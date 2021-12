An diesem Dienstag und Mittwoch (14./15. Dezember 2021) dürfen sich Fans der Bundesliga auch unter der Woche über einen Spieltag freuen. Getränke kaltstellen, Snacks bereithalten und dem Partner / der Partnerin bereits jetzt klar machen: Es ist wieder Englische Woche!

Zahlreiche sehenswerte Partien erwarten uns unter der Woche in der Bundesliga! GOAL informiert Euch, wer die Bundesliga am Dienstag und Mittwoch live zeigt / überträgt.

Bundesliga heute live am Dienstag, 14. Dezember 2021: Die Spiele

18.30 Uhr VfB Stuttgart vs. FC Bayern München 20.30 Uhr 1.FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC 20.30 Uhr VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln 20.30 Uhr Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum

Bundesliga heute live am Mittwoch, 15. Dezember 2021: Die Spiele

18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt 20.30 Uhr BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth 20.30 Uhr FC Augsburg vs. RB Leipzig 20.30 Uhr Union Berlin vs. SC Freiburg 20.30 Uhr Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim

Bundesliga heute live: Wer zeigt / überträgt die Englische Woche live im TV?

Die Bundesliga kann wohl zu den angesagtesten und besten Fußballligen weltweit gezählt werden - es ist daher wenig verwunderlich, dass viele Anhänger:innen auch die Spiele der 18 teilnehmenden Mannschaften verfolgen möchten. Allerdings kam es dabei in den letzten Jahren immer wieder zu Verwirrung aufgrund der unübersichtlichen Übertragungssituation, schließlich finden die Übertragungsrechte immer wieder eine neue Senderheimat.

Im folgenden Abschnitt bringen wir Licht ins Dunkle und verraten Euch, wer die Englische Woche zeigt / überträgt.

Bundesliga heute live im TV: Sky zeigt / überträgt die Bundesliga - alle Infos

Sky und DAZN - diese beiden Sender teilen sich in dieser Saison die Übertragung der Bundesliga. Sky zeigt hierbei alle Spiele, die am Samstag stattfinden. DAZN jene am Freitag und Sonntag.

Und nun zur Antwort auf die Frage, wer heute und am Mittwoch die Bundesliga live zeigt / überträgt: Der übertragende Sender ist der Bezahlsender Sky! Sky zeigt / überträgt alle Partien der Englischen Woche live und in voller Länge. Ob Ihr dabei die Konferenz verfolgt oder Euch lieber auf das Einzelspiel konzentriert, ist egal!

Bundesliga heute live im Internet: Sky zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM - alle Infos

Was am Wochenende der Standard ist, müsste doch auch unter der Woche gehen - nämlich die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN oder Sky verfolgen zu können. Und dieser Gedankengang ist goldrichtig!

Auch die Englische Woche kann natürlich über die beiden hauseigenen Streamingoptionen Sky Go und Sky Ticket verfolgt werden.

Im Folgenden stellen wir Euch beide Optionen kurz vor:

Variante 1 Sky Go Ohne Zusatzkosten

Für Sky-Bestandskunden

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Mit Sky Kundennummer und Passwort anmelden

LIVE-STREAM + On-Demand möglich Variante 2 Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Monatsabo: 14,99 Euro im ersten Monat (anschließend 29,99 Euro mtl.); Unverbindlich, also monatlich kündbar

(anschließend 29,99 Euro mtl.); Unverbindlich, also monatlich kündbar Jahresabo: 24,99 Euro mtl. im ersten Jahr (anschließend 29,99 Euro mtl. + monatlich kündbar)

(anschließend 29,99 Euro mtl. + monatlich kündbar) Zugang zu ausgewählten Inhalten

App kostenlos herunterladen (Handy, Tablet, etc.) Play Store

App Store

Englische Woche live im TV und STREAM: Sky zeigt / überträgt die Bundesliga - der Überblick