Boxen: Wo kommt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz heute im LIVE-STREAM und TV?

In Saudi-Arabien steigt das Rematch zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz. Wie verraten Euch, wo der Boxkampf heute live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Ring frei für den Box-Kampf im Schwergewicht des Jahres! Anthony Joshua kämpft erneut gegen Andy Ruiz Jr. Es geht dabei um die Weltmeistertitel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO.

Es war eine der größten Überraschungen in der Geschichte des Boxsports, als Ruiz den favorisierten Joshua im Juli in der 7. Runde durch technischen K.o. besiegte. Nun also der Rückkampf - kann sich AJ rehabilitieren und seine Weltmeister-Gürtel wiederholen? Die Antwort gibt's ab 21.45 Uhr, denn dann beginnt Boxen.

Wer wissen will, wo der Box-Kampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz heute übertragen wird, ist hier goldrichtig. Wer nach mehr Informationen wie zum Beispiel Wett-Quoten sucht, wird in einem separaten Artikel auf unserer Seite fündig.

Wo kommt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz heute im LIVE-STREAM?

Für alle, die das Mega-Event live im Internet anschauen wollen, ist DAZN die Anlaufstelle Nummer eins. Der Streamingdienst übertragt den Kampf aus heute live und exklusiv im LIVE-STREAM. Jeder Kunde von DAZN kann den Kampf ohne jeglichen Aufpreis sehen - und auch nur dort. Kein anderer Streamingdienst in zeigt den Schlagabtausch aus der Wüste, der groß als Clash on the Dunes angekündigt wurde.

DAZN startet den Stream zum Kampf am Samstagabend um 21.45 Uhr. Der Schlagabtausch wird voraussichtlich kurz danach beginnen.

DAZN zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. heute im LIVE-STREAM

Bei DAZN könnt Ihr Euch auf einen langen und spannenden Box-Abend freuen. Am Mikrofon begrüßen Euch DAZN-Box-Kommentator Uli Hebel und Box-Experte Andreas Selak vom BOXWERK. Zudem wird Bernd Bönte, der ehemalige Manager der Klitschkos, seine Expertenmeinung mit einfließen lassen. Alle drei versorgen Euch vor, während und nach dem Fight mit schlagkräftigen Analysen und den relevantesten Informationen rund um den Kampf.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. heute im LIVE-STREAM: Was muss ich tun, um DAZN nutzen zu können?

Ihr müsst bei DAZN registriert sein und ein Abonnement beim Streamingdienst besitzen. Das ist Voraussetzung, um den Fight zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM und in voller Länge erleben zu können. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, aufgepasst: "AJ" vs. "The Destroyer" könnt Ihr sogar völlig kostenlos im LIVE-STREAM schauen. Wie das geht, erklären wir Euch jetzt!

Noch kein DAZN-Abonnent? Aber Ihr wollt das Box-Event in der Nacht von Samstag auf Sonntag trotzdem nicht verpassen und bestenfalls auch nichts dafür zahlen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat des Streamingdienstes und genießt zahlreiche LIVE-STREAMS - so auch diesen zu Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.

Vier Wochen lang könnt Ihr die komplette Programmvielfalt von DAZN kostenlos testen. Boxen ist allerdings nicht der einzige Live-Sport, den DAZN im Programm hat. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München zeigt neben Box- auch zahlreiche Motorsport- und Darts-Events live im Stream.

Damit nicht genug: DAZN ist die Heimat des europäischen Spitzenfußballs und bringt Euch die Top-Klubs und Top-Spieler in etlichen LIVE-STREAMS auf Eure Bildschirme. Die Champions League: live! Die Europa League: live! Die Serie A: live! La Liga: live! Die Ligue 1: live! Und Vieles mehr: live! Außerdem bekommt Ihr bei DAZN die Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Wen das alles nach einem kostenlosen Probemonat überzeugt hat, der zahlt im Anschluss 11,99 Euro monatlich und kann das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. heute im LIVE-STREAM: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Auf nahezu allen mobilen Endgeräten ist DAZN verfügbar. Ob Ihr den LIVE-STREAM zum WM-Kampf Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. auf Eurem Handy, Tablet, Laptop oder Smart-TV schaut, bleibt Euch überlassen. Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App im App-Store Eurer Wahl herunter und schon könnt Ihr alle LIVE-STREAMS auf der Plattform genießen:

Wo kommt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz heute live im TV?

Im klassischen TV ist das Gipfeltreffen der Box-Champions nicht zu sehen. Allerdings ist der Streamingdienst natürlich auch bequem auf dem Fernsehen anschaubar, da DAZN auch für Apps für diverse Smart-TVs bereitstellt. Wer einen Amazon Fire Stick oder eine PlayStation 4 sein Eigen nennt, kann über die entsprechen kostenlos herunterladbaren Apps den Kampf auf dem großen Bildschirm im LIVE-STREAM in HD-Qualität genießen.

DAZN zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den Mega-Fight zwischen Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. Abend live verfolgen wollt. Doch Achtung: DAZN ist ein reiner Streamingdienst und zeigt den Boxkampf dementsprechend ausschließlich im LIVE-STREAM . Ihr müsst dennoch nicht auf einen spannenden Boxabend auf Eurem TV-Gerät verzichten.

