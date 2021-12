FC Augsburg vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Wir erleben den 16. Spieltag in der Bundesliga. Im Zuge dessen geht am Mittwoch um 20.30 Uhr die Partie zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig über die Bühne. Somit empfängt der Vorletzte den Siebten, wobei die Fuggerstädter und die Sachsen bisher 16 und 21 Zähler mitnahmen.

Die Hausherren gewannen zwei ihrer bislang letzten vier Meisterschaftsspiele. Das Team von Markus Weinzierl überraschte nach der jüngsten Länderspiel-Pause mit einem Heimerfolg gegen Bayern München. Es folgten zunächst Unentschieden bei der Hertha und eine Niederlage zuhause gegen Bochum. Am 10. Dezember kehrte der FC Augsburg mit einem 2:0 in Köln auf die Siegerstraße zurück.

RB Leipzig feierte einen Tag später einen 4:1-Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach. Damit kehrten die Sachsen beim Einstand von Domenico Tedesco nach drei verlorenen Liga-Partien auf die Erfolgsspur zurück. Nach Niederlagen in Hoffenheim und zuhause gegen Leverkusen wurde ein 1:2 bei Union Berlin für Jesse Marsch zum Sargnagel.

Heute um 20.30 Uhr steigt die Begegnung FC Augsburg vs. RB Leipzig. GOAL informiert Euch zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

FC Augsburg vs. RB Leipzig: Die Eckdaten zur Partie am 16. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: FC Augsburg vs. RB Leipzig Datum: Mittwoch, 15. Dezember 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr (live bei Sky Ticket) Stadion: WWK Arena (Augsburg)

FC Augsburg gegen RB Leipzig heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält bei den englischen Wochen die Senderechte für alle Partien. Dem Bezahlsender stehen etliche Kanäle zur Verfügung, wobei die Übertragung des Spiels Augsburg vs. Leipzig bei Sky Sport Bundesliga 5 läuft. Obendrein könnt Ihr die Begegnung in HD genießen. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Ausstrahlung in voller Länge:

Sender: Sky Sport Bundesliga 5 & Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 5 & Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 20.20 Uhr

20.20 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Jedoch können ausschließlich Abonnenten bei Sky das Kräftemessen FC Augsburg vs. RB Leipzig im Fernseher mitverfolgen. Und zwar benötigt Ihr das Bundesliga-Paket, wobei eine Auswahl zwischen einem Einzelabo und einer Kombination mit dem Sport-Paket besteht. Hierfür müsst Ihr monatlich respektive 27 Euro und 32,50 Euro auf den Tisch legen. Auf der Webseite des Pay-TV-Anbieters stehen alle relevanten Infos.

FC Augsburg – RB Leipzig heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Augsburg gegen Leipzig ist nicht das einzige Bundesliga-Spiel, das heute um 20.30 Uhr stattfindet. Denn: Es gehen zeitgleich die Matches Borussia Dortmund – Greuther Fürth, Bayer Leverkusen – Hoffenheim sowie Union Berlin – Freiburg über die Bühne. Demzufolge könnt Ihr Euch zwischen einer Begegnung in voller Länge und der Konferenz entscheiden. Notiert Euch am besten auch die dazugehörigen Schlüsselinfos:

Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Gezeigte Spiele: Borussia Dortmund – Greuther Fürth, Bayer Leverkusen – 1899 Hoffenheim, Union Berlin – SC Freiburg und FC Augsburg – RB Leipzig.

FC Augsburg vs. RB Leipzig dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Außerdem besteht die Möglichkeit, das Bundesliga-Spiel FC Augsburg vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM mitverfolgen. Das liegt daran, dass Sky etwa sämtliche Sportereignisse ebenso im Internet ausstrahlt. Hierfür könnt Ihr Euch zwischen zwei Optionen entscheiden.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: FC Augsburg gegen RB Leipzig

Das Sky Ticket stellt eine von ihnen dar. Damit erfolgt die Freischaltung sofort und Ihr könnt Euch auf jeden Fall das Heimspiel von Augsburg gegen Leipzig live ansehen.

Die Bundesliga ist ausschließlich ein Teil des Fußballangebots beim Pay-TV-Anbieter. Dieses umfasst zudem die 2. Bundesliga, die DFB-Pokal sowie die Premier League.

FC Augsburg – RB Leipzig im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Ihr Bestandskunden seid oder vor heute das Bundesliga-Paket abonniert habt, könnt Ihr Sky Go nützen. Hierbei gilt es ausschließlich, sich rechtzeitig zum Anstoß des Matches Augsburg vs. Leipzig einzuloggen. Das Streaming-Portal des Bezahlanbieters funktioniert auch mit Smartphones und Tablets einwandfrei. Danach könnt Ihr Euch einer der Wiederholungen ansehen, wobei Sky die dazugehörigen Sendetermine auf seiner Webseite veröffentlicht.

Zu FC Augsburg gegen RB Leipzig via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Eine weitere Alternative stellt der LIVE-TICKER von GOAL dar. Damit könnt Ihr Euch das Kräftemessen Augsburg – Leipzig zwar nicht anschauen, aber Ihr bleibt kostenlos immer auf dem letzten Stand. Hierfür senden wir Euch auch Push-Benachrichtigungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr FC Augsburg vs. RB Leipzig

Anschließend strahlt die Highlight Show auf DAZN ab 22.30 Uhr die Höhepunkte von allen Mittwochsspielen. Das bedeutet, dass Ihr dort nicht ausschließlich die besten Szenen der Partie FC Augsburg vs. RB Leipzig zu sehen bekommt. Obendrauf stehen Euch ab Montag im YouTube-Kanal der Sportschau kostenlos die Clips von sämtlichen Bundesliga-Partien zur Verfügung.

FC Augsburg gegen RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 5 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

FC Augsburg vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Aufstellungen werden ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß bekannt gegeben.