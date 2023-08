Bundesliga: Was kostet es, alle Spiele im TV und LIVE-STREAM sehen zu können?

Die Bundesliga ist das Nonplusultra im deutschen Vereinsfußball. Was muss man zahlen, um alle Spiele live sehen zu können?

Wenn am Wochenende in der Bundesliga der Ball rollt, will jeder deutsche Fußball-Fan zuschauen. Egal, ob im Stadion oder von zuhause aus im TV oder LIVE-STREAM.

Übertragen wird die Bundesliga aktuell größtenteils nur bei Sky und DAZN. Lediglich einige wenige Partien wie zum Beispiel das Auftaktspiel einer jeden Saison laufen live im Free-TV.

Aber was kostest es eigentlich, wenn man alle Spiele der Bundesliga live im TV und STREAM schauen will? GOAL gibt Euch in diesem Artikel einen Überblick.

Bundesliga: Was kostet es, wenn man alle Spiele live sehen will?

Wer alle Bundesligaspiele live sehen will, der braucht zwei Abonnements: Eines bei DAZN und eines bei Sky.

DAZN überträgt alle Spiele am Freitag und Sonntag live, die Samstagspartien sind derweil komplett bei Sky zu sehen.

Die naheliegendste Option ist es daher, sich jeweils separat ein Abo bei DAZN und Sky zu sichern. Bei DAZN muss man das Paket DAZN Unlimited wählen, um die Bundesligaspiele sehen zu können. Dieses kostet 29,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 44,99 Euro im Monatsabo.

Getty Images

Bei Sky zahlt man als Neukunde 25 Euro pro Monat für das Paket, mit dem man die Bundesliga live schauen kann. Das heißt also, dass man mit dieser Vorgehensweise 54,99 Euro zahlen muss, um alle Partien der höchsten deutschen Spielklasse live sehen zu können.

Sky bietet aber auch ein Paket gemeinsam mit DAZN an. Damit hat man alle Bundesligaspiele mit einem Abo abgedeckt und zahlt dafür als Neukunde im Jahresabo mit 49,99 Euro pro Monat etwas weniger. Nach dem ersten Jahr erhöht sich der Preis jedoch auf 80,49 Euro monatlich.

Option 1 Option 2 Preis Sky-Abo: 25 Euro pro Monat Paket-Kombi (Sky und DAZN in einem Abo): 49,99 Euro pro Monat Preis DAZN-Abo: 29,99 Euro pro Monat Gesamtpreis: 54,99 Euro pro Monat Gesamtpreis: 49,99 Euro pro Monat

Bundesliga im TV und LIVE-STREAM: Welche Spiele kann man kostenlos schauen?

Auch 2023/24 darf Sat.1 wieder einige Bundesligaspiele live und kostenlos im Free-TV und im STREAM bei ran.de übertragen. Auch die Relegation am Saisonende läuft bei Sat.1.

Getty Images

Die erste Paarung, die 2023/24 live bei Sat.1 läuft, ist das Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern am 18. August. Wie die weiteren Partien lauten, die Ihr kostenlos schauen könnt, erfahrt Ihr in der folgenden Tabelle, sobald die entsprechenden Übertragungen feststehen.