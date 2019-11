BVB-Verteidiger Mats Hummels lobt Bayern-Stürmer Robert Lewandowski: "Bester Spieler der Bundesliga"

Robert Lewandowski trifft und trifft und ist aktuell kaum zu stoppen. Für Ex-Teamkollege Hummels ist der Pole ohnehin der Beste der Liga.

BVB-Rückkehrer Mats Hummels hat Bayern-Star Robert Lewandowski in höchsten Tönen gelobt. Auf die Frage, wer in seinen Augen der talentierteste oder auch beste Spieler der Liga sei, antwortete der Weltmeister von 2014 im Interview mit bundesliga.de: "Aktuell ist Lewy der Beste. Ich glaube, da gibt es kaum andere Meinungen."

Es sei schwer mit dem mitzuhalten, so der 30 Jahre alte ehemalige Nationalspieler. "Wenn einer Jahr für Jahr so liefert und so viele Tore schießt, ist es schwer da mitzuhalten", erklärte Hummels und schob nach: "Er ist außerdem immer gesund, fit und ein absoluter Profi."

Robert Lewandowski traf gegen Hummels und BVB doppelt

Aktuell führt Robert Lewandowski mit 16 Toren aus 11 Bundesligaspielen die Torschützenliste an. Auch gegen seine Ex-Kollegen aus Dortmund traf der Torjäger zuletzt doppelt.

Hummels und Lewandowski spielten sowohl bei (2010-2014) als auch bei den Bayern (2016-2019) zusammen.