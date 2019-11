BVB, News und Gerüchte: Interesse an Emre Can, Rummenigge stichelt gegen Mats Hummels - alles zu Borussia Dortmund

Während es Gerüchte um ein Interesse an Emre Can gibt, stichelt Karl-Heinz Rummenigge gegen Mats Hummels. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Rund um brodelt in der Länderspielpause die Gerüchteküche. So gibt es aktuell frische Meldungen zu -Talent Reinier, Juves Edelreservist Emre Can und Stürmer Olivier Giroud vom .

Mats Hummels kehrte im Winter von Bayern München zum BVB zurück und nachträglich gab es am Freitagabend während der FCB-Jahreshauptversammlung eine Spitze von Karl-Heinz Rummenigge.

Rummenigge über BVB-Neuzugang Hummels: "Es reicht ja auch die Vize-Meisterschaft..."

Rund vier Monate nach dem Wechsel von Mats Hummels zu Borussia Dortmund hat Karl-Heinz Rummenigge sich nochmal zum Abgang des Innenverteidigers geäußert. Eine Stichelei gegen den BVB konnte sich der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern dabei nicht verkneifen.

"Ich möchte mich bei Mats Hummels für drei erfolgreiche Jahre bedanken", sagte Rummenigge auf der Jahreshauptversammlung der Münchner. "Es war Mats, der uns um Freigabe gebeten hat. Wir haben seinem Wunsch entsprochen. Zudem muss ich auch sagen, dass das Angebot der Dortmunder aus wirtschaftlichen Gründen auch sehr gut war."

Weiter betonte der 62-Jährige, dass er Hummels beim BVB "alles Gute" wünscht, schob aber nach: "Es reicht ja auch die Vize-Meisterschaft."

Emre Can soll ein Kandidat beim BVB sein

Die Bundesliga-Giganten Borussia Dortmund und Bayern München sollen angeblich über einen Transfer von Juventus Turins Emre Can nachdenken. Wie die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport berichtet, beobachten beide Klubs die Situation des Nationalspielers genau und sollen ein Angebot in Erwägung ziehen.

Dem Bericht zufolge sei sogar ein Winter-Transfer möglich, sofern ein möglicher Abnehmer bereit ist, mindestens 30 Millionen Euro Ablöse für Can auf den Tisch zu legen. Da im bis 2022 datierten Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers eine festgeschriebene Ablösesumme von 50 Millionen Euro verankert ist, hofft Juve sogar auf Transfereinnahmen von 40 Millionen.

BVB-Stars sind in der Länderspielpause erfolgreich

BVB-Kandidat Reinier kostet 70 Millionen Euro

Das seit Monaten mit Borussia Dortmund in Verbindung gebrachte Brasilien-Juwel Reinier hat bei Flamengo offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo .

Der Klub wäre laut des Berichts aber wohl auch bereit, den U17-Nationalspieler Brasiliens für 40 bis 45 Millionen Euro ziehen zu lassen. Reinier Jesus Carvalho, wie er mit vollem Namen heißt, wird in Brasilien bereits aufgrund seiner Statur und seiner Spielweise mit Legende Kaka verglichen.

BVB: Nico Schulz rennt Form und Gegenspielern hinterher

Nico Schulz kam im Sommer als fünftteuerster Neuzugang der Vereinsgeschichte für 25,5 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Beim BVB verletzte sich der Linksverteidiger früh - und rennt seitdem seiner Form hinterher.

Holt der BVB Olivier Giroud vom FC Chelsea?

Borussia Dortmund will angeblich einen erneuten Anlauf bei Stürmer Olivier Giroud vom FC Chelsea unternehmen. Das berichtet der Mirror . Demnach planen die Gelb-Schwarzen, den Weltmeister im Januar als Verstärkung für den dünn besetzten Angriff zu verpflichten.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der BVB sich um Giroud bemüht. Bereits 2018 wollte Dortmund ihn verpflichten, damals als Nachfolger für Pierre Emerick-Aubameyang.

Aktuell ist Giroud bei Chelsea keine Stammkraft. Großes Interesse an ihm soll allerdings auch mit seinem Ex-Trainer Antonio Conte zeigen.

BVB fordert offenbar 140 Millionen Euro für Jadon Sancho

Offensivspieler Jadon Sancho könnte Vizemeister Borussia Dortmund bei einem möglichen Abgang im kommenden Sommer jede Menge Geld in die Kassen spülen. Nach Bild -Informationen liegt die Schmerzgrenze der BVB-Verantwortlichen für einen vorzeitigen Abgang des Angreifers bei 140 Millionen Euro Ablöse.

Der 19-Jährige sorgte zuletzt auch abseits des Rasens für Schlagzeilen und gemäß englischer Medienberichte liebäugelt er mit einem Transfer nach dieser Saison.

Neben Rekordmeister soll sich auch der in den Poker um Sancho eingeschaltet haben. Das berichten englische Medien ebenfalls.