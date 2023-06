Nach der Bundesliga ist vor der Bundesliga! Wie lange dauert die Sommerpause in diesem Jahr?

Die Saison 2022/23 in der Bundesliga ist auf dramatische Art und Weise zu Ende gegangen. In einem Foto-Finish schnappte der FC Bayern dem BVB am letzten Spieltag den Meistertitel noch weg. Damit begann im deutschen Oberhaus die Sommerpause. Aber wie lange dauert diese eigentlich?

Die Antwort lautet: mehr als zwei Monate.

Wann beginnt die neue Saison in der Bundesliga?

Wie die DFL Ende 2022 bei der Vorstellung ihres Rahmenterminkalenders verkündete, startet die Saison 2023/24 in der Bundesliga mit dem Eröffnungsspiel am 18. August 2023.

Diese erste Partie bestreitet traditionell der Meister der Vorsaison, also der FC Bayern. Der Gegner ist noch nicht bekannt und wird verkündet, wenn die DFL im Sommer ihren Spielplan komplett verkündet.

Die Winterpause der neuen Spielzeit, die deutlich kürzer ausfällt als im WM-Jahr 2022, beginnt im Anschluss an den 16. Spieltag, der am 19. und 20. Dezember ausgetragen wird. Am 12. Januar 2024 wird der Spielbetrieb mit dem 17. Spieltag wieder aufgenommen.

Die Saison 2023/24 endet am 18. Mai. An jenem Tag steigt der letzte Spieltag.

Nach dem Saisonende stehen noch die Relegationsspiele auf dem Programm. Sie werden am 23. und 27. Mai ausgetragen.

Bundesliga 2023/24: Die wichtigsten Daten