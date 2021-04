BVB, News und Gerüchte: Experten fassungslos über Elfmeter-Entscheidung, Pep adelt Bellingham - Borussia Dortmund am Donnerstag

Das Handspiel von Emre Can im Champions-League-Spiel gegen Manchester City erhitzte die Gemüter. Alle Infos zum BVB gibt es hier.

Der BVB am Tag nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City. Alle News und Infos zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage könnt Ihr hier nachlesen.

BVB News: Experten fassungslos über Elfmeter-Entscheidung gegen Emre Can

Sky-Experte Dietmar Hamann hat fassungslos auf die Elfmeter-Entscheidung für Manchester City im Champions-League-Spiel am Mittwoch (1:2) reagiert. Der frühere Spieler der Citizens sprach von einer "skandalösen Entscheidung" und stellte den Videobeweis infrage: "Wenn wir solche Entscheidungen nicht zurücknehmen, dann weiß ich nicht, ob der Videobeweis eine Zukunft hat. Ich bin gespannt, wie die Uefa das auflöst."

In der 52. Minute köpfte sich Emre Can an den ausgestreckten Arm, der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande entschied sofort auf Elfmeter. Auch nach kurzer Rücksprache mit dem Videoassistenten blieb die Entscheidung bestehen, obwohl die Regel keinen Elfmeter vorsieht, wenn ein Spieler sich selbst an den Arm köpft oder schießt. Riyad Mahrez verwandelte den Strafstoß zum 1:1, anschließend kam der BVB nicht mehr auf die Beine.

Hamann stellte klar, den Dortmundern sei in dieser Szene "ganz übel mitgespielt" worden. Der frühere Bundesliga-Trainer Ewald Lienen, der ebenfalls im Sky-Studio als Experte anwesend war, sprach von "Interpretationen, die geisteskrank sind".

BVB News: Pep Guardiola adelt Jude Bellingham

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat nach dem Erreichen des Champions-League-Halbfinals mit Manchester City von Borussia Dortmunds Mittelfeldtalent Jude Bellingham geschwärmt. "17 Jahre alt. Und so eine unglaubliche fu**ing Persönlichkeit! Er ist so, so gut", sagte Guardiola am Sky-Mikrofon und sprach dem Kontrahenten ein generelles Lob für dessen Kaderplanung aus.

Der BVB habe einen "guten Mix" aus Oldies "wie Mats Hummels oder Marco Reus" und Talenten wie dem vor der Saison von Birmingham City verpflichteten Bellingham "oder auch Erling Haaland".

Der Ex-Bayern-Trainer schwärmte zudem von der Dortmunder Leistung am Mittwochabend. Vor allem in den ersten zehn bis 15 Minuten sei der BVB "wahnsinnig stark" gewesen, meinte Guardiola. In der zweiten Hälfte, insbesondere in den letzten 30 Minuten, habe sich seine Mannschaft das Weiterkommen allerdings verdient. "Da waren wir brillant", befand der 50-Jährige.

BVB scheitert an Manchester City: Die Einzelkritik

Wer hat bei der bitteren Niederlage der Dortmunder überzeugt, wer nicht? Die Einzelkritik zum gestrigen Spiel gibt es hier.

BVB vs. Manchester City: Die Highlights

BVB: Die kommenden Spiele