Bundesliga, 1. Spieltag der Saison 2023/24: Wer spielt gegen wen?

Mitte August geht es wieder los in der Bundesliga. Nun steht auch fest, wer am 1. Spieltag gegeneinander spielt.

Mit der Veröffentlichung des Spielplans am 30. Juni wirft nun allmählich die Bundesliga-Saison 2023/24 ihre Schatten voraus.

Sie startet am 18. August 2023 und wird am 18. Mai 2024, also genau neun Monate später, mit dem 34. und letzten Spieltag enden.

Die Frage, die alle Fußball-Fans dabei wohl am meisten bewegt: Holt der FC Bayern München auch seine zwölfte Meisterschaft in Folge oder kann in der kommenden Saison ein Klub dem Rekordchampion ein Bein stellen?

GOAL hat hier auf jeden Fall für Euch im Überblick, welche Spiele am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison steigen werden.

Bundesliga 1. Spieltag 2023/24: Wer spielt gegen wen?

Das Eröffnungsspiel der neuen Saison bestreitet traditionell der Meister aus der vergangenen Spielzeit.

Wie in den letzten Jahren ist das auch diesmal der FC Bayern. Die Münchener eröffnen also die Saison 2023/24 und haben dabei ein Auswärtsspiel: Am Freitag, den 18. August, tritt man um 20.30 Uhr beim Vorjahres-13. Werder Bremen an.

Getty Images

Der BVB, der die Meisterschaft vergangene Saison so bitter verspielte, startet hingegen mit einem Heimspiel. Am 19. oder 20. August (genaue Terminierung steht noch nicht fest) empfangen die Dortmunder den 1. FC Köln.

Das erste Duell zwischen Dortmund und Bayern steigt übrigens am 10. Spieltag Anfang November.

Bundesliga: Der 1. Spieltag der Saison 2023/24 im Überblick

18. August, 20.30 Uhr Werder Bremen - FC Bayern München 19./20. August Borussia Dortmund - 1. FC Köln 19./20. August Union Berlin - Mainz 05 19./20. August Bayer Leverkusen - RB Leipzig 19./20. August Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 19./20. August VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 19./20. August TSG Hoffenheim - SC Freiburg 19./20. August FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 19./20. August VfB Stuttgart - VfL Bochum

Bundesliga 2023/24: Wann sind die Topspiele und Derbys?