16. Spieltag in der Bundesliga: Zum Abschluss der englischen Woche empfängt der BVB (Borussia Dortmund) Greuther Fürth am Mittwochabend zum Duell der Gegensätze. Los geht's um 20.30 Uhr, gespielt wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Die Augangslagen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während der BVB auf Rang zwei (31 Punkte) sechs Punkte hinter den Bayern steht, befinden sich die Fürther mit nur vier Zählern abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Nach dem Aus in der Champions-League-Gruppenphase mussten die Mannen von Marco Rose auch in der Liga einige Rückschläge verkraften. Nach dem verlorenen Top-Spiel gegen die Bayern kamen die Westfalen am vergangenen Wochenende beim VfL Bochum nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Somit ist der Abstand auf den Rekordmeister nochmals gewachsen.

Die Franken hatten am Wochenende unterdessen Grund zur Freude. Beim 1:0-Erfolg gegen Union Berlin gelang der SpVgg der erste Saisonsieg - und nach 24 Anläufen auch der erste Heimerfolg der (noch jungen) Bundesligahistorie.

Wir dürfen gespannt sein, ob die Fürther den Rückenwind auch gegen den BVB nutzen können oder ob die Borussia Dienst nach Vorschrift betreibt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth heute live? Die Partie in der Übersicht

Wettbewerb Bundesliga | 16. Spieltag Match BVB vs. Greuther Fürth Datum Mittwoch, 15. Dezember 2021 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Signa Iduna Park

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth heute live im TV? Die Bundesliga am Mittwoch im Fernsehen verfolgen

Die erfahrenen Bundesliga-Fans werden ohnehin wissen, dass die deutsche Eliteliga so gut wie nie im Free-TV zu sehen ist.

Sky, DAZN oder doch ein anderer Pay-TV-Sender? Diese Fragen werden sich dadurch wohl viele Fußballfans in der laufenden Saison stellen. Zugegeben, die Rechteverteilung und die damit einhergehenden Übertragungen mögen durchaus verwirrend rüberkommen.

Am Wochenende braucht Ihr mehrere Dienste, um alle Partien zu sehen, während es in der englischen Woche, also auch am Mittwoch, deutlich leichter ist.

Denn: Nur mit Sky seht Ihr den BVB gegen Greuther Fürth live und in voller Länge.

🗣 Ein letztes Mal zu Hause in 2021: Seid dabei und sichert Euch jetzt Tickets für unsere Partie gegen @kleeblattfuerth am Mittwoch! 💛



🎫 https://t.co/laChsXqYJR — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2021

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth: Die Bundesliga heute live im Fernsehen

Wie schon vorweggenommen, läuft die Partie des BVB gegen Greuther Fürth exklusiv auf Sky.

Was Ihr dafür benötigt? Ein Abo bei Sky und einen dazugehörigen Receiver. Alle Informationen zu den verschiedenen Angeboten und Preisen findet Ihr hier!

Habt Ihr alle Voraussetzungen erfüllt? Dann kann's losgehen.

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) seht Ihr die Partie der Westfalen gegen die Franken live und in voller Länge als Einzelspiel. Die Übertragung startet um 20.20 Uhr, ehe zehn Minuten später der Anpfiff ertönt. Kommentator Oliver Seidel führt Euch durch die Partie.

Da am Mittwochabend aber auch drei weitere Spiele zeitgleich stattfinden, könnt Ihr das Ganze auch in der Konferenz verfolgen. Diese läuft ab 20.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) mit Moderator Michael Leopold und Experte Lothar Matthäus.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth heute live? Die Bundesliga am Mittwoch im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt zwar ein Sky-Abo, aber seid am Mittwochabend nicht zuhause und könnt das Spiel BVB vs. Fürth somit nicht im TV verfolgen? Kein Problem, wir liefern Euch eine Alternative - genauer gesagt sind es eigentlich zwei. Und wieder ist Sky Euer Ansprechpartner.

