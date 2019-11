BVB, News und Gerüchte: BVB im Winter offenbar auf Stürmersuche und Interesse an Everton-Juwel Gordon - alles zu Borussia Dortmund

Der BVB will im Winter offenbar nach einem neuen Stürmer fahnden und hat zudem angeblich Interesse an einem Juwel aus England.

Nachdem Paco Alcacer zuletzt öfter verletzt ausgefallen ist, will der BVB nun offenbar im Winter auf Stürmersuche gehen. Angeblich ebenfalls im Visier: Ein 18-jähriges Talent vom .

Außerdem: Marco Reus muss die Länderspielreise verletzungsbedingt absagen und Mats Hummels erklärt, was dem BVB zum Top-Team fehlt.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

: Offenbar Stürmersuche im Winter

Der BVB will im Winter offenbar nochmal nachlegen und einen echten Stoßstürmer verpflichten. Dies geht aus einem Bericht der Bild hervor. Demnach wollen die Dortmunder dadurch in der Offensive flexibler sein.

Zuletzt hatten sich in Abwesenheit von Paco Alcacer bereits Julian Brandt, Mario Götze und auch Marco Reus in der Rolle des Stürmers versucht. Der Spanier Alcacer verpasste aufgrund von diversen Muskelverletzungen bereits 13 Spiele in eineinhalb Jahren bei den Schwarz-Gelben.

Im Sommer soll der BVB bereits mit dem Gedanken gespielt haben, einen Stürmer zu verpflichten. Trainer Favre, dessen System nicht auf einen klassischen Stoßstürmer ausgelegt ist, sah darin bislang keine Notwendigkeit.

BVB: Angebliches Interesse an Everton-Juwel Anthony Gordon

Borussia Dortmund hat offenbar Everton-Talent Anthony Gordon ins Visier genommen. Das berichtet das Portal Football Insider unter der Berufung auf eine "deutsche Quelle".

Die Borussen sollen angeblich bereits im Sommer ein Angebot für den 18-Jährigen abgegeben haben, jedoch damit gescheitert sein. Nun soll im Winter ein neuer Anlauf gestartet werden.

Gordon, der als eines der größten Talente bei Everton gilt, absolvierte vor zwei Jahren in der bereits ein Spiel für die Profis der Toffees, wo er seinen Vertrag im März um vier Jahre verlängert hatte. Seitdem kam der Youngster ausschließlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

BVB-Star Reus sagt Länderspielreise verletztungsbedingt ab

Joachim Löw muss beim Kampf um das Ticket für die EM 2020 wieder mal personell umplanen.

Kapitän Marco Reus von Borussia Dortmund steht dem Bundestrainer in den abschließenden Qualifikationsspielen gegen Weißrussland am Samstag in Mönchengladbach und Nordirland drei Tage darauf in Frankfurt/Main (beide 20.45 Uhr im LIVE-TICKER) wegen seiner Probleme am Sprunggelenk nicht zur Verfügung.

BVB-Innenverteidiger Hummels im Mixed-Zone-Interview

Nach der Klatsche in München stellte sich BVB-Abwehrchef Mats Hummels den Reportern. Im Interview sprach er über die Gründe für das 0:4.