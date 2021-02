Gladbach heute: Fans attackieren Rose, Thuram soll nicht mit zum BVB - alle News zu Borussia Mönchengladbach

Die Fans von Borussia Mönchengladbach nehmen Marco Rose dessen Wechsel zum BVB offensichtlich sehr übel. Alle News zu Gladbach heute.

Champions-League-Achtelfinalist Borussia Mönchengladbach am Mittwoch.

Gladbach, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Gladbach - "Charakterloses Schwein": Fan-Banner attackiert Trainer Marco Rose

Nach der Bekanntgabe des Wechsels von Trainer Marco Rose (44) zum Rivalen Borussia Dortmund am Montag haben Fans von Borussia Mönchengladbach mit einem Banner reagiert: Auf dem am Borussia-Park angebrachten Banner wurde Rose hart angegangen.

Rose: Ich verstehe die Enttäuschung der Fans und kann sie total nachvollziehen. Ich habe für mich eine persönliche Entscheidung getroffen, aber ich habe hier immer mein Bestes geben und werde das bis zum Sommer tun. #BMGM05 — Borussia (@borussia) February 17, 2021

"Kein Söldner steht über dem Verein - sofort raus mit dem charakterlosen Schwein!", war dort zu lesen. Wer für das Banner verantwortlich ist, ist nicht bekannt.

Eine Woche zuvor hatten sich der FPMG Supporters Club e.V, das Fanprojekt von Borussia Mönchengladbach, in einer Stellungnahme noch extrem positiv zu Rose geäußert: "Marco, sehr gerne möchten wir dir am Ende deiner Zeit bei uns ein Denkmal bauen", sagte der Vorsitzende Thomas Ludwig damals: "Wir wissen es absolut zu schätzen, dass es überhaupt gelungen ist, gemeinsam eine Wegstrecke der Vereinsgeschichte mit dir zusammen zu gehen."

VIDEO: Borussia Mönchengladbach - Marco Rose über Fan-Reaktionen auf BVB-Wechsel

Gladbach: Marco Rose nimmt Marcus Thuram nicht mit zum BVB

Trainer Marco Rose hat angekündigt, im Sommer keine Spieler mit von Borussia Mönchengladbach zum BVB zu nehmen. "Wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund. Fertig, aus", sagte der Coach am Mittwoch.

Zuvor waren Spekulationen aufgekommen, Rose könne Profis wie Marcus Thuram oder Florian Neuhaus zu einem Wechsel überreden. Als Gladbach-Trainer hatte er Stefan Lainer und Hannes Wolf, mit denen er schon bei Red Bull Salzburg gearbeitet hatte, geholt.

Borussia Mönchengladbach heute: Die Top-Torschützen in dieser Saison

Spieler Tore Lars Stindl 9 Jonas Hofmann 4 Florian Neuhaus 4 Breel Embolo 3 Marcus Thuram 3

Rose hatte am Montag erklärt, von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen und nach der Saison nach Dortmund zu wechseln.

Borussia Mönchengladbach heute - Eberl stellt klar: Keine vorzeitige Trennung von Rose

Marco Rose bleibt trotz Kritik aus der Fanszene bis zum Saisonende Trainer von Borussia Mönchengladbach. Das stellte Sportdirektor Max Eberl am Mittwoch klar. "Ich bin total davon überzeugt, dass Marco bis zum letzten Tag alles geben wird. Es ist nicht eine Sekunde darüber nachgedacht worden, ob er vorzeitig freigestellt wird", sagte Eberl.

Eberl: Die Co-Trainer René Maric und Alexander Zickler sowie Athletiktrainer Patrick Eibenberger werden Borussia gemeinsam mit Marco Rose verlassen. Wir werden daher im Sommer auch einen neuen Stab um den neuen Trainer installieren. #BMGM05 — Borussia (@borussia) February 17, 2021

Rose hatte am Montag erklärt, nach der Saison zu Borussia Dortmund wechseln zu wollen. "Es ist die Aufgabe Borussia Dortmund, die mich reizt. In den letzten Wochen kam auch ein bisschen Druck in die Sache. Am Ende steht eine Entscheidung", sagte Rose.

Viele Gladbach-Anhänger sehen den Wechsel zum BVB kritisch. Vor der Fankurve des Stadions hing am Mittwoch ein Plakat mit der Aufschrift "Kein Söldner steht über dem Verein - Sofort raus mit dem charakterlosen Schwein". Das Fanprojekt als Dachverband der Gladbach-Fans hatte erklärt, das "Thema Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach" habe sich "für uns erledigt".

Marco Rose verlässt Gladbach in Richtung BVB: Der Wechsel aus drei Perspektiven

Marco Rose wird ab der kommenden Saison Trainer bei Borussia Dortmund. Wie ist der Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum BVB zu bewerten?

Gladbach News: Der Spielplan für die Borussia in den nächsten Wochen