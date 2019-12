Boxen: Anthony Joshua vs. Andy Ruiz 2 - wann findet der Kampf statt? Datum, Uhrzeit und Co.

Anthony Joshua und Andy Ruiz stehen sich im WM-Kampf erneut Mal gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wann der Boxkampf steigt und alles zu den Rahmendaten.

Boxen, 04. Dezember 2019 - Der Rückkampf zwischen Andy Ruiz Jr. und Anthony Joshua wird am Samstag, den 7. Dezember, live und exklusiv auf DAZN in , Österreich und der übertragen.

Die Main-Card startet um 18:00 Uhr und der Hauptkampf gegen 21:15 Uhr. Bereits im Vorfeld können sich Fans auf DAZN über zahlreiche Inhalte rund um den Boxkampf freuen. Wenn Ihr nochmal die Highlights sehen wollt, hier entlang!

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.: Der Boxkampf im Detail

Duell Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua Datum Samstag, 07. Dezember 2019 // 21.45 Uhr Ort Riad, Saudi Arabien Zuschauer 15.000 Plätze

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz 2: Alles nur Zufall? AJ will sich rehabilitieren

Andy Ruiz (33-1, 22 K.o.) schockierte im Juni die Sportwelt, als er den damals ungeschlagenen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua (22-1, 21 K.o.) im Madison Square Garden besiegte und das US-Debüt des ehemaligen Champions verdarb.

Direkt nach dem Kampf löste Joshua sein Recht auf einen Rückkampf ein und die beiden treffen am kommenden Samstag in auf neutralem Boden erneut aufeinander. Als erster Schwergewichts-Champion mexikanischer Abstammung wird Ruiz versuchen, seine Titel gegen Joshua zu verteidigen. Außerdem will er beweisen, dass sein Sieg kein Zufall war – Joshua dagegen wird sich rehabilitieren wollen.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz 2 - nicht nur im LIVE-STREAM: DAZN begleitet den Kampf auf vielen Ebenen

Boxfans, die sich rund um den Kampf noch einmal informieren wollen, werden auf DAZN fündig. Ab sofort stehen zahlreiche Inhalte rund um den mit Spannung erwarteten Boxkampf auf DAZN auf Abruf zur Verfügung.

Darunter auch die von Sylvester Stallone mit produzierte Dokumentation "ONE NIGHT", die auf den ersten Kampf zurückblickt oder das Gespräch mit dem Profiboxer Agit Kayabel, der bereits mit Joshua im Ring gestanden hat. Am Mittwoch, 04.12., überträgt DAZN ab 16:00 Uhr die Pressekonferenz.

Am Freitag, 06.12., um 14:00 Uhr folgt dann der Weigh-In. Beide Events werden sowohl auf der Plattform als auch über die Social-Media-Kanäle von DAZN (Facebook / YouTube / Twitter) übertragen.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz 2 im LIVE-STREAM: Absolute Boxexperten begleiten die Kämpfe am DAZN-Mikrofon

Wie gewohnt wird DAZN die Kämpfe von absoluten Boxexperten begleiten lassen. Die Vorkämpfe übernehmen Jan Platte als Kommentator und Joe Healy als Experte. Den Hauptkampf wird, wie schon im Juni, Uli Hebel kommentieren. An seine Seite gesellen sich gleich zwei Experten: Bernd Bönte, ehemaliger Manager der Klitschko-Brüder und Andreas Selak vom Münchner Boxwerk.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz 2: Die Fakten zur Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN auf einen Blick