Die Partie - genauso wie die Konferenz - ist auch im LIVE-STREAM von Sky empfangbar. Das Programm ist identisch zur Übertragung auf den TV-Kanälen.

Wie schon erwähnt, habt Ihr dabei gleich zwei Möglichkeiten. Weiter geht's!

LIVE-STREAM zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth: Sky zeigt / überträgt die Bundesliga heute im Internet

Die zwei genannten Optionen haben einen Unterschied: Eine ist für Sky-Kunden verfügbar, die andere auch für User ohne Abo beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring.

Die Option für bestehende Sky-Kunden ohne weitere anfallende Kosten ist Sky Go, die für Nutzer ohne Abo heißt Sky Ticket.

Damit es nicht zu kompliziert wird, haben wir nachfolgend die wichtigsten Informationen und Unterschiede zu den beiden Optionen für Euch zusammengefasst.

LIVE-STREAM auf... Kundenstatus Kosten ...Sky Ticket Kein Kunde Monatsabo: 29,99€ (pro Monat), danach jederzeit kündbar 12-Monatsabo: 24,99€ (pro Monat), danach jederzeit kündbar & 29,99€ pro Monat ...Sky Go Kunde im bestehenden Sky-Abo enthalten

Wie bereits erwähnt, ist das Programm im Stream identisch zum TV-Program. Die Streams sind auf allen gängigen mobilen Geräten empfangbar. Ihr braucht nur die jeweilige App und eine stabile Internetverbindung.

Alle Infolinks zu den beiden Streamingdiensten sowie die direkten Links zu den entsprechenden App-Stores findet Ihr weiter unten!

☘️ Ein Tag für die Ewigkeit!



Diese Mannschaft hat uns endlich das lang ersehnte Kapitel im Geschichtsbuch der Spielvereinigung geschenkt! 🙏🤍💚#kleeblatt #SGFFCU pic.twitter.com/LuJYdpKKuR — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) December 13, 2021

Wer zeigt/überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth heute live? Die wichtigsten Links zu Sky Go und Sky Ticket

Sky Go:

Sky Ticket:

Wer zeigt/überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth heute live? Der kostenlose LIVE-TICKER von GOAL

Wer am Mittwoch keine Möglichkeit hat, die Partie des BVB gegen Fürth live im TV oder STREAM zu sehen, dem legen wir den kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL ans Herz.

Damit bleibt Ihr stets auf dem aktuellen Stand, verpasst keine Tore, strittige Szenen oder Platzverweise.

Vor dem Spiel liefern wir Euch zudem spannende Statistiken rund um die Partie.

Hier geht's direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL zum Spiel BVB vs. Fürth!

Wer zeigt/überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth heute live? Die Bundesliga-Highlights auf DAZN

Ihr seid weder auf Eurer Couch und könnt das Spiel live im TV verfolgen, noch könnt Ihr unterwegs auf den Stream oder den Ticker zugreifen? Keine Bange! Mit DAZN seht Ihr die Highlights bereits kurz nach Abpfiff.

🔥 SPIELTACH! ☘️



Vorhang auf für den letzten Heimauftritt im Jahr 2021! 🏟



🆚 @kleeblattfuerth

📍 Dortmund

🕣 20.30 Uhr

🎫 https://t.co/laChsXqYJR

📺 @SkySportDE

📲 #BVBSGF

ℹ Alle Infos im Matchday-Modus der App! pic.twitter.com/63UnlTQHsw — Borussia Dortmund (@BVB) December 15, 2021

Neben den besten Szenen aus der Partie BVB gegen Fürth seht Ihr auf DAZN alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag live. Dazu gibt es zahlreiche weitere Live-Sport-Angebote für Euch!

Champions League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 oder auch Darts, Tennis u.v.m. Alle weiteren Infos sowie Angebote findet Ihr unter diesem Link!

Auch hier braucht Ihr allerdings ein Abo. Dabei habt Ihr zwei Optionen:

Das Monatsabo für 14,99 Euro mtl.