Ein Smart-TV ist die Lösung: DAZN bringt Euch Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen Fernsehern verfügbar. Schaut dafür doch einfach mal im App-Store Eures TV-Gerätes vorbei und sucht nach der DAZN-App.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM bei DAZN! So könnt Ihr den Mega-Fight auf Eurem Smart-TV schauen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Wo kommt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz heute? Der Vorbericht: WM-Rückkampf zwischen Spektakel und Sportwashing

Zum Jahresende bietet das Schwergewichtsboxen ein Highlight: Beim WM-Rückkampf zwischen Weltmeister Andy Ruiz jr. und Herausforderer Anthony Joshua in Saudi-Arabien stehen beide Boxer unter einem enormen Druck - und die Sportart im Zwielicht.

Das Ballyhoo vor dem "Clash of the Dunes" setzte Anthony Joshua in den Sand. Beim obligatorischen Stare-down lächelte der Herausforderer leicht nervös auf den um einen halben Kopf kleineren Weltmeister Andy Ruiz jr. herunter, und statt des von vielen Fans erhofften Trash-Talks übertrieb es der Brite fast mit seiner Höflichkeit.

"Also, was ist die richtige Taktik, um dich zu schlagen?", fragte Joshua im netten Plauderton allen Ernstes den Mann, der ihm vor einem halben Jahr vor den Augen der gesamten Boxwelt gedemütigt und drei der vier wichtigsten Weltmeister-Gürtel abgenommen hatte. Ruiz lächelte und antwortete cool: "Keine Ahnung, boxe mich einfach herum."

AJ-Fans hoffen, dass Joshua seine Rolle als Herausforderer gegen Andy Ruiz annimmt

Für die Joshua-Fans bleibt zu hoffen, dass ihr Liebling im Ring seine ungewohnte Rolle als Herausforderer beim WM-Rückkampf am Samstag (gegen 21.45 Uhr MEZ live bei DAZN) besser beherrscht. Das wünschen sich auch die saudischen Gastgeber in Diriyya, einem Vorort der Hauptstadt Riad. Schließlich soll Kronprinz Mohammed bin Salman rund 100 Millionen Dollar (etwa 90 Millionen Euro) für das Spektakel bezahlt haben.

Wegen des aus Menschenrechtslage höchst fragwürdigen Austragungsortes hagelte es Kritik, Amnesty International nannte das "Sportswashing", wie sportliche Großereignisse zu PR-Zwecken bezeichnet werden, als "katastrophal". Doch Geld regiert auch im Boxen die Welt, und so versprach Joshua-Promoter Eddie Hearn der Königsfamilie, der "Clash of the Dunes" werde genau wie der "Rumble in the Jungle" (Muhammad Ali vs. George Foreman) und der "Thrilla in Manila" (Muhammad Ali vs. Joe Frazier) in die Geschichte eingehen. Ohne leichtbekleidete Nummern-Girls, versteht sich.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz: Der letzte große Zahltag für AJ?

Von der Riesensumme streicht Joshua mit geschätzten 60 Millionen Dollar den Bärenanteil ein, doch es könnte der vorerst letzte große Zahltag für ihn sein. Eine zweite Niederlage gegen den nach wie vor pummeligen US-Amerikaner Ruiz würde das Bild, dass sich der Box-Adonis in den 22 unbesiegten Kämpfen zuvor erarbeitet hatte, endgültig zerstören. Er setze sich selbst stark unter Druck, "weil ich mental und körperlich so hart gearbeitet habe", sagte der 30-Jährige, "um ganz oben zu stehen."

Doch auch Ruiz spürt Druck. Sein schillerndes Leben als Boxchampion, das er mit dem Kauf von Luxusautos gerne nach Außen trägt, könnte mit einem Schlag wieder vorbei sein. "Ich will diese wunderschönen Gürtel nicht abgeben", sagte der Weltmeister der Verbände IBF, WBO und WBA. Und er will kein "One-Hit-Wonder" sein wie einst James "Buster" Douglas nach dessen Sieg 1990 gegen Mike Tyson.

Im ersten Kampf am 1. Juni im Madison Square Garden hatte der kurzfristig eingesprungene Boxer mit mexikanischen Wurzeln bewiesen, dass man ihn trotz seines beachtlichen Bauchumfangs nicht unterschätzen sollte. Der Mann, der als Kind vom Vater für gutes Training mit Schokoriegeln belohnt wurde, muss nun aber beweisen, dass sein Wille, den Boxthron zu verteidigen, genauso groß ist, wie ihn zu besteigen. "Ich bin bereit für Rock 'n' Roll", versprach Ruiz den Fans - und natürlich dem Gastgeber.

Ein Mitglied der Herrscherdynastie lässt sich nach dem Kampf den Ring zu Hause als Trophäe hinstellen. "Es muss in seinem Palast sein, komplett mit Blut", sagte Mike Goodall, dessen Firma den Ring hergestellt hat, der BBC: "Alles, was drauf ist, will er." Der erste WM-Kampf zweier Schwergewichtsboxer im Nahen Osten ist reichlich bizarr, sportlich aber ein absolutes Highlight.

