VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Die Bundesliga jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

Aufregung rund um den Fußball gibt es aktuell mehr als genug: Gestern gab es gleich zwei spannende sowie kuriose Auslosung in der Champions League, heute geht es mit Bundesligafußball weiter: Der VfB Stuttgart empfängt den FC Bayern München.

Der Rekordmeister ist auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft im Schwabenländle gefragt. Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im TV oder LIVE-STREAM gibt es hier - vielleicht ergibt sich ja sogar eine kostenlose Möglichkeit. Ansonsten geht es an dieser Stelle mit dem LIVE-TICKER weiter.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Jetzt im LIVE-TICKER!

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München Spielstand: 0:0 Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor - Kempf, Endo, Mangala, Coulibaly - Förster, Marmoush Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Musiala, Roca - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski Gelbe Karten - Tore -

22. | In Sachen Abschlüsse ist der FCB, oder eigentlich einzig Gnabry, dem VfB weit voraus. Einen gefährlichen Abschluss haben die Gastgeber noch nicht aufs Tor gebracht.

19. | Schon wieder Gnabry! Dieses Mal wird er steil geschickt, versucht es mit einem Heber gegen Florian Müller, der am Rand des Strafraums auftaucht und auch pariert. Im Nachsetzen erobert Gnabry das Leder zurück, gegen zwei Abwehrspieler und Müller geht es rechts raus in den Strafraum. Von dort schießt Gnabry ans Außennetz.

15. | Wieder versucht es Gnabry: Dieses Mal dribbelt er vom rechten Flügel im Mittelfeld bis vor den Sechzehner, sein Schuss aus 20 Metern geht zwei, drei Meter über den Kasten.

13. | Bisher gestaltet Stuttgart das Spiel ausgeglichen, man merkt, dass die Hausherren spielerisch mithalten wollen. Sie gehen früh drauf und wollen hohe Ballgewinne erzwingen.

10. | Erwartungsgemäß stört der mäßige Zustand des Rasens das Spiel des Rekordmeisters. Doch nun dringt Gnabry mal über rechts in den Sechzehner ein, lässt Kempf stehen und schießt aus recht spitzem Winkel und zwölf Metern flach daneben.

6. | Auch die Geräusche, die über die Mikrofone im Innenbereich zu vernehmen sind, lassen auf schwierige Platzverhältnisse schließen. Im Übrigen sind keine Zuschauer im Stadion, deswegen sind neben den matschigen Klängen vom Feld auch die Auslöser der Fotoapparate zu hören.

3. | Den ersten Schuss traut sich Lewandowski nach knapp drei Minuten zu. Aus 17 Metern befördert der Pole den Ball sehr deutlich drüber.

1. | Bereits nach 25 Sekunden unterläuft Lewandowski ein einfacher Fehlpass ins Aus. Er schaut auf den Rasen, der wirklich in keinem guten Zustand zu sein scheint.

1. | Los geht's! Der Ball rollt.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Anpfiff!

vor Beginn | Bei den Stuttgartern hat das Verletzungspech in der Offensive richtig zugeschlagen. Auch deshalb stand das Team von Matarazzo nach dem 12. Spieltag mit zehn Zählern auf dem Relegationsplatz 16. Immerhin ist man durch die jüngsten Erfolge aus der Abstiegszone entkommen, auf einen direkten Abstiegsplatz hat der VfB mittlerweile sieben Punkte Vorsprung.

vor Beginn | Der VfB hat sich in den vergangenen Wochen gefangen und ergatterte nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie sieben Punkte aus drei Bundesliga-Partien. Das 2:0 über den VfL Wolfsburg vom letzten Spieltag möchte man im Ländle als Befreiungsschlag sehen.

vor Beginn | So hilft auch heute Youngster Musiala dort aus, was er in den letzten Spielen ohne Frage sehr gut gemacht hat. Die Stabilität im Spiel der Bayern ist momentan aber nicht vergleichbar mit den Partien, in denen Kimmich und Goretzka auflaufen konnten.

vor Beginn | Mit Blick auf die Aufstellung wird die derzeitige Form des Rekordmeisters erklärbar. Es tummeln sich zwar genug Weltklasse-Spieler auf dem Rasen, doch in der Zentrale fehlt neben dem an Corona erkrankten Kimmich auch sein kongenialer Partner in Verein und Nationalmannschaft - Leon Goretzka - schon lange wegen Problemen an der Patellasehne. Auch Sabitzer und Tolisso, die Vertretung in den letzten Spielen, sind heute nicht dabei.