Das Jahresabo für einmalig 149,99 Euro

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth live? Die Aufstellungen in der Bundesliga heute

Rund eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Teams. Schaut also gegen 19.30 Uhr noch einmal rein!

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Greuther Fürth live? Die Opta-Fakten zur Bundesliga heute

Greuther Fürth verlor die letzten fünf Pflichtspiele gegen Borussia Dortmund allesamt – nur gegen Borussia Mönchengladbach (7) haben die Franken derzeit eine längere Pleitenserie. Beim letzten Duell in der ersten Pokalrunde 2018/19 führte Fürth bis zur 90+5. Minute, ehe Axel Witsel ausglich, Marco Reus erzielte in der 120. Minute den 2-1-Siegtreffer für den BVB.

Borussia Dortmund erzielte in den beiden Bundesliga-Duellen gegen Greuther Fürth in der Saison 2012/13 neun Tore (3-1 H, 6-1 A), seither erzielte der BVB nur 2019/20 gegen Augsburg mehr BL-Tore in einer Spielzeit (10). Die Dortmunder haben in der BL gegen kein Team einen so hohen Toreschnitt wie gegen Fürth (4.5).

Borussia Dortmund gewann nur drei der letzten sieben Bundesliga-Heimspiele gegen den aktuellen Tabellenletzten (3U 1N) – zuletzt hatte es 2019/20 zu Hause es ein 3-3 gegen den SC Paderborn gegeben, 2020/21 ein 1-1 gegen den FSV Mainz.

Erstmals in dieser Bundesliga-Saison blieb Borussia Dortmund zuletzt in zwei Bundesliga-Spielen in Folge sieglos (1U 1N) und spielte nach 35 Pflichtspielen erstmals seit März dieses Jahres wieder Unentschieden. Drei sieglose BL-Partien in Folge gab es für den BVB zuletzt im Januar dieses Jahres.

In dieser Bundesligasaison behielt Borussia Dortmund nur einmal eine Weiße Weste, beim 2-0 Sieg gegen Köln am 10. Spieltag. Nie zuvor stand für den BVB nach 15 BL-Spielen einer Saison nur eine einzige Weiße Weste zu Buche – vergangene Saison hatte der BVB nach 15 Partien bereits sechsmal zu Null gespielt.

Die SpVgg Greuther Fürth gewann am 15. Spieltag der aktuellen Bundesligasaison mit 1-0 gegen Union Berlin und feierte den ersten Sieg der Saison und den ersten BL-Sieg seit dem 4. Mai 2013. Zudem beendeten die Fürther durch den Sieg die längste Niederlagenserie eines Teams in der BL-Geschichte (12 Spiele).

Greuther Fürths vier Punkte nach 15 Spielen einer Bundesliga-Saison wurden nur einmal in der Bundesliga-Historie unterboten: beim 1. FC Köln waren es 2017/18 nur drei Punkte nach 15 Partien, der Effzeh stieg als Tabellenletzter ab.

Die SpVgg Greuther Fürth verlor alle seine acht Gastspiele in dieser Bundesliga-Saison bei einer Tordifferenz von -25 (6-31) – in der BL-Historie hatten nur die Offenbacher Kickers 1983/84 eine schwächere Bilanz nach den ersten acht Gastspielen einer Saison (0 Punkte, -29 Tore).

Borussia Dortmund erzielte in der laufenden Saison in der Bundesliga bereits fünf Elfmetertore – Ligahöchstwert, wobei anteilig kein Team öfter nach einem Elfmeter traf als Fürth (23%). Auf der anderen Seite kassierte ligaweit auch kein anderes Team so viele Gegentreffer nach einem Strafstoß wie der BVB (4).

Borussia Dortmunds Julian Brandt traf im letzten Bundesligaspiel gegen VfL Bochum zum Ausgleich und war damit erstmals im BVB-Trikot in drei BL-Spielen in Folge an einem Tor direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist). Mit vier BL-Toren in dieser Saison hat er bereits jetzt die Ausbeuten aus seinen ersten beiden Saisons in Dortmund (jeweils 3) überboten.

