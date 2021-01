BVB (Borussia Dortmund) heute: Schulz und Brandt dürfen wohl gehen, Kehl nimmt Mannschaft in die Pflicht - alle News am Mittwoch

Nico Schulz und Julian Brandt sollen Borussia Dortmund offenbar verlassen und Sebastian Kehl nimmt die Mannschaft in die Pflicht. Alle BVB-News heute.

Für steht am kommenden Wochenende das Duell mit (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) auf dem Programm. Vor der Begegnung hat BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl die Mannschaft in die Pflicht genommen.

Zudem hat Leipzigs Lukas Klostermann über das Interesse der Schwarz-Gelben im vergangenen Frühjahr gesprochen und beim BVB stehen Julian Brandt und Nico Schulz offenbar auf der internen Abschussliste.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Donnerstag : Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB: Schulz und Brandt offenbar auf der Abschussliste

Julian Brandt und Nico Schulz stehen offenbar auf der Abschussliste bei Borussia Dortmund. Dies berichtet die Bild. Während Linksverteidiger Schulz, der 2019 für 25 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim kam und auf ganzer Linie enttäuschte, den Klub bei einem passenden Angebot verlassen kann, strebt der BVB im Fall von Brandt eine Leihe an.

Beim 24-jährigen Mittelfeldspieler, der noch bis 2024 an den Verein gebunden ist, hoffe man weiterhin auf den großen Durchbruch, deshalb soll er nicht verkauft werden. Brandt steht nach übereinstimmenden Medienberichten unter anderem auf dem Zettel des . Die Gunners ließen bereits einen Scoutingbericht über den ehemaligen Leverkusener anfertigen und sollen spätestens im Sommer ihre Bemühungen intensivieren.

Quelle: imago images / Jan Hübner

In der laufenden Spielzeit zählte Brandt bisher nur selten zur Dortmunder Stammformation und stand in der lediglich sechsmal in der Startelf. Beim Sieg gegen Wolfsburg saß er über 90 Minuten auf der Bank. Wettbewerbsübergreifend kam er in 22 Partien nur auf ein Tor und einen Assist. Wie die Bild zuletzt vermeldete, soll er beim BVB eine angemessene Wertschätzung vermissen.

Auch wenn einer der genannten Spieler noch wechseln sollte, wollen die Schwarzgelben im Gegenzug aber keine Neuverpflichtungen tätigen.

Kehl nimmt Mannschaft in die Pflicht: "Neue Leistungskultur kreieren"

Vor dem Spitzenspiel bei RB Leipzig am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) hat BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl die Mannschaft in die Pflicht genommen: "Sie steht jetzt in der Verantwortung. Wir wissen alle, dass wir uns in einer für Borussia Dortmund unüblichen Situation befinden. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir eine neue Leistungskultur auf dem Platz kreieren. Leipzig wird sicherlich ein Gradmesser für uns."

In Bezug auf die Rolle von Leipzig als dauerhafter Konkurrenz wollte Kehl "keinen Machtkampf ausrufen" und bescheinigte den Roten Bullen eine hervorragende Arbeit sowie "eine überragende Champions-League-Saison". "Sie entwickeln sich in ihrem System hervorragend weiter. Aber wir sollten am besten damit anfangen, sie am Samstag zu schlagen."

Quelle: Getty Images

Führungsspieler Hummels, der dem BVB zuletzt vorwarf, zu selten Erwachsenenfußball zu spielen, sprang er zur Seite: "Es ist total legitim, dass so erfahrener Spieler auch mal den Finger in die Wunde legen darf. Seine Aussagen sind in vielen Bereichen richtig, ich teile sie. Wir können besser Fußball spielen und haben mehr Potenzial."

Zudem stellte Kehl klar, dass er sich die Rolle als Nachfolger von Sportdirektor Michael Zorc ab Sommer 2022 durchaus zutraue. "Ich habe schon mehrfach betont, dass ich Interesse daran habe, mehr Verantwortung zu übernehmen."

Leipzigs Klostermann spricht über BVB-Interesse

Lukas Klostermann von RB Leipzig hat in einem Interview über das Interesse von Borussia Dortmund während der vergangenen Saison gesprochen. Im Gespräch mit dem kicker betonte der Verteidiger, seine Entscheidung, bei den Roten Bullen zu bleiben, nicht bereut zu haben.

Quelle: Getty Images

"Ich hatte mir natürlich Gedanken über meine Zukunft gemacht, aber wenn ich auf die letzten Jahre hier zurückblicke, muss ich sagen: Viel besser hätte es nicht laufen können. Und ich bin der Meinung, dass dieser Weg noch nicht zu Ende ist", so der 24-Jährige.

Im Mai hatte Klostermann seinen auslaufenden Vertrag schließlich vorzeitig bis 2024 verlängert. Nach einer Knieverletzung, die ihn zu einer monatelangen Pause zwingen sollte, feierte Klostermann am Samstag beim 1:0 gegen den sein Comeback.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund