Union Berlin vs. SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga heute

Der 16. Bundesligaspieltag hält in dieser englischen Woche ein Duell zweier Tabellennachbarn parat: Union Berlin empfängt den SC Freiburg. Um 20.30 Uhr rollt der Ball im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Dieses Duell hätten die meisten vor der Saison wohl nicht in dieser Tabellenregion erwartet: Beim Duell zwischen Union und Freiburg empfängt der Sechste den Fünften. Mit dem Abstieg haben beide Teams (aktuell) nichts zu tun, vielmehr geht der Blick Richtung Europa.

Die Eisernen gewannen zwei ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele (ein Remis, zwei Niederlagen) und mussten sich dabei nach dem 1:1 gegen Slavia Prag vorzeitig aus der Europa Conference League verabschieden.

Die Freiburger sind nach einem starken Saisonstart mittlerweile etwas geerdet und verloren vier ihrer letzten fünf Duelle. Das krachende 6:0 bei Borussia Mönchengladbach ragt als einziger Sieg heraus.

Heute Abend gastiert der SC Freiburg bei Union Berlin. GOAL versorgt Euch mit allen Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM sowie im TICKER. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams und verraten, wo Ihr die Highlights sehen könnt.

Union Berlin vs. SC Freiburg: Die Bundesligapartie im Überblick

Spiel: Union Berlin vs. SC Freiburg Datum: Mittwoch, 15. Dezember 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhrive bei Sky Tic Stadion: Stadion an der alten Försterei (Berlin)

Union Berlin vs. SC Freiburg heute live im TV sehen: Die Bundesliga bei Sky

Wie Ihr vielleicht bereits mitbekommen habt, sind Spiele in der englischen Woche ausschließlich bei Sky zu sehen. Während es am Wochenende zu einer Aufteilung zwischen Sky und DAZN kommt, laufen die Duelle am heutigen Mittwoch exklusiv beim Unterföhringer Pay-TV-Sender.

Als Einzelspiel läuft Union Berlin gegen den SC Freiburg am heutigen Abend auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD. Die Übertragung startet um 20.20 Uhr, ehe zehn Minuten später der Ball in der Hauptstadt rollt.

Nachfolgend findet Ihr die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht:

Sender: Sky Sport Bundesliga 4 & Sky Sport Bundesliga 4 HD

Sky Sport Bundesliga 4 & Sky Sport Bundesliga 4 HD Vorberichte ab: 20.20 Uhr

20.20 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Jonas Friedrich

Um live dabei sein zu können, benötigt Ihr ein Abo bei Sky - und den dazugehörigen Receiver sowie das (Sport-)Paket Eurer Wahl.

Wie das Ganze funktioniert, welche Auswahlmöglichkeiten Ihr habt und was das vor allem kostet, erfahrt Ihr unter diesem Link!

Union Berlin vs. SC Freiburg heute live im TV sehen: Die Bundesliga bei Sky in der Konferenz

Da parallel zu diesem Spiel noch drei weitere Partien zeitgleich laufen, habt Ihr zudem die Option, das Duell zwischen Union und Freiburg in der Konferenz zu sehen. Genau, die Sky-Konferenz, die Ihr normalerweise vom Bundesliga-Samstag kennt.

Neben besagtem Duell warten folgende Spiele auf Euch: BVB vs. Greuther Fürth, Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim, FC Augsburg vs. RB Leipzig. Bereits um 18.30 Uhr empfängt Gladbach Eintracht Frankfurt.

Sobald etwas in einem Stadion passiert, wird in der Konferenz umgehend dorthin geschaltet. Ansonsten wechseln die Schauplätze in regelmäßigen Abständen. Die Konferenz empfangt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Auch hier haben wir nachfolgend die wichtigsten Infos zusammengefasst:

Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: BVB vs .Greuther Fürth, Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim, FC Augsburg vs. RB Leipzig.

Union Berlin vs. SC Freiburg heute live sehen: Die Übertragung der Bundesliga im LIVE-STREAM

Wer nicht zufällig die Spiele bequem im eigenen Wohnzimmer verfolgen kann, muss sich an dieser Stelle nicht ärgern. Denn: Ihr könnt die Partie zwischen Union und Freiburg - sowie die restlichen Abendspiele - ganz einfach auch unterwegs im LIVE-STREAM sehen.

Dabei ist erneut Sky Euer Ansprechpartner. Mehr noch: Sky liefert Euch gleich zwei Optionen!

Kurze Info vorweg: Beide Dienste sind auf allen mobilen Endgeräten empfangbar. Alles, was Ihr braucht, ist die App und eine stabile Internetverbindung. Das Programm im Stream ist dabei analog zum TV-Programm.

Union Berlin vs. SC Freiburg heute live sehen: Die Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Eine Option heißt Sky Ticket. Damit benötigt Ihr kein separates Sky-Abo, sondern könnt Sky Ticket unabhängig davon buchen und nutzen - ganz ohne Vertragsbindung.

Das Einzige, was Ihr hierfür braucht, ist die entsprechende App:

Mit Sky Ticket könnt Ihr das Supersport Monat für knapp vier Wochen das gesamte Sportangebot nutzen - für 29,99 Euro. Alle weiteren Infos zu den Konditionen und Angeboten findet Ihr hier!

Union Berlin vs. SC Freiburg heute live sehen: Die Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Go

Die zweite Option ist Sky Go. Der Unterschied: Für Sky Go müsst Ihr Bestands- oder Neukunden bei Sky sein, müsste aber für den Dienst nicht zusätzlich zahlen.

Auch hier reicht die App und eine stabile Internetverbindung aus.

Alle Infos zu Sky Go findet Ihr hier!

Union Berlin vs. SC Freiburg heute live sehen: Der kostenlose LIVE-TICKER von GOAL

Solltet Ihr weder die Möglichkeit der TV- noch der STREAM-Übertragung haben, dann hilft Euch der kostenlose LIVE-TICKER von GOAL auf die Sprünge.

Damit verpasst Ihr keine strittigen Szenen, Tore oder Fehlentscheidungen. Zudem liefern wir Euch im Vorfeld interessante Statistiken rund um die Partie.

Hier geht's direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL zur Partie Union Berlin gegen Freiburg!

Union Berlin vs. SC Freiburg heute live sehen: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN

Ihr habt die Partie verpasst und wollt Euch im Nachgang noch einmal die besten Szenen zu Gemüte führen? Mit DAZN ist dies möglich!

Dort gibt es die Highlights bereits kurz nach Abpfiff zu sehen. Alles was Ihr dafür braucht, ist ein Abo!

Neben den Highlights und den Freitags- sowie Sonntagsspielen liefert DAZN Euch jede Menge weitere Live-Events: Champions League, Serie A, Ligue 1, LaLiga oder Darst, Tennis, NFL und NBA. Es ist für jeden etwas dabei!

Hier gibt es alle Informationen dazu!

Union Berlin vs. SC Freiburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

#Streich: "Wir wollen alles dafür tun, ihnen morgen die Stirn zu bieten und ein gutes Spiel zu machen. Wir sind hochmotiviert, zu zeigen, dass wir nicht nur gut Fußballspielen können, sondern auch Punkte sammeln können." pic.twitter.com/41esApDyVC — SC Freiburg (@scfreiburg) December 14, 2021

Union Berlin vs. SC Freiburg heute live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen. Schaut also gegen 19.30 Uhr noch einmal vorbei!