vor Beginn | Dies ist die Startelf der Gäste: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Roca, Musiala - Coman, T. Müller, Gnabry - Lewandowski.

vor Beginn | Dies ist die Startelf der Hausherren: F. Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - Karazor - Coulibaly, Endo, Mangala, Ito - Förster, Marmoush.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 16. Spieltages zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des VfB Stuttgart:

Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor - Kempf, Endo, Mangala, Coulibaly - Förster, Marmoush

Julian Nagelsmann und der FC Bayern München setzen auf folgende Aufstellung:

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Musiala, Roca - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Bayern München gewann 66 seiner 104 Bundesliga-Spiele gegen den VfB Stuttgart – in der Bundesliga-Historie feierte kein anderes Team so viele Siege gegen einen Gegner. Der VfB verlor dabei 17 der letzten 18 Bundesliga-Spiele gegen den FCB, einzige Ausnahme in diesem Zeitraum war ein 4-1 auswärts im Mai 2018. D

er VfB Stuttgart verlor seit einem 0-0 im Oktober 2009 die letzten neun Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern allesamt – in der BL-Historie hatte nur Werder Bremen von 2010 bis 2021 ebenfalls gegen die Bayern zu Hause eine längere Niederlagenserie gegen einen Gegner (12 Spiele).

Bei keinem anderen Team schoss der FC Bayern in der Bundesliga so viele Auswärtstore wie beim VfB Stuttgart (93). Überhaupt schoss in der Bundesliga-Historie nur ein Team mehr Auswärtstore bei einem Gegner: Borussia Mönchengladbach beim 1. FC Köln (96).

Der VfB Stuttgart gewann zwei der letzten drei Bundesliga-Spiele, genauso viele wie von den ersten 12 Saisonspielen zuvor zusammen. Nur der FC Bayern und die TSG Hoffenheim (jeweils neun) holten an den letzten drei BL-Spieltagen mehr Punkte als der VfB (7).

Der VfB Stuttgart wahrte in keinem der letzten 12 Bundesliga-Heimspiele eine Weiße Weste – nur von 1964 bis 1965 (14 Spiele) und von 2013 bis 2014 (15 Spiele) hatte der VfB in seiner BL-Historie längere Negativ-Serien zu Hause.

Der FC Bayern könnte bereits mit einem Punkt die Herbstmeisterschaft in dieser Bundesliga-Saison endgültig perfekt machen – seit Einführung der 3-Punkte-Wertung reichte den Bayern die Herbstmeisterschaft in 14 von 15 Spielzeiten am Ende auch zur Meisterschaft (nur 2011/12 nicht, Dortmund wurde Meister).

Der FC Bayern wahrte in keinem der letzten 10 Bundesliga-Gastspiele eine Weiße Weste – das war den Münchner zuvor letztmals 2010/11 passiert (13). Dafür traf der FCB auch in jedem der vergangenen 41 BL-Auswärtsspiele – das ist laufender Rekord eines Teams in der Bundesliga-Geschichte.

Die Abwehrspieler des VfB Stuttgart schossen in dieser Bundesliga-Saison bereits acht Tore, das ist Ligabestwert. Mit vier Saisontoren ist Konstantinos Mavropanos der torgefährlichste Abwehrspieler in dieser Bundesliga-Saison zusammen mit Freiburgs Philipp Lienhart.

Bayerns Kingsley Coman schoss vier Tore in seinen letzten sechs BL-Spielen, mehr als in seinen 26 BL-Spielen zuvor zusammen (3). Nie zuvor schoss der Franzose in einer BL-Hinrunde so viele Tore wie in dieser Saison (4), nur noch ein Treffer fehlt ihm, um bereits seine Ausbeute aus der Vorsaison einzustellen.

Bayerns Julian Nagelsmann könnte in seinem 200. Bundesliga-Spiel als Trainer seinen 101. Sieg feiern – in der BL-Historie feierten nur Udo Lattek (120), Ottmar Hitzfeld (108), Ernst Happel (107) und Christoph Daum (102) mehr Siege in ihren ersten 200 BL-Spielen.

