BVB, News und Gerüchte heute: Watzke bekräftigt Haaland-Verbleib, Personalsorgen vor Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City - alles zur Borussia Dortmund

BVB, News - Hans-Joachim Watzke über Haaland-Gerüchte und Berater Mino Raiola: "Kennen unseren Standpunkt zu 100 Prozent"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat betont, dass die Westfalen keinen Verkauf von Top-Torschütze Erling Haaland im Sommer anstreben und dabei auf ein "sehr offenes, ehrliches und konstruktives Gespräch" mit Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola verwiesen.

"Zu inhaltlichen Dingen werde ich mich wie immer nicht äußern. Die beiden kennen jetzt aber unseren Standpunkt zu 100 Prozent", erklärte der 61-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild.

Auch Sportdirektor Michael Zorc hatte jüngst klargemacht, weiter mit dem Norweger zu planen. Raiola, der nach Informationen der Sport Bild bei einem Haaland-Transfer rund zehn Prozent der Ablösesumme kassieren soll, hatte gemeinsam mit Haaland senior durch Reisen zu Verhandlungsgesprächen mit dem FC Barcelona, Real Madrid und englischen Top-Klubs für Aufsehen gesorgt.

BVB, News - Kein Wechsel nach Dortmund: Wolfsburgs Maxence Lacroix soll wohl bleiben

Innenverteidiger Maxence Lacroix (21) soll für mindestens eine weitere Saison beim VfL Wolfsburg bleiben. Das berichtet die Sport Bild.

Der Franzose wurde zuletzt als möglicher Neuzugang beim BVB ins Gespräch gebracht. Wölfe-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hatte zunächst betont, dass der VfL ab einer gewissen Summe durchaus gesprächsbereit sei: "Wenn der Geldkoffer groß genug ist, kannst du nicht von Vornherein sagen: Da geht nichts."

Beim Tabellendritten der Bundesliga steht Lacroix noch bis 2024 unter Vertrag und soll dem Bericht zufolge ein neues Arbeitspapier mit angehobenen Bezügen erhalten. Darin soll auch eine Ausstiegsklausel verankert werden, wodurch der Abwehrmann 2022 wechseln könnte.

Vor Duell gegen Manchester City: Ex-Dortmunder Ilkay Gündogan sieht "gefühlten Nachteil" beim BVB

Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan von Manchester City sieht vor dem Rückspiel in der Champions League gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (Mittwochabend, 21 Uhr im LIVE-TICKER) die Skyblues im Vorteil. Als Grund dafür nennt der deutsche Nationalspieler die fehlende Unterstützung des schwarz-gelben Anhangs.

"Dass keine Fans da sein werden, fühlt sich für mich wie ein Nachteil für Dortmund an", erklärte Gündogan auf der abschließenden Pressekonferenz: "Ich habe jahrelang da gespielt, und ich weiß, wie laut es in diesem Stadion sein kann."

Nach dem 2:1-Hinspielerfolg sei es nicht die Marschroute der Cityzens, den Vorsprung zu verwalten.

"Wir sollten dort antreten, um das Spiel zu gewinnen. Das sind wir gewohnt und das werden wir auch in Deutschland so machen", ergänzte Gündogan.

BVB, News - City-Star Ilkay Gündogan vor Champions-League-Rückspiel: Erling Haaland "kann jedem Team wehtun"

Nationalspieler Ilkay Gündogan zeigt sich von seinem Ex-Verein Borussia Dortmund vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale beeindruckt.

"Sie haben sehr viel Qualität, richtig starke Spieler. An einem guten Tag können sie jede Mannschaft in Europa schlagen", warnte der Mittelfeldstar von Manchester City vor dem Duell in Dortmund am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Besonders der norwegische Top-Stürmer Erling Haaland könne "jedem Team wehtun. Seine Zahlen sind herausragend, unglaublich", sagte Gündogan: "Dabei ist er noch so jung. Er hat eine große Zukunft vor sich."

Quelle: SID

BVB gegen Manchester City weiter ohne Jadon Sancho - Mats Hummels und Marco Reus fraglich

Bundesligist Borussia Dortmund muss auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr im LIVE-TICKER) noch auf Jadon Sancho (Muskelbündelriss) verzichten.

"Für ihn wird es leider nicht reichen. Es ist wichtig, dass Jadon jetzt nicht zu schnell zurückkommt und dann wieder ausfällt", sagte Trainer Edin Terzic am Dienstag über den englischen Offensivspieler.

Zudem, berichtete Terzic, seien "einige Spieler" angeschlagen. Der 38-Jährige zählte Abwehrchef Mats Hummels und Kapitän Marco Reus auf, die im Ligaspiel beim VfB Stuttgart (3:2) hatten ausgewechselt werden müssen. "Da ist noch der eine oder andere dabei", sagte Terzic: "Wir werden gucken, für wen es reicht." Reus wäre "ein großer Verlust".

Quelle: SID

🎙 Edin #Terzic zum Personal: „Wir haben einige angeschlagene Spieler. Heute Nachmittag und morgen werden wir sehen für wen es reicht, Jadon @Sanchooo10 ist leider keine Option für #BVBMCI.“#UCL pic.twitter.com/yb8yw3PYbV — Borussia Dortmund (@BVB) April 13, 2021

