trainer einstellen, sollte sich Interimstrainer Edin Terzic nicht als Dauerlösung empfehlen.

BVB: Moukoko-Einsatz in Leipzig noch offen

Der Einsatz des Wunderkindes Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund im Top-Spiel der Bundesliga bei RB Leipzig ist noch offen.

Der 16-Jährige ist nach seinen Knieproblemen zwar wieder ins Training eingestiegen, eine Entscheidung über einen Einsatz am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) wird aber erst nach den abschließenden beiden Trainingseinheiten fallen. Das teilte Trainer Edin Terzic am Donnerstag mit.

Kehl nimmt BVB-Mannschaft in die Pflicht: "Neue Leistungskultur kreieren"

Vor dem Spitzenspiel bei RB Leipzig am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) hat BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl die Mannschaft in die Pflicht genommen: "Sie steht jetzt in der Verantwortung. Wir wissen alle, dass wir uns in einer für Borussia Dortmund unüblichen Situation befinden. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir eine neue Leistungskultur auf dem Platz kreieren. Leipzig wird sicherlich ein Gradmesser für uns."

In Bezug auf die Rolle von Leipzig als dauerhafter Konkurrenz wollte Kehl "keinen Machtkampf ausrufen" und bescheinigte den Roten Bullen eine hervorragende Arbeit sowie "eine überragende Champions-League-Saison". "Sie entwickeln sich in ihrem System hervorragend weiter. Aber wir sollten am besten damit anfangen, sie am Samstag zu schlagen."

Führungsspieler Hummels, der dem BVB zuletzt vorwarf, zu selten Erwachsenenfußball zu spielen, sprang er zur Seite: "Es ist total legitim, dass so erfahrener Spieler auch mal den Finger in die Wunde legen darf. Seine Aussagen sind in vielen Bereichen richtig, ich teile sie. Wir können besser Fußball spielen und haben mehr Potenzial."

Zudem stellte Kehl klar, dass er sich die Rolle als Nachfolger von Sportdirektor Michael Zorc ab Sommer 2022 durchaus zutraue. "Ich habe schon mehrfach betont, dass ich Interesse daran habe, mehr Verantwortung zu übernehmen."