In der Bundesliga wird heute der 16. Spieltag gespielt.

FC Bayern München beim VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Im Frühjahr wartet Salzburg, doch Julian Nagelsmann lenkt den Fokus bei Bayern München auf den Jahresendspurt. Für Joshua Kimmich findet er lobende Worte.

Julian Nagelsmann stand mit seiner Mannschaft auf dem Trainingsplatz, als das Chaos bei der Champions-League-Auslosung auch den FC Bayern erreichte. "Das war heute keine alltägliche Auslosung", sagte Vorstandschef Oliver Kahn, denn die Zeremonie musste nach einer peinlichen Panne der UEFA wiederholt werden. Erst am Nachmittag stand fest: RB Salzburg, nicht wie zunächst ausgelost Atletico Madrid, ist der Münchner Gegner im Achtelfinale der Königsklasse.

Die Bayern schauten "gespannt" auf die Duelle im Februar und März, versicherte Kahn, "Salzburg hat in der Vorrunde gezeigt, was sie können". Dort schaltete der österreichische Dauermeister mit dem deutschen Trainer Matthias Jaissle und dem auch vom deutschen Rekordmeister umworbenen Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi auch den VfL Wolfsburg (3:1/1:2) aus. Dennoch sei der FC Bayern "natürlich Favorit", betonte Kahn.

Nagelsmann hatte zuvor voller Vorfreude über den vermeintlichen Kontrahenten Atletico gesprochen. Eigentlich, meinte er, sei die Königsklasse aktuell aber gar nicht in seinem Kopf. Das brisante Impf-Interview des bekehrten Joshua Kimmich, die akuten personellen Probleme im Mittelfeld, die letzten beiden Gegner zum Jahresausklang: Für Nagelsmann gab und gibt es genügend andere wichtige Themen.

Weder Salzburg, noch der kurze Weihnachtsurlaub gehören dazu, "da würde es automatisch zu Spannungsabfall kommen - und das widerstrebt mir gänzlich", betonte Nagelsmann. Er freue sich vielmehr auf den Schlussspurt in der Bundesliga mit den Spielen beim VfB Stuttgart am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) und gegen den VfL Wolfsburg am Freitag.

Kimmich wird dann noch fehlen. Aufgrund seiner viel beachteten Ankündigung, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic aber sichtlich erleichtert: "Wir haben diese Corona-Thematik jetzt so gut wie durch." Auch Nagelsmann meinte: "Wenn wir ins neue Jahr gehen, hoffe ich generell, dass wir dieses Pandemie-Thema kürzer behandeln dürfen."

Kimmichs Auftritt im ZDF fand er "grundsätzlich gut". Er begrüße, "dass er sich gestellt und gesprochen, seine Situation geschildert und auch ein bisschen ausgeholt hat, über seine Gefühle und Gedanken, das finde ich wertvoll", sagte der Coach. Kimmich habe "das Heft des Handelns in die Hand genommen".

Auf dem Platz kann er dies nach seiner Corona-Erkrankung erst im Januar wieder tun, Nagelsmann hat deshalb größere Personalsorgen im Mittelfeld. Dort wackeln auch Jamal Musiala, der einen Bruch der Mittelhand erlitten hat, und die blessierten Leon Goretzka (Knie) sowie Corentin Tolisso (Oberschenkel). Marcel Sabitzer steht als Alternative noch nicht wieder bereit.

"Wir sind in der Endphase einer kräftezehrenden Hinrunde", sagte Nagelsmann, fügte aber mit Blick auf Stuttgart selbstsicher an: "Es liegt viel an uns, wie das Spiel verläuft, wie dominant wir auftreten."

Das Duell mit seinem einstigen Co-Trainer Pellegrino Matarazzo sei allerdings "unglaublich schwer vorzubereiten", weil sich der VfB-Coach "immer etwas Spezielles" einfallen lasse.

Ein Punkt ist rechnerisch noch nötig zur 25. Herbstmeisterschaft. Aber, sagte Salihamidzic, "wir wollen unseren Vorsprung ausbauen". Auch er lobte Gegner Stuttgart, betonte aber ganz grundsätzlich: "Wir haben vor jedem Respekt, aber Angst haben wir vor keinem." Weder in der Liga, noch in Europa - egal, wer kommt.

