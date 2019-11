Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

In der Champions League trifft der BVB (Borussia Dortmund) auf Inter Mailand. Wir verraten Euch, wer das CL-Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt.

Champions League, 4. Spieltag: In der Gruppe F empfängt der BVB (Borussia Dortmund) die Mannschaft von Inter Mailand. Das Duell findet am Dienstagabend im Signal-Iduna-Park statt. Anstoß ist um 21 Uhr.

Verlieren? Fast verboten. In einer Hammergruppe zusammen mit Inter, dem FC Barcelona und Slavia Prag ist der BVB zum Siegen verdammt. Schließlich haben die Schwarz-Gelben vier Punkte auf dem Konto, verloren aber das Aufeinandertreffen im Giuseppe-Meazza-Stadion gegen mit 2:0 (zum Spielbericht).

Zuvor konnte bei Slavia Prag mit 2:0 gewinnen. Vor heimischem Publikum reichte es gegen den zu einem 0:0 (zum Spielbericht). Für das Duell bei Inter Mailand ist derweil Lucien Favre angeschlagen. Der BVB-Coach zog sich beim Torjubel im DFB-Pokal einen Faserriss zu. Dortmund gewann mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach (zum Spielbericht).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand: Goal hat für Euch alle Infos zusammengestellt, wer am Dienstagabend das Champions-League-Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand. Das Champions-League-Spiel im Überblick

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand im LIVE-STREAM?

Wie könnt Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand im LIVE-STREAM verfolgen? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt. DAZN und Sky haben sich auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte der untereinander aufgeteilt.

DAZN zeigt insgesamt 110 von 138 CL-Spielen live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Spiele laufen beim Streamingdienst im Einzelspiel - ein Großteil davon exklusiv in voller Länge. Sky zeigt dagegen alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz. Zusätzlich laufen pro Spieltag zwei Duelle exklusiv im Einzelspiel beim Bezahlsender.

Sky oder DAZN - Wer überträgt die Gruppenphase der Champions League im LIVE-STREAM? Hier gibt's die Antwort!

⚫️🔵 Candreva races clear before sealing the points for Inter ⚽️#UCL | @Inter_en pic.twitter.com/60SonfEucK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 31, 2019

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand im LIVE-STREAM

Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den BVB am Dienstag in der Champions League live sehen wollt, ist ...? Nur DAZN! Nur der Streamingdienst zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand in voller Länge im LIVE-STREAM. DAZN zeigt das Duell zwischem dem BVB und Inter exklusiv im Einzelspiel .

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League:

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand kostenlos im LIVE-STREAM

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Ihr könnt das Champions-League-Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben. Wie geht das? Ganz einfach. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch also schnell einen Gratismonat bei DAZN und genießt den BVB gegen Inter vollkommen kostenlos.

Doch damit nicht genug: Während der kostenlosen Probewochen seht Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt im LIVE-STREAM. Und das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist mehr als gut gefüllt. Zum Beispiel mit Spitzenfußball pur!

Ihr seht die Champions League und Europa League, die Bundesliga und LaLiga, die Serie A und Ligue 1 live und in voller Länge bei DAZN. Ohnehin überträgt der Streamingdienst pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM - Fußball, Football, Basketball, Tennis, Darts, Motorsport und vieles mehr!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann hier entlang:

Bock auf BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes herunter:

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand live im TV?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand - Viel steht bei diesem Duell in der Gruppe F auf dem Spiel. Doch wer zeigt die Champions-League-Partie live im TV? Könnt Ihr die Königsklasse live im TV bei DAZN sehen? Geht das vielleicht sogar bei Sky? Wir verraten es Euch in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand live im TV bei DAZN anschauen - Geht das überhaupt? Nein, das ist nicht der Fall. Denn DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN alle Spiele - so auch das BVB-Spiel gegen Inter - ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch aufgepasst!

Ihr müsst bei DAZN trotzdem nicht darauf verzichten, die Champions League auf Eurem TV-Gerät zu genießen. DAZN bringt Euch BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie geht das? Ganz einfach: Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf allen modernen Fernsehern mit Internetzugang verfügbar.

Wollt Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen? Hier lest Ihr, wie's geht:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand live im TV

Sky sendet am Dienstagabend ebenfalls live aus dem Signal-Iduna-Park in Dortmund. Doch der Bezahlsender zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand nicht live im Einzelspiel. Stattdessen überträgt Sky eine Konferenz aller Spiele, die am Dienstagabend um 21 Uhr angepfiffen werden.

Wenn Ihr den BVB gegen Inter Mailand live im TV bei Sky sehen wollt, geht das nur in der Konferenz. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League live im TV bei Sky:

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Infos zu den aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Übrigens: Die Konferenzschaltung zur Champions League am Dienstagabend könnt Ihr sowohl live im TV bei Sky als auch kostenpflichtig im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket sehen.

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand live im Free-TV?

Das ZDF zeigte bis vor ein paar Jahren pro Spieltag eine Partie der Champions League live im Free-TV - zumeist am Mittwochabend. Doch mit der neuen Rechtevergabe hat sich dies geändert. Die Übertragung der Champions League ist ausschließlich ins Pay-TV gewandert.

Nur noch DAZN und Sky sind für die Übertragung der Königsklasse verantwortlich. Kein deutscher Free-TV-Sender zeigt daher BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand live im Free-TV - weder ZDF oder ARD noch RTL, Sport1 und Co.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand?

Ihr habt keine Möglichkeit, das Champions-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand im LIVE-STREAM bei DAZN zu verfolgen? Dann aufgepasst. Wir empfehlen Euch folgendes:

Die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand bei DAZN!

Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Somit verpasst Ihr keine kritische Szene, keine Entscheidung und erst recht keinen Treffer.

Doch damit nicht genug! Wenn Euch die Highlights nicht ausreichen, könnt Ihr Euch BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand noch einmal 90 Minuten lang im Re-Live reinziehen. Kleiner Tipp, falls Euch die vollen 90 Minuten zu lang sind: In der Menü-Leiste könnt zu den jeweiligen Ereignissen im Spiel vorspringen und sie mit dem Originalkommentar genießen. Die Highlights der Partie hat DAZN für Euch markiert.

Damit aber immer noch nicht genug! Egal, ob Sky oder DAZN für die Übertragung der Champions League zuständig ist: Bei DAZN seht Ihr alle Highlights der Königsklasse im Re-Live!

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand? Die Übertragung der Champions League im Überblick