RB Leipzig, News und Gerüchte: Sorlöth bittet um Freigabe für Wechsel, Lob für Leipziger Zuschauerkonzept

Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig: Alexander Sorlöth bittet wohl um Freigabe für einen Transfer. Zudem gibt es Lob für das Zuschauerkonzept von RB.

bereitet sich auf die neue Saison vor und schreitet auch schon mit den Planungen voran, Zuschauer wieder im eigenen Stadion begrüßen zu dürfen. Für dieses Konzept heimste der Klub nun lobende Worte von zwei Ligakonkurrenten ein.

Großes Thema ist derzeit der mögliche Transfer von Angreifer Alexander Sorlöth. Der von an verliehene Stürmer soll mittlerweile um eine Freigabe gebeten haben - möglicherweise, um nach Leipzig zu wechseln.

Außerdem: Abwehrchef Dayot Upamecano verrät, warum er sich so wohlfühlt. Und: Der Bundesligist reagierte mit einer lustigen Geste auf die Gerüchte um ein Interesse Manchester Uniteds.

Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig an diesem Mittwoch findet Ihr hier in diesem Artikel.

RB Leipzig: Wunschspieler Alexander Sörloth bittet offenbar um Freigabe für Wechsel

Angreifer Alexander Sorlöth von Crystal Palace (aktuell ausgeliehen an Trabzonspor) hat offenbar um Freigabe für einen Transfer in diesem Wechselfenster gebeten. Dies berichtet die Bild am Mittwoch.

Demnach soll sich RB-Coach Julian Nagelsmann aktiv eingeschaltet haben und dem Norweger in einem Gespräch klargemacht haben, dass er ihn unbedingt in Leipzig sehen will.

Ein erstes Angebot seitens RB soll der Bild zufolge bereits gemacht worden sein: 17 Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen Euro erfolgsabhängige Nachschläge. Trabzon jedoch soll auf eine Summe jenseits der 20 Millionen Euro bestehen.

Die Vertragslage Sorlöths ist allerdings etwas kompliziert: Bis 2022 ist er in die verliehen. Sollte der Spieler in der Saison 2020/2021 in 50 Prozent der Süper-Lig-Spiele in der Startelf stehen, so ist Trabzonspor verpflichtet ihn für sechs Millionen Euro zu kaufen. Für dieselbe Summe könnte der türkische Pokalsieger ihn aber auch schon vorher fix unter Vertrag nehmen. Bei einem festen Transfer träte jedoch auch eine Ausstiegsklausel in Kraft (neun Millionen Euro).



RB Leipzig: Lob für das Zuschauerkonzept von Bayern München und dem BVB

Triple-Sieger Bayern München begrüßt die geplante Zulassung von 8500 Zuschauern bei Heimspielen von -Konkurrent RB Leipzig. "Ich möchte meinem Kollegen Oliver Mintzlaff von RB Leipzig gratulieren, dass sie es geschafft haben, gemeinsam mit der Politik und den zuständigen Gesundheitsbehörden eine Regelung zu finden, die Spiele mit Zuschauern wieder möglich macht", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge auf Anfrage von Sky.

Das Vorgehen in Leipzig ist nach Ansicht von Rummenigge "ein gutes Beispiel, dass es Lösungen gibt - und ein wichtiger Neuanfang mit Blick auf unsere Fußballkultur, die wir in unseren Stadien dringend wieder benötigen". Es gehe "grundsätzlich" darum, dass die Klubs der Fußball-Bundesliga "zeigen, dass es Konzepte gibt, die Spiele mit Zuschauern wieder möglich machen. Wir begrüßen jedes Konzept, das diesen Weg ermöglicht."

Auch vom BVB kamen lobende Worte rüber nach Leipzig. "Das ist ein mutiger, aber gleichzeitig sehr besonnener Schritt (...). Leipzig hat dadurch einen kleinen Wettbewerbsvorteil, aber den man in Kauf nehmen, wenn man möchte, dass sich (...) etwas bewegt", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke der WAZ.

RB Leipzig - Dayot Upamecano fühlt sich wohl in Sachsen (VIDEO)

RB Leipzig: Fans beim Bundesligastart gegen zugelassen

RB Leipzig darf den Start in die neue Saison der Bundesliga gemeinsam mit seinen Fans erleben. Zur ersten Partie gegen den FSV Mainz 05 am 20. September erhalten nach SID-Informationen 8400 Fans Einlass in die Red-Bull-Arena. Das macht rund 20 Prozent des gesamten Fassungsvermögens aus.

Offenbar hat das Sicherheitskonzept des Vereins mit Masken und Abstandsgebot das örtliche Gesundheitsamt überzeugt. RB Leipzig hatte im März dieses Jahres beim Champions-League-Spiel gegen (3:0) auch das letzte Spiel im deutschen Profi-Fußball vor Zuschauern erlebt.

RB Leipzig: Der Spielplan für die kommenden Wochen

Datum Gegner Wettbewerb 12. September (A) , 1. Runde 20. September Mainz 05 (H) Bundesliga, 1. Spieltag 26. September (A) Bundesliga, 2. Spieltag 3. Oktober (H) Bundesliga, 3. Spieltag

RB Leipzig reagiert auf Gerüchte um Interesse von an Dayot Upamecano

Der englische Rekordmeister Manchester United ist angeblich an einem Transfer von Leipzig-Verteidiger Dayot Upamecano interessiert. Dies berichtet ESPN.

United-Coach Ole Gunnar Solskjaer ist auf der Suche nach einer Verstärkung seiner Defensive und hat dabei den 21-jährigen Franzosen als potenziellen Neuzugang ausgemacht.

RB Leipzig reagierte auf Twitter kurzerhand mit einem Retweet der Vertragsverlängerung Upamecanos, der kürzlich ein neues Arbeitspapier bis 2023 unterzeichnet hatte. Eine kleine, digitale Erinnerung an die Red Devils, dass der Abwehrspieler in diesem Sommer nicht verkauft werden soll.

RB Leipzig: Julian Nagelsmann wechselt den Berater

Trainer Julian Nagelsmann von Bundesligist RB Leipzig wird zukünftig von einer neuen Agentur beraten. Ab sofort steht Nagelsmann bei Sports­Total unter Vertrag.

Diese gehört mit zu den führendsten Agenturen in ganz Europa, zahlreiche Top-Stars der Szene sind dort untergebracht. Darunter: Toni Kroos (30), Marco Reus (31) und Niklas Süle (24).

Zuvor arbeitete Nagelsmann elf Jahre lang mit Klopp-Berater Marc Kosicke zusammen.



