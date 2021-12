Wir befinden uns am 16. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei stellt das Duell Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt um 18.30 Uhr die erste Mittwochspartie dar. Dabei trifft der 13. zuhause auf den Neunten. Die Fohlen und die Adler holten bislang 18 und 21 Zähler.

Allerdings weisen die beiden Kontrahenten völlig unterschiedliche Formkurven auf. Borussia Mönchengladbach setzte sich in seinen letzten vier Meisterschaftsspielen ausschließlich zuhause gegen Greuther Fürth durch. Nach dem Dreier gegen das Schlusslicht folgten zwei 1:4 in Köln sowie in Leipzig sowie ein 0:6-Heimdebakel gegen Freiburg. Damit ließen die Fohlen in den jüngsten drei Liga-Partien 14 Gegentore zu und trafen selbst zweimal. Spätestens jetzt, und ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub, steht Trainer Adi Hütter unter Druck.

Große Enttäuschung, ein neuer Rekord-Ausländer und eine kurze Vorbereitung auf das nächste Heimspiel – alles Wichtige zu #RBLBMG 👇 — Borussia (@borussia) December 12, 2021

Obendrein entschied Eintracht Frankfurt vier seiner bislang letzten fünf Liga-Auftritte für sich. Die Mannschaft von Oliver Glasner fädelte vor einem 2:3 in Hoffenheim Dreier bei Greuther Fürth, in Freiburg sowie zuhause gegen Union Berlin ein. Am 12. Dezember kehrte das Team aus der Mainmetropole mit einem 5:2 gegen Bayer Leverkusen auf die Siegerstraße zurück.

Heute um 18.30 Uhr kommt es zum Kräftemessen Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt: Die Eckdaten zur Partie am 15. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt Datum: Mittwoch, 15. Dezember 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Zusätzlich stellt der Bezahlanbieter sämtliche Sportevents genauso im LIVE-STREAM zur Verfügung. Ihr könnt Euch folgerichtig auch die Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt im Internet ansehen. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen zwei Optionen entscheiden.

Zu Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Überdies bietet Euch GOAL einen LIVE-TICKER zu Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt an. Hierbei informieren wir Euch zu allen Toren, nennenswerten Gelegenheiten, Ausschlüssen, Verwarnungen und Ein- sowie Auswechslungen. Das Ganze funktioniert auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.