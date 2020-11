Wer zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Der BVB (Borussia Dortmund) gastiert am Mittwochabend beim FC Brügge. Doch wo seht Ihr die vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM?

ist in der auf Kurs, nun gilt es sich aber erneut in der UEFA zu beweisen. Am Mittwochabend (21 Uhr im LIVE-TICKER) gastiert der BVB beim .

Der FC Brügge hinterließ in Gruppe F der Champions League nach zwei Spielen einen guten Eindruck, immerhin gilt der belgische Erstligist als großer Außenseiter. Nach einem überraschenden 2:1-Erfolg in St. Petersburg trennte man sich vergangene Woche 1:1 von Lazio. Nun will man auch dem BVB etwas abluchsen.

Die Dortmunder besiegten Arminia Bielefeld mit 2:0, sicherten sich also das gleiche Ergebnis wie vor Wochenfrist in der Königsklasse gegen Zenit. Nun will man den Schritt in Richtung Gruppensieg machen und aus Brügge drei Punkte entführen.

Wer zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) am Mittwoch live im TV und LIVE-STREAM? Hier bei Goal bekommt Ihr alle Infos rund um die Übertragung der Champions League am 3. Gruppenspieltag.

Wer zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund)? Die Champions League auf einen Blick

Begegnung FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Champions League (Gruppenphase), 3. Spieltag Datum Mittwoch, 04. November 2020 | 21 Uhr Ort Jan-Breydel-Stadion, Brügge ( )

Wer zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) live im TV? Alle Informationen

Der BVB (Borussia Dortmund) reist an diesem Mittwoch nach Belgien, um den FC Brügge zu besiegen und die Punkte vier, fünf und sechs in Gruppe F der UEFA Champions League zu holen. Doch wo können Fans die vollen 90 Minuten live im TV sehen?

Die Rechte an der Übertragung der Königsklasse liegen in dieser Spielzeit bei gleich zwei Sendern. Sky zeigt / überträgt alle Spiele als Teil einer Konferenzschaltung, während DAZN mehr Einzelspiele live und in voller Länge ausstrahlt.

Wie sieht es denn am Mittwoch aus, wenn der FC Brügge und der BVB die Klingen kreuzen? Wir verraten Euch, wo Ihr die vollen 90 Minuten anschauen könnt.

Sky zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) live im TV: So funktioniert's

FC Brügge gegen BVB (Borussia Dortmund) wird an diesem 4. November live im TV bei Sky gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass sich Sky eben dieses Spiel gesichert hat und alle anderen Begegnungen DAZN im Einzelspiel überlässt.

Doch Ihr habt natürlich auch die Gelegenheit, das ganze Duell in der Sky-Konferenz anzuschauen. Hier geben wir Euch Informationen rund um die beiden Übertragungen von FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) live im TV bei Sky.

Kanal : Sky Sport 2 (HD)

: Sky Sport 2 (HD) Übertragungsbeginn : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator im Einzelspiel : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Teaser : Mühsam, aber Hauptsache drei Punkte: Der BVB knackte Zenit beim 2:0 spät. In Brügge will Dortmund den zweiten Sieg in Folge einfahren und die oberen Tabellenplätze anpeilen.

: Mühsam, aber Hauptsache drei Punkte: Der BVB knackte Zenit beim 2:0 spät. In Brügge will Dortmund den zweiten Sieg in Folge einfahren und die oberen Tabellenplätze anpeilen. Kanal für die Konferenz: Sky Sport 1 (HD)

Eine Vorberichterstattung gibt es bei Sky natürlich auch: Der TV-Sender überträgt ab 19.30 Uhr im "Mittwoch der Champions" auf Sky Sport 2 HD und stimmt Euch auf das Einzelspiel beziehungsweise die Konferenz ein.

Einen Haken hat das Übertragungspaket von Sky jedoch: Der Sender zeigt Euch die Champions League nur live, wenn Ihr ein Abonnement besitzt. Heißt: Nur wenn Ihr Sky-Kunde seid, dann könnt Ihr Brügge gegen Dortmund ohne Probleme live im TV schauen. Ansonsten wird es schwierig.

Das Free-TV hingegen zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) nicht live im Fernsehen, da schlichtweg die Rechte an der Übertragung nicht vorhanden sind.

Wer zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Ihr seid Euch sicher, dass Ihr das Duell zwischen dem FC Bürgge und dem BVB (Borussia Dortmund) nicht im Fernsehen anschauen könnt, sondern die Übertragung live im TV verpasst? Dann sucht Euch am besten schnellstmöglich eine Alternative.

Doch werden die vollen 90 Minuten von FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) überhaupt im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Das erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM: So geht's

Wenn Ihr kein Sky-Kunde seid und dennoch unbedingt dabei sein wollt, wenn der BVB in Brügge spielt, dann seid Ihr mit dem Sky Ticket am besten versorgt. Denn das Ticket könnt Ihr für eine kurze Zeit buchen und müsst Euch nicht - wie bei Sky so üblich - langfristig an den Sender binden.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) live im Stream, ebenso wie die Konferenz des 3. Gruppenspieltags. Ihr könnt hier das gleiche Bild anschauen, welches auch live im TV bei Sky zu sehen ist.

Hier gibt es alle Informationen zum Ticket!

Sky Go zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Sky Go ist das Streamingportal von Sky und zeigt an diesem Mittwochabend auch die Begegnung von Dortmund beim FC Brügge live im Stream. Wenn Ihr Sky-Kunde seid, dann ist dieses Portal die naheliegendste Alternative zur Übertragung im Fernsehen.

Hier gibt es alle Informationen zu Sky Go und dem notwendigen Download für Euer Mobilgerät.

DAZN hingegen zeigt auch an diesem Mittwoch (4. November) alle anderen Spiele der Champions League in voller Länge im LIVE-STREAM. Folgende Duelle sind angesetzt:

Zenit vs.

vs. (beide 18.55 Uhr)

vs. Krasnodar

vs.

vs.

Ferencvaros Budapest vs.

vs. PSG (alle 21 Uhr)

Wer zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) live? Die Übertragung der Champions League

FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund) live ... im TV ... auf Sky Sport 2 HD im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights und im Re-Live... auf DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Brügge - BVB (Borussia Dortmund)? Die Tabelle von Gruppe F auf einen Blick